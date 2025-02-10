石破茂搞定特朗普？　接下來搞定中日關係才是真本事

日本首相石破茂日前訪問美國，成為特朗普在白宮招待的第二個國家領導人，第一個是剛結束訪美的以色列總理內塔尼亞胡。

石破茂此訪在日本輿論場引發積極反響，被認為是成功的。

特朗普上台後曾對石破茂的會面請求不屑一顧，日本前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠前往美國會晤特朗普夫婦才打開了日美溝通的窗口。結合石破茂在出席G20時諸如坐着同其他國家領導人握手等不懂外交禮儀的行為。各方對於石破茂和特朗普的會晤不抱希望，日本各界不認為石破茂有同特朗普旗鼓相當的溝通能力。

2月7日，石破茂在記者會上拿起他和特朗普的合照。（Reuters）

但此次訪問美國，在聯合新聞記者會上，特朗普對石破茂「大加讚賞」，稱美日兩國將在經濟和安全領域「團結一致」，以打擊中國咄咄逼人的「經濟侵略行為」。特朗普還公開說「我愛日本」。且沒有公開對日本發出關稅威脅。這在日本輿論場引發積極反響，認為石破茂搞定了特朗普。

其實看看石破茂訪美做了什麼就能明白，石破茂搞定特朗普是怎麼回事。

與其說石破茂搞定了特朗普，不如說石破茂跪得很成功。

石破茂此次訪問美國的主流基調就是保住美日同盟。 讚美特朗普被槍擊時的神勇，贈送特朗普鍍金的古代日本武將的頭盔。承諾對美國增加投資到1萬億美元，進口美國天然氣，購買美國武器，承諾將防衛經費增加到2%......對於美國否決日本鋼鐵收購美國鋼鐵，石破茂提都沒提，直接將收購計劃包裝為對美國的投資計劃，來掩蓋矛盾。

為了不讓同特朗普的會晤出現不和諧聲音，石破茂在訪問美國之前進行了數小時的模擬會談，不斷進行同特朗普會晤的假設性練習。

2025年2月7日，日本首相石破茂在美國華盛頓白宮與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤，並向對方贈送一頂「金色武士頭盔」。（人形のはなふさ網站）

石破茂此訪小心翼翼討好特朗普，生怕特朗普突然發難的即時感，呼之欲出。這根本就不是什麼成功的訪問。這是一次跪拜朝拜之旅。

如果不是提前得知石破茂帶着投資大禮包而來，特朗普根本不會將石破茂安排為第二個訪問美國的領導人。

不當面給石破茂難堪，不當面發出不和諧的聲音，是特朗普對石破茂送上的大禮很受用的表現。

日本如果寄希望用這樣的跪拜姿勢來長期維持同美國的關係，只能說短視之極。對盟友重拳出擊是美國影響力變現的快捷方式，特朗普的胃口並不止增加對美投資這麼簡單。

當然，日本在美日關係中的被動地位並非一朝一夕。在穩住特朗普政府的同時增強外交獨立性，避免美日過度捆綁，才是長遠之計。但願石破茂希望構建對華長期穩定關係的意願並非說說而已。能夠在接下來訪華時同樣搞定中日關係才是石破茂的真本事。間於中美並非想象中那麼簡單。畢竟，沉迷於美日蜜月改善、對華關係動力不足是常有的事。