中歐投資協定｜圍堵中國構想破產　美國有「光榮孤立」之虞

12月30日，中歐領導人共同宣布如期完成中歐投資協定談判。歐盟領導人盛讚該協定是「歐盟與中國關係的重要里程碑」。

對中國來說，這是一次重大的外交勝利。中歐投資協定的達成將對拜登（Joe Biden）重整跨大西洋聯盟的雄心造成重大打擊。

雖然短期內與中國達成協議不會危及歐美夥伴關係的基石，但它將顯著增加拜登團隊重新拉攏歐洲盟友的成本。同時，中國繼續擁抱全球化承諾的積極形象將得以充分鞏固。

布魯塞爾的俄歐亞研究中心主任方嫻雅（Theresa Fallon）指「中國試圖通過推動這項協定來削弱跨大西洋聯盟」，而即使歐洲議會在委員會和議會以及歐美之間製造不和，以此來故意破壞該投資協議，中國仍將勝出。她說：「他們（中國）無論如何都贏了。」

習近平12月30日同德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行視頻會晤。（Reuters）

對於歐盟來說，協議的達成將會大大提升布魯塞爾方面在跨大西洋夥伴關係體系中的自主性與實質地位。

在拜登勝選之初，厭倦了反覆無常的「特朗普式壓榨」的歐盟曾經一度熱切盼望即將履新的拜登內閣能夠在跨大西洋夥伴關係上「大幅反正」。

為此，布魯塞爾方面甚至一度提出了歐美之間組建技術同盟，以聯手反制中國對西方世界「技術霸權」之全方位挑戰的官方倡議。

但布魯塞爾的熱情並未得到來自華盛頓方面的相應回饋，如此嚴酷的現實讓歐盟決策層逐漸意識到跨大西洋關係並不會因拜登的上台而如己所願的那樣「重回正軌」。

拜登在競選期間對重振美國製造業的全力承諾，決定了其無法成為如歐盟所願的「自由貿易信條」的忠實執行者。因此，拜登時代的歐美經貿關係極有可能如特朗普時代一樣矛盾尖鋭且摩擦頻繁。

自特朗普當局執政以來，德美之間齟齬不斷。與之相應，美國總統特朗普與德國總理默克爾之間也屢屢傳出貌合神離的消息。圖為2019年6月28日，在日本大阪舉行的20國領導人峰會期間，兩人舉行的雙邊會晤。（Getty Images）

更令布魯塞爾方面憂慮的是，即使在雙方核心利益重合度較高的遏制中國對西方「技術霸權」——尤其是「數字技術霸權」挑戰的層面，歐美之間在諸如如何引導數字產業有序發展以及如何保障網絡安全方面仍然存在難以彌合的分歧乃至對立。

在這種情形下，中歐投資協定的達成無疑將為布魯塞爾方面在未來與美國的「盟友式政經博弈」中增加重大籌碼。

如果把視角放寬到整個歐亞大陸，中歐投資協定的簽署將為中國推行多年的一帶一路戰略補足重要支柱。此前，旨在貫通歐亞大陸的一帶一路戰略在北線和中線都得到了橫跨歐亞兩大洲的俄羅斯的力挺，先後與俄羅斯的「遠東開發戰略」以及歐亞經濟聯盟機制有效對接。

中俄領導人多次表示兩國關係處於歷史最好時期。圖為2019年4月27日，「一帶一路」峰會期間，習近平在歡迎儀式上與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）握手。（AFP）

在南線，一帶一路戰略得到了多數中東國家的積極響應，以沙特、埃及、土耳其以及阿聯酋為代表的中東大國紛紛與中國簽署各類層次與體量不等的合作協議。

然而，作為一帶一路西部端口的歐洲，由於布魯塞爾方面長期以來對中國推行該戰略的政治動機滿腹猜疑，導致北京方面只得與歐盟成員國及部分歐盟候選國進行一對一的雙邊接洽。

雖然隨後發展出了中國與中東歐國家16+1這種類多邊互動機制，並在其中取得了部分進展。但因缺少與歐盟的系統化對接，一帶一路在歐洲大陸的戰略效果始終有限。

如今，隨着中歐投資協定即將塵埃落定，中國一帶一路戰略也將得以全線貫通。屆時，東有RCEP，西有中歐投資協議，中有「一帶一路」與各國發展遠景對接。

可以說，特朗普時代讓世界與中國脱鈎的戰略構想已接近破產。現在，反而是華府決策圈需要憂慮美國是否有可能被成形中的歐亞大陸一體化體系給「光榮孤立」的風險。