中歐協定｜中國手中籌碼不比美國少

12月30日，中歐領導人宣布完成中歐投資協定談判。至此，經過近7年的談判，歐盟和中國在消除投資壁壘方面取得歷史性進展。 該協議涵蓋新能源汽車、房地產、製造業、醫療、金融服務和雲端計算服務等領域。這一歷史性協議可能會讓歐美增添新的貿易摩擦，阻礙拜登（Joe Biden）新政府聯合盟友制華的策略。與此同時，它的簽署更能說明，中國在對美經貿博弈中已然處於優勢地位。

特朗普（Donald Trump）執政末期，越來越多的數據表明，美國在經貿和科技層面推動的部分脫鈎並未取得預期效果。

美國對華關稅貿易戰以來，中國的貿易地位不降反升。根據中國政府2020年年底公布的經濟數據，11月，中國貿易順差達到創紀錄的754.3億美元，出口與2019年同期相比意外增長21.1％。增長最快的是對美國的出口，上漲46.1％，達到519.8億美元，也是創紀錄的水平。

根據市場研究機構馬基特（IHS Markit）公布的數據，2020年1至10月，美國從中國進口強勁的商品有消費電子產品、口罩和其他個人防護設備。在疫情年，中國也成為了全球口罩及其他的防護裝備的生產中心。

2020年9月14日，中國國家主席習近平在北京同歐盟領導人共同舉行會晤，加速了中歐投資協定的談判進程。（新華社）

根據中國官方12月公布的數據，11月中國出口超出預期，與東盟、歐盟和美國三大貿易伙伴之間的貿易順差明顯增長，這一態勢有望持續到2021年上半年。東盟也已超越歐盟成為中國最大貿易伙伴。

美國對華貿易逆差有所下降，其很大原因是美國減少了對華進口。根據《華爾街日報》等關注中國經濟數據的媒體報道，過去四年，雖然遭遇特朗普政府的打壓和封殺，雖然中國自身也有很多亟待解決的問題，但中國經濟依然表現強勁，國際資本依然在大量流入中國。

根據美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）最新的一份報吿，總體上，中國的持續開放政策進一步促使中國金融市場和全球市場接軌融合，這和華盛頓推動的脫鈎措辭形成鮮明對比。

以提出「軟實力」概念聞名於世的美國國際政治專家約瑟夫・奈（Joseph S. Nye）在展望2021年全球戰略的一份報吿中提到，美國在安全領域推動和中國的脫鈎有必要，但要想在經濟層面推動這種脫鈎，將會付出慘重代價，乃至根本不可能，因為中美在應對氣候變化、全球疫情防控等方面相互依賴。這是西方看待中美「合作性競爭」時不得不面對的矛盾關係。

除了經貿層面，中國也加大了金融改革力度和科技領域的基建投入，包括推動創新、調整國企角色等。包括在疫情年貿易戰背景下中國提出的內循環，基本上為下一個五年經濟發展規劃奠定了基調，即緩解對出口的依賴。

所以，美國右翼推動的經濟脫鈎根本不可能實現，也不可取。美國的經濟和科技打壓也不可能讓中國屈服。尤其當中國加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），達成中歐投資協定，並可能加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），乃至將與眾多已簽署自貿協議之夥伴升級協議，與未簽署夥伴商洽自貿協定後，中國佔據的主動態勢就更為明顯了。

2020年12月28日，拜登強調要和盟友合作應對中國經貿挑戰。（AP）

和特朗普一樣，拜登也要減少對中國的依賴，承諾要將供應鏈從中國拉回美國。但可以確定是，拜登已認識到特朗普對華貿易戰是失敗的。美國對中國可打的牌有限。雖然民主黨政府會借台灣、香港、新疆及西藏議題施壓中國，但這些政治符號性議題無法左右雙邊關係大局，也難以阻擋中美雙方在經貿層面的互惠合作。

在奧巴馬（Barack Obama）2008年勝選時，中國經濟規模僅為美國的31%，但到2021年拜登上台，這一比例將接近75%。而愈來愈多機構開始斷言中國將最遲於2030年前取代美國成為全球最大經濟體。世界經濟格局10多年來的優劣之勢轉變已經非常明顯。在這種情勢下，美國想要加速對華對抗，對中國起不到傷筋動骨的影響，反而會讓自己付出不必要的代價。

未來一段時期，相信中美高層都有一個底線思維，即2021年開始兩國在安全、貿易和經濟等領域的競爭只會更加激烈。這符合美國兩黨的對華強硬共識，也契合於中國有的放矢地經濟改革策略。但無論美國如何升級對華博弈，一個不容忽視的事實是，中國在經貿層面手中的籌碼比美國更多。