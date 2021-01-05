印度國防部2020總結：分析中印對峙新細節

1月5日前後，印度《論壇報》（The Tribune）、《今日印度》等主流媒體先後轉載了印度國防部發布的「2020年終回顧」。這份官方文件解釋了印軍在2020年內的各種活動，也披露了從2020年5月延續至今的中印邊境對峙的一點新細節。

在該報吿第二章「印度陸軍」的部分內，其第二節中印邊界對峙的敘述中即確認了印軍的「攻勢」安排。印方稱，在2020年8月28日至29日間， 印軍展開了「預防性部署」，「先於中國擴張主義者的計劃」，「奪佔了班公湖南岸高地」。它展示了印軍在班公湖的「攻勢」並非單純的軍事冒險，而是印度國防部有留檔的偷襲行動。

列城地區的印軍在局部地區的物資配送依靠印度陸軍航空兵，但更多仍需要印度陸軍：

此外，印軍調集重兵展開「防禦性部署」的過程也證明了此前調往班公湖南岸周邊的全部武裝力量恐難脱關係。由於印軍此前明確談及了調動「火炮、戰車」，因此，它不僅包括印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）一手組建的第17集團軍，亦包括前方與中方軍使談判的第14集團軍。

此外，印度國防部還在年度總結裏將行動日期明確圈定在8月28日至29日，這一安排較之此前媒體風傳的「進攻日期」還要提前一天。

它充分展示了至少包括印度防長辛格（Rajnath Singh）、國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）、陸軍總司令納拉萬（M.M. Naravane）、拉瓦特乃至印度總理莫迪（Narendra Modi）在內的印方高層對「襲擊班公湖南岸」的安排是知情的。新德里方面甚至已做好了包括開戰的「任何可能」（any eventuality）的準備。

班公湖一線在2020年9月後的疑問在12月後逐漸得到了解答：

在有關中印兩軍的具體佈置上，印方對於解放軍的描述以及印方自身的安排也展示了其戰法與戰略的不足。

印方稱解放軍「utilisation of unorthodox weapons」（採用非常規武器）且「amassing large number of troops」（囤積人海）以應對印軍，對此，印度陸軍在「空軍幫助下」，調集大批部隊，調集火炮、坦克等重型裝備及被服、軍糧。

對這一描述，包括索內（Pravin Sawhney）在內的印度軍事專家大為不滿，索內在社交網絡上明確指出，印方對戰場的評述過於簡略，並未認識到中方在戰場上的信息化程度。索內還批評印方並未參透中方使用「非常規武器」，即冷兵器的和平意願。

此外，印方在談及調兵遣將時，稱「在印度空軍幫助下」調動了大批部隊，這一表述不僅展示了脱胎於印度空軍，只具備少量直升機的印度陸軍航空兵的運力不足，同時展示了印度戰區改革尚未展開，各軍種之間仍維持彼此相對獨立、涇渭分明的指揮體系。

不同於解放軍可在戰區內跨軍種調動兵力的做法，印軍如需調動空軍運輸力量，以拉達克地區為例，至今仍要求印度陸軍14集團軍隸屬的北方司令部知會列城機場基地管區隸屬的西方空軍司令部，期間需要相當的文牘往來。這也意味着印軍雖自2020年1月起增設統領三軍的「國防參謀長」一職，並計劃在2020年度設立「戰區」。但其實際表現仍不盡人意。

莫迪曾稱「印度在控制冠狀病毒大流行方面做得很好」，並宣布了1.46萬億美元的基礎設施項目，以提振低迷的經濟。但這對推進印度軍改幫助有限。（美聯社）

說到底，印軍在拉達克一線的活動終究只是這份文件中的一小部分，但它也足以展示一些問題。考慮到拉達克一線的極端環境，印軍的佈防早無秘密可言；加之印軍此前已在錫亞琴冰川一線與巴基斯坦僵持多年，其長期以來一直竭力避免的「兩線作戰」至此已成為現實。而北京在面對敢於冒險的新德里時，或許更需要有所戒備。