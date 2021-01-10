美國國會改選大勢已定　新生政治世代異軍突起

2020年的美國大選季可謂大戲不斷，在萬眾矚目的總統大選之外，國會兩院的改選也在低調穩步地推進。 此次改選涉及到眾議院的全部435席以及參議院的33席，隨着1月6日佐治亞州參議員改選的結束，2020美國大選季也正式落下帷幕。比起刻板單調的選舉結果，此次國會改選中新生政治世代異軍突起的迹象更為耐人尋味。

平心而論，新世代登場的背景環境與他們的前輩嬰兒潮世代相比要黯淡得多。後者在政治舞台上嶄露頭角時，恰逢美國擊敗蘇聯，贏得冷戰，國運和國力都如日中天之時。在國內，共識型政治得以持續良性運轉。

在對外戰略上，美國霸權的觸角幾乎伸向了世界的每個角落。這樣的環境給予了嬰兒潮世代從政者充足的自信與施政魄力，這樣的自信與魄力有時造就了耀眼的政績，對美國的超級霸權地位有添磚加瓦之功。

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而前者登上舞台之時，於內，共識型政治沒落，政治極化色彩空前突出。於外，此前長期支撐大國雄心的「美國超級霸權」搖搖欲墜。

如此黯淡的局面，讓即將接班的新政治世代（X世代與千禧年世代）開始展現出與其「太平紳士」般的前輩們迥異的精神風貌，總體來說他們缺少了像前輩那般的從容和魄力，而多了一份焦慮與舉棋不定。這樣的精神風貌，也使得他們的行事風格通常帶有某種劍走偏鋒之感——這方面無分紅藍。

共和黨方面，其黨內頗具潛力的未來之星魯比奧（Marco Rubio）的政治風格愈發向特朗普式的民粹主義靠攏，這一點在對華政策上表現得尤為明顯。

去年大選前夕，在特朗普頻繁使用「反華牌」來拉抬選情的背景之下，作為特朗普陣營重要干將的魯比奧也有樣學樣地表演起「強硬反華」的劇目來。

2020年10月26日，他與參議員同僚布勞恩（Mike Braun）聯手提出議案，禁止遭美國政府列入黑名單的企業進入美國資本市場。魯比奧本人在相關一份聲明中稱「必須解決中共通過利用美國資本市場，對美國經濟和國家安全構成的持續而明顯的風險的問題」。

在反華表演之外，在總統競選期間，魯比奧同樣追隨特朗普的民粹主義式論調抨擊拜登，稱後者「試圖將美國引向激進社會主義的深淵之中」。

無獨有偶，此次改選中順利連任的民主黨未來新星奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）。

雖然在政治理念上與魯比奧大相徑庭，但在行事風格上卻有某種異曲同工之妙，其效仿桑德斯（Bernie Sanders）激進左翼風格提出的甚至提出了向年入千萬美元的全美1%鉅富階層徵收佔其收入比例70%重稅的「驚世主張」即是這方面的典型例證。

這種劍走偏鋒的行事風格，還表現在其與拜登團隊關係的往復上。作為民主黨進步派的新生代代表人物，她曾一度收起此前與建制派之間的政見之爭，力挺拜登。

但在拜登勝選之後，又再度重拾派系分野，多次在不同場合批評拜登團隊的施政綱領缺乏「引領改革的進取心」。同時，也對拜登內閣沒有將任何進步派人士招如麾下的「污點」屢有非難。

與奧卡西奧科爾特斯及魯比奧類似，面臨着因不利開局而導致普遍焦慮無定的美國新生代政治精英們，都在或主動或被動地選擇了相似的行事風格。至於此種世代變動將為美國政治帶來怎樣的影響，還有待觀察。