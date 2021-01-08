美國國會山莊的騷亂儼如叛亂

千計美國總統特朗普支持者在當地時間周三（6日）闖入國會，反對確認拜登勝算下任總統，舉國上下無不震撼。拜登和民主共和兩黨齊聲譴責，政治人物和主流傳媒用上嚴厲的字眼形容騷亂，例如coup d'etat（政變）、sedition（煽動）和insurrection（叛亂）、domestic terrorism（本土恐怖主義），少用溫和、中性的protest（示威）一字。這場騷亂的性質，值得各界深思。

拜登在電視講話直斥「闖國會、破壞窗戶、佔據辦公室、威脅民意代表的安全，不是抗議示威，是叛亂」。除他以外，共和黨重量人物羅姆尼、喬治布殊，民主黨前總統奧巴馬也有此評語。以下是部分美國主流媒體的報道標題：

CNN：Insurrection in Washington following Trump encouragement（特朗普鼓勵華盛頓叛亂） Insurrection fueled by conspiracy groups, extremists and fringe movements（叛亂被陰謀論組織、極端主義者和邊緣行動） 華盛頓郵報：From historic day to 'insurrection, how the mob takeover of the Capitol unfolded in news coverage（由歷史之日至「叛亂」，暴徒如何佔據國會山莊展現在新聞報道 全國公共廣播電台：How The World Reacted To The Insurrection At The U.S. Capitol（世界如何回應國會山莊叛亂）

「叛亂」是法律用語。根據《美國法典》第18篇2383條，任何人煽惑、發動、協助或參與任何針對美國權力當局或法律的暴動或叛亂，會被罰款或判囚最高十年，以及不能擔任官員。另外，叛亂行為通常帶有暴力。

警方已開始拘捕衝擊者，他們的罪行性質留待法庭判決。但當社會普遍以「叛亂」形容這次事件，便突顯其異常嚴重，行動已經超越一般的示威，並且不容政界和民眾接受。假若用「抗議」或「示威」形容行動，更被視為淡化事件。

國會山莊一塊被打裂的玻璃映照出一支美國國旗。（Jonathan Ernst／路透社）

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攻擊對象豈止是建築物

美國政界和媒體嚴詞批評衝擊，除了因為他們暴力破壞了國會山莊和打斷議會進行，更是因為他們阻止的是國會確認總統程序，等同阻止合法當選的總統繼位。若然試圖讓已敗選的特朗普繼任總統，更是製造不合法的政權。而事件一定程度上肇因於特朗普本人煽風點火。在確認選舉結果同日出席集會，他除了再次拒絕承認落敗外，還呼籲群眾前往國會山莊。即使特朗普在騷亂後一天批評破壞者攻擊國會，指「對暴力、無法無天和混亂行為感憤怒」，又聲言他們要付代價，一切已來得太晚。

交通部部長趙小蘭、教育部長德沃斯相繼辭職，並顯示特朗普這次完全超出了文明社會的底線。美國乃現代共和制國家的先驅，推崇以和平理性的手段體現民主、公平的政治、法律和社會制度。如今總統及死忠支持者卻在破壞國家的立國基石，美國社會怎能不痛心。

拜登在電視講話直斥「闖國會、破壞窗戶、佔據辦公室、威脅民意代表的安全，不是抗議示威，是叛亂」（資料圖片）

美國主流媒體對國會受襲的亂象毫不客氣，既是反映政客以至相當民眾的驚訝和厭惡，亦表達對衝擊超出底線，警告日後不能再犯。只是特朗普的支對和反對者建立的同溫層愈來愈厚，譴責批評的力量將有多少實際效用，拜登能否收拾殘局，目前難言樂觀。