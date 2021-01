美國國會山莊的騷亂儼如叛亂

拜登在電視講話直斥「闖國會、破壞窗戶、佔據辦公室、威脅民意代表的安全,不是抗議示威,是叛亂」。除他以外,共和黨重量人物羅姆尼、喬治布殊,民主黨前總統奧巴馬也有此評語。以下是部分美國主流媒體的報道標題:

CNN:Insurrection in Washington following Trump encouragement(特朗普鼓勵華盛頓叛亂)

Insurrection fueled by conspiracy groups, extremists and fringe movements(叛亂被陰謀論組織、極端主義者和邊緣行動)

華盛頓郵報:From historic day to 'insurrection, how the mob takeover of the Capitol unfolded in news coverage(由歷史之日至「叛亂」,暴徒如何佔據國會山莊展現在新聞報道

全國公共廣播電台:How The World Reacted To The Insurrection At The U.S. Capitol(世界如何回應國會山莊叛亂)