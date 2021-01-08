美國國會暴亂｜右翼勢力遭受最沉重打擊

如果說民主黨人拜登（Joe Biden）勝選令美國保守派沮喪，那麼美國總統特朗普（Donald Trump）通過莫須有的選舉舞弊指控發起選舉訴訟，否認選舉結果並阻礙交權，則令保守派尷尬。而他鼓動支持者襲擊國會山，則讓保守派蒙羞和倍感恥辱。美國民主選舉制度再次成為全世界笑話。但最受打擊的應該是過去四年影響和主導美國內政外交的右翼勢力。

過去四年依賴、默許、縱容特朗普的保守派和多數共和黨人不得不面對一個殘酷現實：特朗普終究未能向積極的一面引導共和黨。這場特朗普利用民粹主義、陰謀論者等極端右翼勢力發起的暴動，是右翼勢力遭受的最沉重打擊，打擊力度勝過丟掉國會和白宮控制權。

1月6日國會遇襲成分水嶺

國會山遇襲後，共和黨被貼上了「反民主」的標籤。過去一直支持特朗普的共和黨人，不得不旗幟鮮明地和特朗普切割。過去批評和反對特朗普的共和黨人，現在則加入民主黨站隊，支持「罷免」特朗普。個別服務於特朗普的共和黨人則選擇辭職。

特朗普支持者暴力示威，攻佔國會大廈：

+ 2 + 2 + 2

在這種形勢下，尤其是面對全國上下、黨內外對國會山遇襲的集中聲討，美國右翼勢力也如坐鍼氈，不得不臨機轉變策略。

副總統彭斯（Mike Pence）1月5日開始就和特朗普切割，明確吿知特朗普自己無權幫他推翻選舉結果。1月6日認證當天，彭斯對特朗普鼓動暴徒襲擊國會感到憤怒，他的幕僚也被白宮拒之門外；即便是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也不得不停止宣傳右翼政府的「政績」，開始為美國的「民主與法治」進行辯解。他甚至似乎假意放出消息，自己也和其他內閣大員討論了「罷免」特朗普的可能性。

之前支持特朗普的右翼議員柯頓（Tim Cotton）也撰文呼籲黨內同僚尊重憲法和國會法規，放棄阻止國會對拜登勝選的認證。國會山遇襲後，柯頓甚至說，特朗普早該承認敗選，停止誤導美國人民。

對於極端右翼勢力而言，成也特朗普，敗也特朗普。

本來說，拜登勝選後，極端右翼勢力完全可以寄生於特朗普，積蓄力量，力圖在2022年中期選舉和2024年大選捲土重來。就連蓬佩奧也承認，外交上應對中朝挑戰「有很多工作尚待完成」。但是，此次國會山遇襲，反而抹去了後特朗普時代極端保守派留存的一絲幻想。他們不得不調整策略，要麼獨樹一幟，要麼尋找新的標籤和寄生對象。

極端右翼終究會被拋棄

現在，無論美國右翼如何強調法治的權力的平順過渡，都無法抹去1月6日特朗普製造的這一污點。這是特朗普的恥辱，美國民主的恥辱，更是保守派和共和黨人的恥辱。它的影響力不亞於水門事件的衝擊，可能會蓋過特朗普四年來在稅改或填補保守法官方面的「政績」。

2021年1月7日，眾議院議長佩洛西和美國副總統拜登在國會聯席會議完成對拜登勝選的認證後進行簡短交談。（AP）

在理想情況下，這種衝擊可以讓保守派和共和黨人進行反思，在後特朗普時代重新找到方向，不至於像一隻無頭蒼蠅，到處亂撞。希望這種反思壓制極端右翼，防止極端右翼勢力繼續藉民粹和民族主義繼續發展壯大，掌握更多政治權力。

從上世紀的麥卡錫主義和列根主義，到小布殊時期的新保守主義，以及之後茶黨的崛起與衰落，再到如今特朗普主義碰壁，保守派一直在調整自己的方向，但極端右翼絕非正統選擇。共和黨想要保持傳統搭檔的正統性，並要爭取和掌控權力的話，就要成為一個有原則、有理想和積極政策取向的政黨。

當然，這並不代表特朗普的影響力完全消失，共和黨未來兩年或者四年也很難和他切割乾淨。國會當中，尤其是眾議院，仍有大批特朗普的支持者。極端右翼也會爭取特朗普支持者的選票。即便建制派和特朗普切割成功，特朗普的基本盤仍會存在並影響保守派議程。

而且，保守派基本盤的民粹化和極端化，在特朗普競選總統前就已經存在。未來保守派的挑戰就是要重新思考如何對這一基本盤進行整合，同時避免被極端和民粹勢力綁架。

對於共和黨來說，特朗普執政末期，保守派丟掉了白宮、國會參眾兩院控制權。自由派上台執政，反而會更加刺激美國極端右翼伺機發力。這就要看共和黨人如何反思並和民主黨政府合作，避免黨內外極端勢力綁架國會和政府議程。