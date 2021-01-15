國會暴亂｜特朗普治下的美軍「右轉」危機

美國司法部官員1月14日宣布，休班警察、維珍尼亞國民警衛隊（Virginia National Guard）成員弗拉克（Jacob Fracker）参與美國國會山莊騷亂而被起訴，因此成為目前已知的第一位因參與國會山莊騷亂而被捕的軍人。

1月6日國會山莊暴動事件發生後的調查，引起了多起現役或退役軍人參與的疑案，該事件已被美國媒體和政界廣泛稱為「叛亂」（insurrection）的疑案。

美軍中的右翼極端主義

同樣是在1月14日，德克薩斯州的一名聯邦檢察官表示，退役空軍軍官布洛克（Larry Rendell Brock）身穿軍裝，手持拉鍊索帶，衝進參議院，意圖「劫持人質」（take hostages）。從空軍退役後，布洛克在美國國防承包商L3技術公司工作。

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曾在海軍服役兩年、親特朗普人士安格里（Jake Angeli）在國會山莊內被拍到戴着帶角的皮草頭飾和臉部彩繪，也被逮捕。其他一些人，比如退役的海豹突擊隊（Navy SEAL）隊員紐博德（Adam Newbold），在網上發布了似乎讚揚騷亂的信息和視頻後，受到了聯邦調查局（FBI）的詢問。軍方亦在調查陸軍上尉雷尼（Emily Rainey），因為她在騷亂前參加了特朗普的「拯救美國集會」（Save America Rally）。在騷亂中被國會警察開槍打死的女子巴比特（Ashli Babbit）也曾在美國空軍服役14年。

美國政治新聞網站Politico在1月7日報道稱，參與騷亂者中的休班警察和軍人在試圖攻佔大廈時，展示了警徽和身份證。與此同時，國會山警察部隊的警官也被停職，因為他們被指控允許騷亂者進入國會大廈，與人群中的成員自拍，並戴上「讓美國再次強大」（Make America Great Again）的紅帽子。

The #FBI and our partners are seeking information to help us pursue individuals who instigated violence on January 6 in Washington, D.C. Look at the photos we've added at https://t.co/MMTOKcDiy7, and if you see someone you recognize, submit a tip at https://t.co/buMd8vYXzH. — FBI (@FBI) January 11, 2021

令人擔心的是，這些新聞報道的同時，一名美國高級官員匿名向路透社表示，過去一年，美國軍方的極端主義有所增加：「我認為，基於社會（極端主義）的增加，（軍隊的）也有增加。」

1月14日，五角大樓負責國防情報的主任賴德（Garry Reid）說：「我們國防部正在盡一切努力消除極端主義。」賴德還指，包括國民警衛隊在內的所有軍方成員都要接受廣泛的篩查，以確定是否參加了仇恨組織和民兵組織。

軍隊中的極端主義並不是一個新現象，然而美國官員們認為，國家最近的政治事件可能增加了極端主義的普遍性。接受路透社採訪的官員還表示，外界有感這種情況增加也是由於軍方的內部審查增多。

這個問題已經觸及到軍方高層官員：國會暴亂發生後，八名將軍和國旗軍官採取不尋常的措施，在發給全軍的備忘錄中對該騷亂進行了闡述。備忘錄警告軍方成員指，當選總統拜登（Joe Biden）很快將成為他們的總司令，他們必須堅持對憲法的責任：「言論自由和集會自由的權利並沒有賦予任何人訴諸暴力、煽動和叛亂的權利。任何破壞憲法進程的行為不僅違背我們的傳統、價值觀和誓言，而且是違法的。」

Sign of the times: The Joint Chiefs had to issue a memo reminding troops that Joe Biden will be the next Commander in Chief and efforts to "disrupt the Constitutional process" are "against the law."https://t.co/uMNg8SLxCV pic.twitter.com/3C7PnRVZH5 — ArmyTimes (@ArmyTimes) January 12, 2021

親特朗普的邊緣意識形態

與參與騷亂的其他人一樣，許多受牽連的軍人似乎是受極右翼觀點的驅使。他們的觀點當中既有保護抗議自由、懷疑政府過度干預等傳統右翼觀點，又有邊緣觀點，包括親特朗普的網上陰謀論「QAnon」和支持民兵積極對抗政府的觀點。

美國司法部在調查中發現，維珍尼亞國民警衛隊弗拉克在Facebook上發表的帖子，辯護了自己為「自由」抗議的權利。另一名休班的警察也被引述指：「美國有線新聞網絡（CNN）和左派只是不高興，因為我們實際上攻擊了政府，而政府才是問題所在，而不是一些隨機的小企業。」

特朗普在支持者集會上發表講話：

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因參加暴動前的特朗普集會而被調查的陸軍上尉雷尼，表示召集了100名成員參加集會旨在「反對選舉舞弊」。雷尼本月早些時候因為她在網上發布一段視頻，內容是她在疫情限制期間關閉的遊樂場拆除警戒帶，已被控傷害個人財產。

據報道，曾在海軍服役兩年的安格里，在入伍兩年後因拒絕注射炭疽疫苗而被踢出海軍。而且媒體報道顯示，他是網上陰謀網絡QAnon的活躍跟隨者。

這種混合了選舉舞弊、反疫苗、反封鎖和網上陰謀的觀點，是美國「另類右翼」（alt-right）運動的典型觀點。這種極右翼但定義鬆散的極端主義意識形態此前流行於美國圖片論壇4chan等網絡論壇，但近年來似乎已經滲入軍方機構。特別令人擔憂的是，該運動經常討論的觀點是認為需要採取暴力行動。

1月12日，美國華盛頓，國民警衛隊成員在國會大廈外駐守。（路透社）

根據美聯社關於布洛克中校在德克薩斯州受審的報道，布洛克在國會山莊騷亂當天在社交媒體上發布了一條消息稱：「愛國者們在國會山莊。愛國者們衝進。帶槍的人需要開槍進入。」布洛克此前的社交媒體帖子還提到了即「將到來的內戰」和大選被民主黨竊取。同一篇報道提到了布洛克前僱主的一封解僱信，說他曾在工作場所談論殺害「特定宗教和或種族」的人。

案件檢察官還表示，布洛克的帖子也提到了極右翼和反政府的「誓言守衛者」（Oath Keepers）民兵運動。誓言守衛者此前宣稱，其成員中有數千名現任和前任執法人員和退伍軍人。

隨着最近國會山襲擊事件的發生，對軍方參與的審查肯定會增加。軍方和聯邦調查局已經宣布，他們正在合作調查數千名國民警衛隊成員保護當選總統拜登就職典禮的安全，並表示可能會進行額外的篩選。