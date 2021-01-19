特朗普爛攤子之一：拜登如何壓止疫情？

撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-01-19 21:59

新冠疫情，也許是特朗普敗選的主因。在特朗普將抗疫變成宣傳戰和黨爭工具的背景下，美國由民主科技大國變成了疫情第一國，至今造成超過40萬人死亡、近2,500萬人染病。1月20日正式上台的拜登將如何扭轉頹勢？

早在去年2月初，特朗普已親口承認新冠病毒「性命尤關」，遠比流感嚴重，在公開場合卻將之比作流感、淡化疫情。然而，病毒沒有如他所預測般奇蹟地過去。雖然他在3月幾以「戰時總統」身份抗疫，不過他將主要抗疫責任留給各州自理，導致各州與聯邦政府互搶個人保護裝備（PPE）情況頻生，全國一片混亂。隨後，他更主動將疫情變成黨爭工具，呼籲民眾上街反對抗疫封鎖措施，又指戴口罩是反對他的政治表態。最終，他自己也染疾收場。

特朗普唯一值得讚許的，是他領導的聯邦政府四出以資助或採購承諾的方式鼓勵藥商快速研發疫苗，如今歐美流行的三大疫苗——輝瑞（Pfizer）／BioNTech、莫德納（Moderna）、牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）——都得到美國聯邦政府不同方式的協助。

特朗普在疫苗開發上應記一功，但除此之外，其抗疫政策實在乏善足陳。（AP）

然而，特朗普「忘記」處理的，是疫苗接種的問題。其政府曾訂下2020年接種疫苗2,000萬劑的宏願，可是美國全國在去年年底只完成此目標的十分之一左右（截至1月15日，此數也只約達1,280萬劑）。其核心問題是：聯邦政府對於疫苗接種幾乎放手不管，只交由各地方政府分別處理。

聯邦政府介入：疫苗接種四大面向

與特朗普截然不同，拜登將盡力運用聯邦政府的權力去落實抗疫措施：除了以行政命令方式在聯邦機關範圍和州際交通實行「百日戴口罩」的規定之外，拜登將抗疫主力放在疫苗接種行動之前，務求在上任百日內達成接種1億劑的目標。

首先，拜登將學習以色列以「讓更多人接種疫苗」為先，一方面維持疫苗接種以前線醫務人員為先的優次順序，另一方面也開放65歲以上長者接種，避免未用疫苗無故存放於冰箱內。

美國候任總統拜登對總統特朗普離任前取消對多國因防範疫情的旅行限制的決定表示反對。圖為1月15日，拜登在特拉華州出席記者會。（Reuters）

其次，聯邦政府將親自出馬設立更多的疫苗接種場地，以聯邦緊急事務管理署（FEMA）之力協調提供人力，並支援各州出動國民警衛隊接種疫苗的開支。同時，拜登也主張聯結各地藥店、聯邦合格醫療中心（FQHC），並設立流動疫苗接種站，務求弱勢社群不會被接種行動遺漏。

第三，為應付疫苗數量不足和統籌不靈的問題，拜登料將以《國防生產法》（DPA）促使廠商集中生產整條疫苗供應鏈所需的物資，並先行將預留給第二劑接種的疫苗預先發放，亦將統一各州分配疫苗的數據，提供疫苗分發、儲藏、運輸的整體計劃。

第四，為提供更多人力去進行疫苗接種，拜登政府將推動未經各州認可的合資格專業人士參與接種工作，另外亦將要求國會注資增聘10萬位公共衛生工作者，去負責疫苗宣導和接觸者追縱等次級抗疫工作。

這些措施看起來雖然十分全面，卻並非什麼了不起的大計，只是符合常識的聯邦政府工作。然而，在特朗普政府之下，常識已變成稀有產物。遲來的「正常」能否在數個月之內取得明顯成效將是拜登施政效能的第一指標。