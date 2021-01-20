拜登甫上台即推移民改革　右翼勢力將再起波瀾？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-20 16:35

美國總統特朗普卸任前一日發表臨別演說，立場終於有所軟化，不再提起引致國會受衝擊的大選舞弊論，並再次譴責政治暴力，向來屆政府送上維設國家安全及繁榮的祝願。特朗普又自詡自己在任四年的多項政績，創造了偉大的政治運動及經濟成就，又聯合全球對抗中國。不過繼任的拜登尚未就職，已向外界透露將以行政命令方式，推倒特朗普任內的多項政策，當中不少更已惹起政界所非議。似乎特朗普及拜登的路線之爭，不會隨特朗普離任而休止。

拜登宣誓就任前夕，除了事先張揚的1.9萬億美元的經濟救援方案，包括向美國成年公民發放每人共2,000美元的應急支票，斥巨資確保首一百日內為國民注射一億劑疫苗外，亦向傳媒披露一份其上任首日將會簽署的行政命令，如重新加入《巴黎氣候協議》及世衞組織，在聯邦機構實施強制口罩令，又將推倒特朗普任內的諸多政策，如撤銷對穆斯林國家的入境禁令、廢除90億美元的基石XL輸油管道興建許可、重新准許跨性別人士從軍、暫停聯邦政府實施死刑、取消特朗普在邊境實施的緊急狀態令等。

2021年1月19日，美國特拉華州紐卡斯爾，美國當選總統拜登在前往華盛頓準備參加20日的就職典禮前，在家鄉特拉華州發表了一場告別演說。（人民視覺）

反移民聲音勢熾熱

不過其中一個拜登的首個重點，則是就職首日將送交國會審議移民改革法案。法案內容除了為美國境內的非法移民提供一條入籍的途徑。根據法案若非法居留者能通過背景審查、繳交應繳稅項以及其他條件，將可獲為期五年的綠卡，到屆滿後將可申請為期三年的歸化期，最終便可正式入籍成為美國公民。要知道美國境內現今有約1,100萬非法居留者，當中不少居美已逾半生卻一直未有途徑成為公民。其大多一向奉公守法亦有納稅，卻享有不了其他公民應有的投票或福利權，一直為人詬病。

另外在奧巴馬任內簽署，俗稱「追夢者」的童年入境者暫緩遣返手續，為抵美時未滿16歲的非法移民提供兩年暫緩遣返政策，曾在特朗普上台後企圖推翻但最終遭最高法院駁回，在拜登法案下將會與受天災影響的難民同樣可即時申請綠卡。另外拜登亦計劃向國土安全部提供更多技術及基建，在邊境加設更多防衛措施堵截非法移民，又向中美洲國家提供更多經濟援助，以減低當地難民入境美國的誘因。拜登大幅扭轉特朗普的移民政策，明顯與後者強調的反移民立場南轅北轍，已引來政界非議。

恰巧此時有傳媒報道中美洲有為數近8,000人的難民車隊，由洪都拉斯出發抵達危地馬拉，並計劃穿越墨西哥北上嘗試到美國闖關。由於去年底經歷兩場超級颶風蹂躪，又有新冠疫情持續，令洪都拉斯、薩爾瓦多、尼加拉瓜等中美洲多國陷入半人道危機狀態。加上當地人聞得拜登即將上任，寄望其將採取較開放的移民政策，不惜攀山涉水北上追尋其「美國夢」。此消息被廣泛報道後，美國國內的反移民人士大為擔憂，勢必令國內兩派稍息的鬥爭再次熾熱起來，對拜登推動的首個法案甚為不利。

2021年1月15日，洪都拉斯科弗拉迪亞，一群洪都拉斯人爬上一輛卡車的後部，準備乘坐一組新的移民大篷車前往美國。 TPX圖片

共和黨未必與拜登合作

奧巴馬時代兩黨參議員曾一度合作推動移民改革，當中包括弗雷克（Jeff Flake）、格雷危姆（Lindsey Graham）、魯比奧（Marco Rubio）、麥凱恩（John McCain）在內的「八人幫」更共同起草法案，最終僅因共和黨控制的眾議院反對觸礁。不過在特朗普上台後共和黨移民立場日益右傾，弗雷克、麥凱恩等反特派分別離任及逝世，格雷危姆又向特朗普靠攏，皆令政壇在移民問題更為兩極。加上2018年中期選舉特朗普如天氣報道員般，每日匯報難民車隊消息向選民散播反移民恐懼，亦令公眾留下陰影。

拜登任內首個重大改革，選擇了移民問題此一燙手山芋，勢必為自己往後四年施政能否暢順帶來重大挑戰。要推動法案通過，拜登除了要民主黨人一致贊成外，亦要從共和黨身上取得至少十票。在此政治紛爭仍然熾熱，社會對立依然極為緊張時，拜登要爭取重大爭議改革過關，情況不容樂觀。儘管拜登欲以多年相知麥康奈爾共享權力，而後者亦開腔批評特朗普煽動示威者衝擊國會，然而共和黨始終仍是堅實的特朗普黨，在移民改革以及往後眾多爭議議題上，黨派之爭似乎仍將難以休止。