專家有話說｜朝鮮最高人民會議罕見於1月召開　預示什麼信號

撰文： 許嘉蕾 最後更新日期： 2021-01-21 15:00

朝鮮通常會在每年3月或月召開最高人民會議，但此次不僅在1月舉行該會議，還未如外界預料一樣大幅改組國務委員會，這是否意味着2021年還會再次召開最高人民會議？

最高人民會議於1月召開的背景

朝鮮勞動黨第八次全國代表大會結束後的第五天，朝鮮于2021年1月17日召開第十四屆最高人民會議第四次會議，對內閣進行大規模改組，並發表了2021年國家預算。這是自前最高領導人金日成1994年去世後，朝鮮首次在1月召開最高人民會議。

按照慣例，朝鮮一般在每年3月或4月對上年度預算進行決算，並發表新年預算。由於預算髮表及執行的時間存在不一致的問題，預計朝鮮今後會把召開最高人民會議的時間提前至每年1月。

朝鮮在2021年破例於1月召開最高人民會議，一方面是為了儘快將勞動黨第八次全國代表代會通過的國家經濟發展五年計劃反映到新年預算中，另一方面也是果斷進行人事變動，向未能完成上年度經濟計劃的內閣幹部追責。

2019年4月11日，朝鮮第十四屆最高人民會議第一次會議第一天會議在萬壽台議事堂舉行。（Reuters）

內閣變化的分析

副總理中共有6人被替換，朴正根（新任國家計劃委員長）、全賢哲、金成龍、李成學、朴勛、朱哲圭（新任農業相）被任命為副總理。

國家計劃委員長由金一哲變更為在此前召開的勞動黨第八次全國代表大會中當選的黨中央委員會政治局候補委員朴正根。

馬鍾善獲任化學工業相，金裕一獲任電力工業相，金哲樹獲任採掘工業相，張京一獲任輕工業相。

朱哲圭任農業相，張春城任鐵道相，金忠誠任資源開發相，尹正浩任對外經濟相，高政範任財政相，朱勇一任郵電相，徐鍾珍任建設建材工業相，金錦鐵任內閣秘書長，陳金松任勞動相，林敬宰任城市經營相，朴赫哲任商業相，李赫權任國家建設監督相，李國哲任金日成綜合大學校長兼教育委員會高等教育相。

朝鮮于2021年1月14日在金日成廣場舉行閲兵儀式，請點擊放大觀看：

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2019年4月舉行的第十四屆最高人民會議第一次會議結束後，朝鮮《勞動新聞》公布了當選的內閣總理、副總理及各相的照片。《勞動新聞》此次也刊登了新當選的副總理、各相及中央檢察所長的照片，在提高他們威信的同時，也營造出要求他們更具責任感、取得成果的氛圍。

除此之外，勞動黨第八次全國代表大會中再次當選的黨中央委員會政治局候補委員兼外務相李善權職務不變。

未改組國務委員會的背景分析

現有的國務委員會成員中，黨中央委員會副委員長朴奉珠以勞動黨第八次全國代表大會為契機隱退。金才龍不再擔任內閣總理，而是擔任黨中央委員會組織指導部長，黨中央委員會副委員長李萬建、金亨俊、人民軍總政治局長金秀吉、人民保安相金正浩等人的職務被替換。

儘管如此，朝鮮仍未改組國務委員會，可能存在以下兩點原因。

第一，召開最高人民會議的主要原因，是為儘快將勞動黨第八次全國代表大會通過的國家經濟發展五年計劃反映到新年預算中，並替換未能完成上年度經濟計劃的幹部，因此沒有時間充分討論改組問題。

第二，在制定及執行政策的過程中，國務委員會的作用不大。受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，朝鮮在2021年也不太會積極展開外交活動，因此將國務委員會的改組延後。2020年4月，崔龍海在金正恩的委任下召開最高人民會議並補選新的國務委員，因此國務委員會改組與金正恩是否參加最高人民會議無關。

金正恩出席勞動黨第八次全國代表大會，點擊大圖查看：

最高人民會議有望在2021年內再次召開

按照慣例，最高人民會議議長致開幕詞。在2020年召開的最高人民會議中，最高人民會議議長朴泰成致開幕詞。

但在勞動黨第八次全國代表大會中當選黨中央委員會宣傳鼓動部書記及部長的朴泰成，雖然也出席了最高人民會議，但最高人民會議常任委員長崔龍海代替朴泰成致開幕詞。

鑑於這一點，2021年內有可能會再次召開最高人民會議，選出替代朴泰成的人選，並對國務委員會進行改組。