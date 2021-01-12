一分鐘看世界｜朝鮮Oppa叫不得、科網霸權、美民主黨力搏特朗普

今天是1月12日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

不能喊的「哥哥」

勞動黨第8次全國代表大會第6天會議決定推舉領袖金正恩為勞動黨總書記。這被視為金正恩固權的又一步。當地雖一直稱國內沒新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，但疫情影響民間往來，也構影響經濟。政府既要對外、對內展示強勢形象，又要搞好經濟，以及避免民眾受外界影響，平壤須打醒十二分精神。有密件稱金正恩看來是想避免民眾受「韓流」影響，稱非血親男女之間以Oppa（哥哥）互相稱呼是一種變態行為。

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+ 5 + 5 + 5

Fb霸權誰該制衡？

由Facebook持有的即時通訊應用程式WhatsApp於1月6日發出「最後通牒」，要求用戶同意將帳戶資料與Fb共享，否則2月8日之後不能用WhatsApp。反壟斷法及社交媒體內容管理權力過大之類圍繞科網巨企的爭議今年勢必升溫。美國總統當選人拜登（Joe Biden）上任後有必要就着制衡科網巨企向大眾提供令人滿意的答案……（點擊了解更多）

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美民主黨力搏總統

美國總統特朗普被指發言煽動支持者，導致1月6日有大批人衝擊國會大樓。眾議院民主黨人擬在11日對特朗普發動彈劾。眾議院議長佩洛西再度表明，若副總統彭斯不同意引用憲法罷免特朗普，會啟動彈劾程序。香港01整理未來9天的美國「政治日程表」，與讀者一同追蹤特朗普卸任總統前最後一場「華府風暴」……（點擊了解更多）

美國總統特朗普因被指鼓勵支持者衝入國會大樓而事件演變暴亂，有可能成為美國史上第一位任內被二度被彈劾的總統。圖為位於和平圓環中心的雕塑，以及它後方的美國國會大樓。和平圓環是美國華盛頓哥倫比亞特區的一個交通環島。相中的雕塑是位於環島中心的和平紀念碑，又名海軍紀念碑。（AP）

空難拆散家庭

印尼三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）一架波音737-500客機1月9日在爪哇海（Java Sea）墜毀，搜索工作繼續進行。當局初步推測客機有機會在墜落水面時解體，而非在空中爆炸。此外愈多殘骸與罹難者肢體被打撈起來，情景令人揪心鼻酸，也令人聯想到，眾多死者家屬與朋友，將永遠失去所愛之人。是次空難中，有人因嫌機票貴避過一劫，但也有人剛新婚便遭死劫、也有人陰差陽錯搭上「死亡客機」。

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+ 7 + 7 + 7

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