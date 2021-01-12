專家有話說｜金正恩在朝鮮勞動黨八大表態的重大變化

朝鮮最高領導人金正恩在勞動黨第八次全國代表大會上的工作總結報吿引人關注，今後朝鮮的對華、對美及對韓關係如何，可在這份報吿中捕捉到「蹤跡」。 本文為專家投稿，不代表《香港01》立場。

朝鮮通過《勞動新聞》介紹了最高領導人金正恩在2021年1月9日勞動黨第八次全國代表大會上的工作總結報吿內容。

內容中有一項格外引人注目。與過去相比，軍事機構的成果及任務在報吿中的比重有很大提升。金正恩表態稱，將把核武器提升至更高水平，使朝鮮國防力量更加尖端化、精鋭化。

金正恩表明對美國的敵視態度及提高核及導彈能力的堅決立場，因此預計拜登（Joe Biden）政府上台後朝美關係會再次惡化，朝韓關係持續「梗塞」，而朝中關係也有可能發生意想不到的變化。

指明核武器建設是最大成果，確認升級核武器的意志

金正恩評價「國家核武器建設大業」是2016年召開勞動黨第七次全國代表大會以後「在黨、革命、祖國和人民及後代面前樹立的最有意義的民族歷史功績」。在朝鮮媒體公開的工作總結報吿中，「核武器」共出現了11次。

金正恩不滿足於現有的核武器，並提出繼續開發戰術核武器及生產超大型核彈頭、提高使用核武先發制人及報復能力的目標。金正恩還指出，固體發動機推動的水中及陸地洲際彈道導彈開發事業正在照計劃推進，並提出建造核潛艇、水中發射核戰略武器的任務，此舉預計會引發拜登政府的強烈抗議。

金正恩公開表示，新的核潛艇設計研究已經完畢，處於最終審查階段，並且軍事偵查衛星的設計也已完成。他還稱，「把實現人民軍隊由傳統結構向尖端、精鋭軍隊飛躍規定為當前國防科學領域的一項基本任務」，闡明在第八次全國代表大會後仍將不斷加強軍備的立場。

朝鮮官媒公開金正恩的新畫像，點擊查看大圖：

批評韓國政府對朝政策，表明有條件對話的意志

金正恩認為，朝韓關係已回到2018年4月《板門店宣言》發表之前，因此統一的夢想更加遙遠了。他還指責韓國政府一直避免回應朝鮮對其引進尖端軍事裝備、與美國舉行聯合軍演的反覆警吿。

金正恩強烈譴責韓國政府拿着防疫合作、人道主義合作、散客旅遊項目等非本質問題試圖化解朝韓關係的行為。因此，韓國政府很難藉此改善兩國關係。此外，金正恩還將韓國政府的「商用武器開發事業」定性為「挑釁」，並對此表示強烈不滿。

朝鮮今後的對韓政策也隱藏在金正恩的發言中，他說，「朝方沒有必要單方面展現善意，既然答應了我們的正當要求，就應該落實協議」。

金正恩同時表示，「根據韓國相關部門的態度，韓朝關係可能在短期內再次恢復至3年前如同『暖春』般的和平繁榮新起點。」然而，金正恩在會議上公開闡明他並不滿足於現有的核武器，並將繼續開發戰術核武器、生產超大型核彈頭，在這種情況下，韓國不能中斷引進尖端軍事設備和韓美軍演。

因此，韓國政府希望通過防疫合作、人道主義合作或散客旅遊項目改善韓朝關係是不可能的。改善韓朝關係不應以無核化作為理想及最終目標，而是要通過制定階段性減少核武器、構建和平體制、實現朝鮮對外關係的正常化、緩解對朝制裁等計劃，並和中國、美國一道說服朝鮮。

朝鮮對美政策及拜登政府的任務

金正恩在會議上稱，「我們的對外政策活動重點將放在消除革命發展的基本障礙物、使最大主要敵人美國屈服之上」，用十分強硬的措辭，即「最大主要敵人」來形容美國。

並且，金正恩還指出，「不管由誰執政，美國本身和對朝政策的本質絕對不會變化」。朝鮮此前從未提及美國2020年總統大選結果，而從金正恩的這段發言可以了解到，金正恩對拜登政府上台後美國改變對朝政策不抱任何期待。

朝鮮曾發佈一段導彈炸燬林肯紀念堂的視頻，點擊大圖查看：

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金正恩在工作總結報吿上表明立場，即「建立新的朝美關係，關鍵在於美國撤回敵視朝鮮的政策，今後將以強對強、善對善的原則應對美國」。

金正恩主張稱，「（朝鮮）共和國作為負責人的擁核國，只要潛在的敵對勢力不針對我們使用核武，我們也將不會濫用核武」。金正恩在報吿中強調了朝鮮的擁核國地位，但對無核化隻字未提，明確表示無意與美國進行無核化對話。

金正恩對美國持有如此敵對的立場，並繼續推進核武器升級，在這種情況下，若拜登政府堅持通過對朝制裁及實務會談解決朝鮮無核化問題，朝鮮是不可能與美國對話的。

因此，拜登政府若真的希望解決朝核問題，就應該通過其政府的二號人物、副總統賀錦麗（Kamala Harris）和朝鮮實際二號人物、勞動黨第一副部長金與正舉行高層會談，以及朝、韓、中、美四方會談，推進階段性縮減核能力、構建朝鮮半島和平體制、改善朝美關係、放寬對朝制裁等一攬子政策的協商。

朝鮮對華政策及中國的應對前景

在向美國展示敵對立場、對韓國持批判立場的同時，金正恩對中國表現出非常友好的態度，並闡明進一步發展朝中關係的意願。

金正恩在會議中稱，「（我們）為具有悠久歷史根源及特殊情誼的朝中關係發展注入力量，與中國的友好關係符合新世紀的要求，並開啟了以社會主義為核心的朝中關係新篇章」。

多重壓力下，金正恩曾在閲兵式上落淚（點擊圖集瀏覽）：

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金正恩還評價稱，「在實現共同偉業的鬥爭中，朝中兩黨及兩國人民的命運緊密結合，兄弟般的情誼不斷延續，黨中央通過5次朝中首腦會談深入進行戰略溝通、增進相互理解、加深兩黨同志之間的信任，為朝中關係的全新發展奠定堅實基礎」。

然而，金正恩在勞動黨第八次全國代表大會上「將繼續推進核武器事業」的表態，或會令令中共高層感到不滿。在中美關係不斷惡化的背景下，為分散美國對華壓制，中國包容朝鮮，但中國並不希望朝鮮升級核武器而導致東北亞局勢更加緊張。

因此，金正恩在第八次全國代表大會上闡明的升級核武器及拒絕同美國對話的立場極有可能對朝中關係造成阻礙，並制約朝中合作的深化。在這種情況下，若拜登政府提出就朝核問題積極合作，考慮到緩和中美緊張關係，中國將會和美國展開合作。