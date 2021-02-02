昂山素姬被扣押｜槍桿子裏出政權的政治現實寫照

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-02-02 12:01

緬甸政壇一天內變天。最新消息是，2月1日晚上，緬甸軍方通過電視發表聲明，宣布對緬甸現政府進行大規模改組。其中，外交部，國防部，邊境事務部，計劃、財政和工業部，投資和對外經濟關係部，國際合作部等11個中央政府部門的部長被替換。另外，國務資政府部，計劃、財政和工業部，商務部等19個中央政府部門的24名副部長被解除職務。

1日清晨時，國務資政昂山素姬、總統温敏等人被軍方扣押。緬甸軍方進入並控制多個省邦議會，緬甸國家電視台也被軍方控制。首都內比都和主要城市仰光的街道上都有士兵，仰光市政廳被士兵佔領。內比都的電話和互聯網線路被切斷。

之後，緬甸軍方宣布國家進入緊急狀態，為期一年，受此影響，當天，緬甸國內國際航班全部暫停，緬甸各銀行暫時關閉所有金融服務、證券交易所暫停服務。很快，緬甸軍方電視台稱，緬甸總統府宣布將國家權力移交給國防軍總司令敏昂萊。緬甸副總統敏瑞就任代總統。

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對此，昂山素姬發表聲明稱，軍方把國家重新置於獨裁統治之下。她還敦促民眾，不要接受軍方發起的政變，並呼籲民眾抗議。但目前，還沒有傳出有關緬甸國內大規模抗議的消息。同時，昂山素姬的人身自由再次受到限制，Irrawaddy新聞網透露，她目前被軟禁在她位於內比都的住所。

在短短不到12小時的時間裏就完成了一場沒有流血的政變，緬甸軍方的有備而來、完全暴露了昂山素姬和民盟的弱勢。說到底，軍方的強勢是以掌控軍權為後盾的。這也恰恰是昂山素姬執政所缺乏的。

在政治學中，國家機器是統治階級在實現其階級統治的政治組織中，最主要、最強有力的政治組織，它包含了立法、行政、司法、軍隊、警察武裝力量等。因此，軍隊具有作為國家機器一部分的國家性質。更為重要的是，軍隊通常還具有從屬於執政者的政治性質。按照馬克思主義的國家學說，現代國家通常是由執政黨領導的，軍隊總是或直接或間接地體現執政黨的意志。

對於昂山素姬這樣的領導人來說，她和西方其他領導人那樣通過民主程序——選舉和選票——獲得了權力。不一樣的是，西方執政黨贏得勝利後，軍權就為其所用，比如美國總統兼任三軍統帥。

在緬甸，執政黨與軍隊是脱節的。根據現行的緬甸憲法，關鍵的內政、國防和邊境事務全部由軍方控制。昂山素姬和民盟享受着執政黨的光環之外，實際上處於被架空的地位。一旦軍方的利益被觸動或者執政黨與軍方出現嚴重的衝突，執政黨只能任由軍方擺佈，毫無招架之功。此次緬甸軍方發動軍事政變就是對大選結果不滿，民盟的壓倒性勝利讓軍方感到了危機。

「民主女神」昂山素姬政治生涯波折不斷：

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環顧全球，像昂山素姬這樣的例子不在少數。泰國的前總理他信（Thaksin Chinnawat）、英拉（Yingluck Shinawatra）都是通過民選當選總理，穆爾西（Mohamed Morsi）也是埃及的首位民選總統，無奈都因為沒有獲得軍權最終面臨被軍方推下台的命運。

而軍方在有軍權的同時，也通過「民主程序」進一步獲得權力，實現了執政黨與軍隊的統一，比如現在的泰國總理巴育、埃及總統賽西（Abdel Fattah al Sisi）等，都是經過了大選，從而實現了從「軍人」到總理或者總統的轉身。現在，緬甸軍方也似乎有這樣的迹象，軍方已經宣布，緊急狀態結束後將重新舉行大選。接下來，它會以民主之名鞏固自己的權力。

中共前領導人毛澤東曾提出「槍桿子裏面出政權」的說法，強調的就是軍權對於執政黨和領導人的關鍵作用。緬甸是一個尚未完成民主國家進程的國家，昂山素姬只有民望卻沒有軍事上的話語權，這使得她執政有着天然的弱勢。

如果昂山素姬認為自己有了民意就代表有了一切，就是政治幼稚。從個人抗爭來說，昂山素姬是值得尊敬的，被軟禁長達15年仍沒有放棄理想，如今，已過古稀之年的她可能又一次回到被監視的狀態，政治生命幾乎終結。政治鬥爭向來是殘酷的，有時候民意在強大的軍事力量面前是不堪一擊的。這是這位「民眾女神」最大的遺憾，也是給在位領導人或者與她一樣抗爭的人士最大的經驗與教訓。