緬甸政變｜昂山素姬的高山低谷：曾遭軍方軟禁多年　如今再被拘禁

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-01 17:46

緬甸軍方2月1日發動政變，國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）再次被拘禁。昂山素姬是緬甸的民主象徵，過去曾在1989年至2010年的21年之間，遭軍方軟禁長達15年。她2020年11月領導全國民主聯盟取得大選勝利，軍方不承認選舉結果，再次拘禁了她。

圖為2012年昂山素姬在國會補選中獲勝，正式成為議員。（Reuters）

昂山素姬的父親是著名的昂山將軍（Aung San），他帶領着緬甸脫離英國殖民走向獨立，但遭政敵暗殺。1988年昂山素姬在英國留學回國後，正值國內發生「8888民主運動」，國民為反抗軍政府發動遊行示威，但遭到軍政府血腥鎮壓。

在目睹軍政府的殘酷鎮壓後，昂山素姬決定領導民主運動。受聖雄甘地的非暴力的影響，她決定不以暴制暴反抗軍政府。在反對派與部分退休將領的支持下，昂山素姬組成全國民主聯盟，在全國演說。1989年，軍政府決定軟禁她，開展了她失去自由的生涯，在其後21年間，她有長達15年時間遭軟禁。

圖為1989年昂山素姬在仰光的演講，昂山素姬在同年被軟禁，開展了她前後長達21的軟禁生涯。（Reuters）

1990年5月27日，緬甸舉行大選，軍政府雖然軟禁了昂山素姬，但她領導的全民盟仍取得絕對的優勢勝出大選。軍政府拒絕承認選舉結果，宣布全民盟為非法組織，繼續軟禁昂山素姬。

緬甸軍政府的行為受到了國際的普遍譴責，昂山素姬亦憑着其和平非暴力的抗爭，得到國際認同和讚賞。昂山素姬分別在1990及1991年獲得薩哈羅夫獎和諾貝爾和平獎。在諾貝爾頒獎中，昂山素姬被形容是近幾十年來，亞洲人民為民主鬥爭所付出勇氣最傑出的例子之一，並稱昂山素姬已成為反抗壓迫，爭取民主的重要標誌。

昂山素姬無法親身前往領獎，而是在接下來的多年時間，被軟禁在家。儘管昂山素姬在1995年短暫獲釋，但她的一舉一動仍受到監視，並不可與支持者及記者會面。後來她的丈夫患上癌症，緬甸政府容許昂山素姬前往英國探望，但昂山素姬不相信軍政府的承諾，擔心再沒有機會回國而拒絕。

在2000年、2003年昂山素姬分別兩次被軟禁，直到2010年11月13日，昂山素姬才真正重獲自由，結束軟禁。

圖為2010年11月，昂山素姬正式獲釋，她的支持者迎接她。（Reuters）

在2010年獲釋後，昂山素姬繼續參與政治，並在2012年的國會補選中帶領全民盟取得勝利，順利進入國會。在2016年，全民盟再在全國大選中取得勝利，昂山素姬被任命為國務資政，並實質成為緬甸總理和代表。

不過，昂山素姬在2016年處理羅興亞人事件中，遭受國際的批評。緬甸政府有組織對緬甸境內的穆斯林少數族裔羅興亞人進行迫害，導致近千人死亡。數以十萬羅興亞人逃往鄰國孟加拉避難。昂山素姬卻選擇避重就輕，一直不願意正面譴責軍方暴行。

昂山素姬的消極態度，被多個國際組織評擊，並剝奪其榮譽，包括牛津自由獎、都柏林自由獎、美國大屠殺紀念館埃利·威塞爾人權獎、國際特赦組織良心大使獎等等。

在2020年11月，緬甸舉行議會大選，全民盟再次取得壓倒勝利。但軍方聲稱共發現大量選舉舞弊，要求推翻選舉結果。軍方在2月1日發動政變，陸續扣留國務資政昂山素姬、總統溫敏（Win Myint）及政府高層，宣布由軍方副總統敏瑞（Myint Swe）代任總統，國家進入為期1年的緊急狀態。