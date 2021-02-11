快評｜習拜通話照顧兩國受眾　友好默契為主基調

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-02-11 14:20

美國總統拜登（Joe Biden）最終選擇在2月11日中國庚子年除夕致電中國國家主席習近平。相比極端右翼在特朗普（Donald Trump）執政後期推動的對華脱鈎和意識形態對抗，拜登上台後首次和中國領導人通話，更多地展現了友好與理性，表達習慣性關切的同時也強調了重要領域的務實合作，最大程度地照顧了美國國內、盟邦的感受以及中國的期待。

在兩國持續對抗的大背景下，兩國元首通話時機的講究、國際輿論的高度期待，都讓這通電話的符號意義以往有所不同，給兩國國內和國際社會釋放了積極的信號。這是一個好的開始，雙方各取所需，然後在此基礎上管控分歧，回歸良性競爭，強化合作。

2021年2月4日，美國總統拜登前往國務院發表外交政策演講。（AP）

拜登首先照顧了國內受眾的感受。白宮公布的通話先是強調了拜登政府的「優先事務」，即保護美國民眾安全、繁榮、健康及生活方式和維護自由、開放的印太地區；最後又提到了「以務實和結果為導向的對華接觸推進美國人民和盟邦的利益」。這種前後呼應地強調美國利益和地區利益，完全緊扣美國國內輿論環境及民主黨推進的民主外交需要。

然後在中間部分提到了美國國內都關切的貿易、香港、台灣和新疆議題。這將是拜登政府今後常規化的表達，就如同前幾屆政府圍繞人民幣匯率、西藏等議題對華施壓一樣，更多是一種迎合國內的政治姿態——至於中國政府則對美國政客的這種做法已駕輕就熟，能夠把控好這些矛盾層面的分歧，但絕對不會做出妥協。

也即兩國在該合作的領域將強化合作，這本也是兩個大國的國際義務和責任。尤其是習近平在通話中着重強調了這一點。白宮聲明提到雙方在應對新冠肺炎疫情、全球健康安全、氣候變化和防止武器擴散等領域交換了意見。而中方通吿中明確提到，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。

拜登在通話中不可避免地繼承了特朗普（Donald Trump）執政時期的一些做法，保持了議題關切的延續性。譬如，和特朗普一樣，拜登也追求對華務實接觸，發展以成果為導向的雙邊關係。這意味着拜登會延續特朗普執政時期的一些合作議題。

但中美合作並不應該像特朗普時期那樣人為設定過多條件和限度。習近平引述拜登勝選後所說的「美國最大的特點是可能性」，就是在強調兩國合作潛力。譬如，習近平在通話強調多交流、多接觸和多溝通，涵蓋經貿、金融、執法和軍隊等領域。這也是奧巴馬時期中美不斷深化合作的領域。這是中國對美國民主黨政府的期待，也體現了兩位領導人的默契。

10多年來，拜登和中國領導人習近平交往密切。點擊查看大圖：

兩位領導人熟悉對方，了解彼此的底線。白宮推遲通話並非因拜登不知如何與習近平政府打交道，而是要在更好的時機釋放特殊信號，這更能說明他比前任更善長與中國領導人打交道。

尤其是拜登，在此番通話之前已經和他的幕僚展現了處理對華關係的審慎樂觀，強調了在「內政優先」的基礎上開展「先盟友、後中國」的對外策略。這種策略既凸顯了中國的重要性及中美關係的「獨一無二」，也符合美國構建在國際規則和盟友體系上的利益，亦是中國所能接受的「講規矩」的競爭。

而且，拜登深耕華府40多年，和習近平之前構建過良好的私人關係，雙方都想有效利用這些「優勢」，為中美和國際社會做點實事。

總體上，拜登和習近平的這次通話還是很友好的。中方釋放的信號就是中美不可能脱鈎，雙方需要把控好分歧，強化務實合作。白宮這通電話一方面照顧了美國國內對華強硬派訴求、顧及了盟邦感受，另一方面也強調了符合中國期待的合作意願。按照白宮的話講，就是他在惠及美國利益的層面和中國展開務實合作。

而為了兩國關係發展重回正軌，兩位領導人應該保持溝通熱線，舉行更多更長時間的對話。兩人只要保持友好姿態與默契，中美關係和國際關係也不會遭受大的波折。