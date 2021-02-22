內部認定「新疆種族滅絕」證據不足　美國不會因此改口

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-02-22 21:00

美國《外交政策》雜誌網站2月19日一篇獨家報道引述知情人士的話稱，美國國務院法律顧問辦公室2021年年初得出結論認為，沒有足夠證據證明中國在新疆進行了「種族滅絕」行為。這和拜登（Joe Biden）政府當前的立場完全不同。

這是美國國務院內部外交官隊伍和法律隊伍意見不一。但外交官的判斷和認定應該基於內部的法律依據。按照這篇報道，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在拜登就職前1天認定中國在新疆進行了「種族滅絕」，迎合了國務院內部「人權專家」的意見，也就是當時的美國國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）和當時負責國際宗教自由事務的無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）。

這兩人的判斷素材主要來自於一位中文名叫「鄭國恩」（Adrian Zenz）的種族主義者。此人自稱相關研究項目獨立於政府，實際上則是美國政府極右組織「共產主義受害者紀念基金會」的成員。他近兩年圍繞新疆議題傳遞的敘事和數據，被英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）等西方媒體及政客廣泛引述。

2021年2月4日，美國國務卿布林肯在國務院介紹美國總統拜登到講台前發表演說。（AP）

拜登上台後，他提名的駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）1月末曾對參議院外委會表示，前國務卿蓬佩奧對中國在新疆針對維吾爾族人實施「種族滅絕」的認定，「沒有遵循所有的程序」，美國國務院希望確保這些規定得到遵守，以確保這一稱謂得以保留。

這種謹慎姿態也被右翼勢力和抗華勢力視為「示軟」，隨後布林肯出面，強調自己認可中國在新疆實施「種族滅絕」這一結論。托馬斯-格林菲爾德為了通過提名，也不得不向委員會右翼議員做出書面說明，認可並延續蓬佩奧對新疆議題的定性。

蓬佩奧選擇在拜登上台前一天做出這一認定，純屬政治化的舉措，其中的信號非常明顯，就是為了給拜登政府對華決策製造難題，同時強化自己「對華強硬」的標籤。布林肯延續蓬佩奧的立場，也是將新疆議題「政治化」操作，是一種不負責任的做法。

拜登曾和中國領導層交往密切，對華關係認識也在發生變化。點擊查看大圖：

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這也是當前美國國內對華強硬的政治氛圍所決定的，在對華戰略或印太戰略出台前，拜登政府只能通過延續前任立場定性的方式展現對華強硬，並不急於修正。

在和中國博弈的過程中，美國擅長製造話題，隨後以近乎零成本的方式獲取最大效益。尤其是喜歡推崇民主價值觀的民主黨政府。拜登政府可以借新疆存在「種族滅絕」的指控，幫助打造他競選時所承諾的民主聯盟，以此聯合加大對華施壓。

現在，各方勢力以「新疆種族滅絕」的的論述為基礎，已經開始營造抵制2022年北京冬奧會的輿論氛圍。這和西方2008年借西藏人權議題抵制北京奧運會的做法一致，旨在通過展現對華強硬姿態舒緩各國國內政治矛盾，並持續消耗中國的外交精力。

即便拜登和布林肯根據內部情報及法律依據判斷，認為新疆狀況達不到「種族滅絕」的級別，他們也不會輕易改口。在對中國束手無策或者無計可施的形勢下，新疆人權這類指責，將在一定時間內作為西方政治的常態話題。