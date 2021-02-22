美媒：蓬佩奧認定新疆存種族滅絕　美國務院法律顧問結論：不認同

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-02-22 15:23

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）離任最後時刻發表聲明，認定中國政府在新疆地區犯下「種族滅絕和反人類罪」，不過美國國務院法律顧問辦公室結論不認同這一說法。

圖為2020年7月23日，蓬佩奧在加利福尼亞州發表演講。（AP）

美國國務院法律顧問辦公室2021年年初得出結論認為，沒有足夠證據證明中國政府在新疆地區進行了「種族滅絕」行為。

美國《外交政策》雜誌網站2月19日指，「蓬佩奧在其任期的最後幾個月發起了對中國政府在新疆地區行為的審查，一些美國國務院法律顧問辦公室人員支持，但其他人則持懷疑態度，認為這一匆忙而政治化的舉動是蓬佩奧為自己早就做出的決定提供掩飾。」

《外交政策》雜誌網站指出，聯合國大會1948年通過的《防止及懲治滅絕種族罪公約》對「種族滅絕罪」有嚴格規定。在美國前總統特朗普（Donald Trump）任期的最後幾周，國務院法律顧問辦公室的律師們得出了與那些要求認定中國政府在新疆地區犯下「種族滅絕」的官員完全對立的結論，最後一份「分裂」的備忘錄被發送給蓬佩奧。但2021年1月19日，蓬佩奧在離任的前一天宣布認定中國政府在新疆地區進行了「種族滅絕」。

國務院法律顧問的結論謹慎，認為在新疆所發生的並不構成種族滅絕，而是反映證明種族滅絕的困難。種族滅絕一般是基於民族、宗教、種族或民族認同等因素，破壞或屠殺全部或一部分人。

法律顧問還指出，公眾對種族滅絕罪的看法與1948年《防止和懲治滅絕種族罪公約》中的法律定義存在差別；國務院法律顧問一直認為種族滅絕，是需要涉及意圖造成一個團體在物理上和生物上的破壞。