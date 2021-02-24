本輪對峙漸息　中印應該重回不開槍共識

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-02-24 18:00

近來中印邊界衝突問題的解決進入了良性運轉的軌道。2月10日中印宣布達成班公湖撤軍共識後，2月20日中印雙方第十輪軍長級別會談確認班公湖脱離接觸完成。雙方聯合聲明稱對班公湖一線兵力實現脱離接觸給予積極評價，將繼續穩控現地局勢，穩步有序達成雙方都可接受的解決方案。這基本上意味着持續九個多月的本輪邊界對峙暫吿一段落。

本輪對峙始於2020年4月。和以往對峙不同的是本輪對峙事件陡然升温於2020年6月15日夜的加勒萬河谷衝突，這是1975年以來，中印邊境衝突中首次有人員死亡的情況出現。隨後中印雙方均大舉增兵，在拉達克班公湖、加勒萬河谷等4、5個地區全面對峙。雙方同時在綿延三千多公里的邊界沿線大大加強了部署。



2020年11月當地進入冬季後，對峙沒有像以往一樣因天氣原因自動解除，雙方均運送冬季補給物資至前線，持續對峙。可以說，本輪對峙事態的嚴重性超過以往任何一次，有釀成大戰的風險。



而現如今，歷時九個多月，經歷十輪軍長級別的談判，中印兩軍一線部隊完成班公湖脱離接觸。這大大扭轉了危險局勢，具有十分重要意義。

中印兩軍從班公湖一線對峙地點撤離：

+ 5 + 5 + 5

不過，中印都清楚，班公湖脱離接觸，結束本輪對峙，不是失敗退讓，不是結束，而是避免影響大局的暫吿一段落，雙方都有實力迅速回到佔領過的區域。



中印必須面對的現實是未來可能還會爆發邊界衝突，這會是一條更加兇險的路。



加勒萬河谷流血衝突後2020年6月下旬，印度取消了對中印邊境一線印度士兵使用槍支的限制。2020年8月末中印兩軍士兵在班公湖地區再次發生肢體衝突。2020年9月7日，中印巡邏人員在班公湖南岸相遇互相鳴槍示警。這是自1975年以來，中印邊境首度傳出槍聲。



班公湖脱離接觸後，雙方能否通過談判重回不開槍的共識非常關鍵。讓中印士兵今後在相遇時自覺使用冷兵器對抗並不現實，也是冒險之舉。未來，中印需要採取更加積極的行動，重視未來可能令局勢升級的危險因素。