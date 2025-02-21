美國和俄羅斯的外交高層本周二（2月18日）在既沒有歐洲，也無烏克蘭代表的情況下，在沙特阿拉伯利雅得進行了四個半小時的雙邊會談。這場清楚凸顯特朗普（Donald Trump, 又譯川普）治下「新美國」價值觀與國際戰略大逆轉的會談，讓中外好些評論人繼續跌眼鏡，美國的歐洲盟友急成一團，卻無招架之力。



根據美國在會後單方面發表的新聞稿，美俄達成的四點共識，首要一點就是要處理雙邊關係中的棘手問題（irritants），目的是採取必要步驟使美俄外交使團運作正常化。第二是任命各自的高級別團隊，開始確立終止烏克蘭衝突的路線。第三、美俄為烏克蘭戰後出現的地緣政治共同利益和「歷史性經濟和投資機遇」，奠定合作基礎。最後一點則是確定與會雙方會繼續參與，以確保這一進程及時和有效推進。

雖然說是四點共識，有實質內容的只有三點，但卻意義重大。它標誌了俄烏開戰以後立即被西方嚴格孤立的俄羅斯，終將和美國恢復正常外交關係，俄羅斯承受的美國制裁有望解除，而受入侵、苦戰了三年的烏克蘭則面臨着國土和利益被美俄瓜分的局面。美國與俄羅斯的構想，還推展到烏克蘭戰爭結束後的地緣政治與經濟利益的新可能，並憧憬屆時的美俄合作前景，涉及到化石能源、還有北極。

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事，魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談（Reuters）

根據俄羅斯主權財富基金（RDIF）首席執行官德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在利雅得會後對媒體透露，美俄利雅得會談在經濟協商中，討論了「特定合作領域」，專門討論了極圈聯合項目。深受俄羅斯總統普京信任的德米特里耶夫沒有參加美俄政治會談，那是由俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫和外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）等進行，但他參加了經濟部分的會議。

德米特里耶夫讚揚魯比奧不像美國前政府一樣譴責俄羅斯，除了地緣政治，雙方還談到要在太空、經濟以及全球能源市場上有更深入的接觸。這次美俄會談選在世界最大產油國沙特舉行，俄羅斯和美國又分別為全球第二和第三大石油出口國，美國總統特朗普聲稱氣候變化危機是一場騙局。他們在利雅得的會談會涉及怎麼樣的全球化石能源合作與佈局，也讓外界浮想聯翩。

美俄外交代表團2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談，討論改善雙方關係及結束烏克蘭戰爭的談判。圖為俄羅斯主權財富基金負責人、普京的親密盟友德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）。

德米特里耶夫還說，相信一些美國公司今年第二季就會重返俄羅斯——這反映了他對美國取消對俄制裁的樂觀態度。

美國親俄遠烏克蘭，讓世界親睹了一次大國外交戰略大逆轉。特朗普貌似在「下一盤很大的棋」，他一改拜登政府時代的聯合歐洲與日韓圍堵中俄，走向拋棄歐洲盟友而和敵人和好。美國與俄羅斯在北極存在地緣政治利益的爭奪，特朗普心心念念要控制位處北極圈的格陵蘭島，還不是為了提防近年大幅增強北極軍事能力的俄羅斯？另一方面，中俄去年加強了在北極的軍事合作，包括舉行聯合軍演，戰略轟炸機空中演訓、中俄海岸警衛隊首次在北極水域聯合巡邏，都讓美國有芒刺在背之感。

不過，美國聯俄制中卻不太可能，美國恐怕也沒有這方面的幻想。首先，中俄經濟結構高度互補、經濟關係非常密切；反之美俄在能源等經濟領域存在競爭關係。再者，當前中俄關系可以說達到了冷戰結束以來的高峰，美俄則彼此嫌隙多年。美俄要冰釋前嫌，像當年中美突然建交抵抗蘇聯一樣，可能性不大。拉夫羅夫回國後就發言稱，當前俄中雙邊關係處於前所未有的高水平。正在南非出席二十國集團（G20）會議的拉夫羅夫星期四也跟中國外長王毅會面，討論與美國的關係和烏克蘭衝突，應該會對中國交底。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與中國外交部長王毅在紐約聯合國大會舉行期間會晤。（Reuters）

反之，魯比奧和美國財長貝森特（Scott Bessent）雙雙不參加本次G20會議，這很符合特朗普政府的「退群」風格，也顯示聯合他國對付對手，非特朗普政府的作風。美國當前摒棄多邊主義，但也非採取孤立主義，而是採單邊主義，利用美國的優勢地位以一對一方式施壓對手，實現美國單邊利益最大化。

對俄羅斯來說，目前這不是壞事，美國不願意再支持烏克蘭抗戰，讓俄羅斯的空間大幅提升，並可能在中美之間左右逢源。而除了烏克蘭之外，歐盟是另一大輸家。眼看着美俄在利雅得會談，歐洲國家召開緊急峰會，但最終連是否派遣維和部隊都無共識，更遑論出兵協防烏克蘭。

對於歐盟這類不團結的多邊組織，特朗普團隊毫不掩飾不在乎的態度，在外交上着重與當事國直接談判。這大概也解釋了為什麼特朗普一直放話稱中國國家主席習近平將訪美。特朗普的長子最近撰文透露，特朗普的立場是願意與習近平談判，同時避免無謂地「刺激龍的眼睛」。就衝着這務實的姿態，也許中美元首確實會談一談。