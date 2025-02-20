特朗普對澤連斯基翻臉　烏克蘭選項不多了？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）來個大變臉，在俄羅斯全面入侵進入第四個年頭、一些歐洲國家重申支持之際，讓烏克蘭別無更好的選擇。



這位烏克蘭總統可以嘗試在沒有曾經是其主要盟友和武器供應國支持的情況下，轉而依靠歐洲可以提供的援助，繼續對抗克里姆林宮的軍隊。或者在特朗普和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）快速走近的情況下，接受他們可能達成的任何協議。

幾個月來澤連斯基一直努力小心翼翼地應付局面，一方面想仰仗特朗普，他曾承諾要迅速達成協議以結束戰爭，另一方面要為自己的國家據理力爭，要求參與任何協議的談判。然而這種微妙的平衡上周變得更加困難起來，當時特朗普與普京通了電話，過後才通知澤連斯基和烏克蘭的其他盟友。

2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）2025年2月12日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）與美國總統特朗普通話話。（X@ZelenskyyUa)

任何殘餘的希望到了周三（2月19日）似乎都煙消雲散，因為特朗普沿襲克宮的說法，譴責澤連斯基是個「獨裁者」。彭博社（Bloomberg）引述特朗普在社交媒體所發帖子說，這位烏克蘭領導人「最好快點行動」與俄羅斯達成協議，否則「他的國家將不復存在」。

特朗普指責澤連斯基想要延長戰爭

再加上特朗普與普京的接觸，這似乎標誌着對多年來美國對烏克蘭的支持發生戲劇性的轉折，儘管這可能是特朗普最新的強硬談判策略。他在周三晚間的一次演講中重申了這些攻擊，指責澤連斯基想要延長戰爭——這摧毀了他的國家，讓成千上萬人喪生。

俄烏戰爭：圖為2024年10月1日遭受俄羅斯空襲後的扎波羅熱（Zaporizhzhia）市建築物（Reuters）

基輔在美國國會的一些支持者稱特朗普的言論是背叛，感到震驚的歐洲盟友向澤連斯基表達了支持。但幾乎沒有跡象顯示會有任何具體行動來拖慢特朗普達成協議的腳步。

「烏克蘭被迫投降將意味着整個西方社會的投降。考慮到這一事實的所有後果，」波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在社交平台X上寫道，「不要讓任何人假裝他們沒有看到這一點。」

據唐寧街發布的公告，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）周三與烏克蘭總統澤連斯基通話，重申了他的支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

