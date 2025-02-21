國王萬歲，喊出這一口號的，不是別人，正是特朗普（Donald Trump）自己。

當地時間2月19日，美國總統特朗普在他自創的「真實社交」平台上發文說，「塞車收費已死。曼哈頓和整個紐約都得救了。國王萬歲！」

特朗普自稱「國王萬歲」的貼文發出後不久，白宮在包括X、Instagram、Facebook等多個官方社媒賬號上發布了特朗普的評論文字，並且附上了一張類似《時代》雜誌封面圖片，特朗普頭頂王冠，背後則是紐約曼哈頓，左下角寫着「國王萬歲」。

白宮官方社交媒體賬號發圖「國王萬歲」。（白宮官方X賬號）

特朗普終於親口喊出了這一內心深處的呼喚。

第一次當選總統時，特朗普整個人都是懵的，他大概也想象不到自己會當選總統。時隔四年再次成功當選總統，特朗普真的有點飄了，開始自信心爆棚。他不只是劫持了共和黨，又再一次將美國的國家命運掌握在手中。

看着國內的政治人物一個個俯首帖耳，看着國際上那些對他不屑一顧的領導人紛紛來賀，特朗普體會到了權力的快感。這是他經商半生不曾達到的人生體驗。

「國王萬歲」是特朗普個人權力野心的直白外露。

正如經商要對公司絕對控股，特朗普當總統自然要將權力全部收入囊中。

購買格陵蘭、吞併加拿大、接管加沙，這些殖民主義者才會赤裸裸說的話，出自特朗普。他以為美國總統是全世界的王，可以為所欲為。

引用拿破崙名言「拯救國家的人不違反任何法律」，認為總統在「國家利益」前提下可超越法律限制，亦出自特朗普。他以為自己活在十九世紀。

2017年11月，特朗普訪華在習近平的陪同下參訪中國明清兩代皇帝工作和居住的故宮，特朗普對於皇帝生活非常感興趣，耐心聽習近平講解。（Reuters）

性侵、詐騙、干擾選舉、誹謗、濫用機密文件、妨礙司法，這些年特朗普吃過的官司高達近百件。上任一個月，他就成為遭受違憲訴訟最多的總統。他根本不在乎三權分立，不在乎憲法危機。

他對於強權人物情有獨鍾。對加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）動輒人身侮辱，但對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平等強人尊重外露。特朗普公開誇習近平是一個「了不起的人」「一個強有力」的人，誇普京的領導能力是A級的，稱讚普京出兵烏東的行動是「天才」之舉。從對習近平普京的偏愛與讚美中，可以看到特朗普對權力的渴望與讚美。

他對於帝王式集權亦有着清晰的規劃。他的智囊親信們制定的「Project 2025」，首先致力於大幅度擴張總統權力。排除異己，解構行政國，加劇同深層政府的對抗，宣揚單一行政權理論，致力於減少國會司法部門對總統權的牽制。這些都在特朗普的計劃之中。

特朗普的口號是讓美國再次偉大，但美國再次偉大的前提是先讓特朗普偉大。

美國《時代》周刊評選特朗普為2024年度人物。

人們可以說美國式民主造成的政治內耗到了反思的時候，特朗普的集權是一種制度性回調和改革。但人們也無法否認，特朗普對於政治的理解更大意義上是對權力的理解。他沒有什麼意識形態傾向，唯一相信的是實力和現實。

偏偏美國還是那個世界上最大的國家，仍有一些家底，偏偏特朗普就是這麼幸運利用民粹右翼的一套爭取到了多數選民的支持。這為他上任一個月就拋出國王萬歲埋下了伏筆。正所謂，經商時是霸道總裁，從政後帝王美夢附體。

以往，如果說美國是民主的燈塔，那麼美國總統就是站塔尖上的人。如今，塔尖不再是光輝的所在，總統親自熄滅了燈塔。這是美國民主結出的惡之花。