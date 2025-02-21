特朗普宣布恢復死刑　涉槍殺美國保險公司CEO疑犯出庭前獲捐款

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（2月20日）宣布恢復死刑、廢除聯邦政府內的「多元、平等和包容」（DEI）服務，並任命因毒品罪被判終身監禁的黑人女子約翰遜（Alice Johnson）為「赦免沙皇」（pardon kzar）。而早前涉嫌槍殺聯合健康保險CEO、面臨死刑的男子曼吉奧（Luigi Mangione）則因為特朗普的決定而獲捐1.1萬美元（約8.5萬港元），用於辯護。



▼特朗普任命的「赦免沙皇」

2020年8月28日，美國女子Alice Johnson 2020年因毒品罪被判終身監禁，美國總統特朗普在華盛頓白宮橢圓形辦公室為她頒發赦免令。（Reuters）

路透社報道，特朗普在白宮舉辦的美國黑人歷史月（2月）招待會上宣布這些變動。據分析，死刑對被監禁的美國黑人造成不成比例的影響。特朗普稱美國黑人為「美國不可或缺的核心」，並譴責將重點放在1619年（第一批有記錄的非洲黑奴抵達美國的年份），他說應該將重點放在1776 年，即美國宣布獨立的年份。

2018年，特朗普為約翰遜的終身監禁減刑，並在2020年給予她完全赦免，還請她就其他有必要赦免的案件向他提供建議。周四特朗普稱，「約翰遜坐牢的原因，在今天可能根本不會被起訴」。

圖為涉嫌在2024年12月24日強殺聯合健康保險（United Healthcare）CEO Brian Thompson的男子 Luigi Mangione。2025年2月16日獲得1.1萬美元的眾籌捐款，原因是「死刑不應該被政治化」。（Reuters/ GiveSendGo.com）

另外，涉嫌在去年12月24日槍殺美國聯合健康保險（United Healthcare）行政總裁湯普森（Brian Thompson）的男子曼吉奧將會在周五（21日）出庭，他在應訊前夕收到一筆1.1萬美元捐款，匿名捐款人稱，此舉是擔心他受到死刑合法化的威脅。