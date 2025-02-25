聯合國投票驚天逆轉：歐美互否　美俄聯手反對烏克蘭提案

俄烏戰爭三周年，應烏克蘭的請求，第78屆聯大當天在紐約總部開會，就該國和其他50多國共同提出的一份題為「推進實現烏克蘭全面、公正和持久和平」的決議草案進行表決，重申對烏克蘭在其國際公認邊界、包括其領水內的主權、獨立、統一和領土完整的承諾。

決議草案以93票贊成、18票反對，65票棄權的結果獲得通過。

令人非常驚訝的是，美國和俄羅斯、白俄羅斯等國一起投了反對票！連中、印等國投的都是棄權票，美國居然和俄羅斯、白俄一起對提案投了反對票！

我們看烏克蘭這個決議提案的主要內容，決議重申，不應承認任何以使用或威脅使用武力方式取得的領土具有合法性；強調朝鮮部隊以任何形式參與同俄羅斯部隊一道作戰都會引起對這場衝突進一步升級的嚴重關切。

決議表示，需要全面執行聯大為應對針對烏克蘭的侵略而通過的相關決議，特別是其關於俄羅斯立即、徹底、無條件地將其所有軍事力量從烏克蘭國際公認邊界內的領土撤出的要求，以及其關於俄羅斯立即停止針對烏克蘭的敵對行動，特別是停止針對平民和民用設施的任何襲擊的要求；再次呼籲立即停止對關鍵能源基礎設施的襲擊，因為這增加了發生核事故或核事件的風險。

內容對俄羅斯是一面倒的批評之詞，不僅再次用了「侵略」這個定性，而且還要求「俄羅斯立即停止針對烏克蘭的敵對行動」，「立即、徹底、無條件地將其所有軍事力量從烏克蘭國際公認邊界內的領土撤出」，還對和俄羅斯一起參戰的朝鮮介入引起的衝突升級表示了「嚴重關切」。

這樣一份決議，自然會得到歐洲的普遍支持，中國等棄權也不奇怪，美國的態度因為特朗普上任後對戰爭的立場轉變令人格外關注。不過美國居然和和俄羅斯、白俄羅斯一起投反對票還是讓人大跌眼鏡。

聯合國大會投票，美俄聯手反對烏克蘭提案

這可是俄烏開打三年以來，美、俄第一次站到同一個戰壕裏，反對烏克蘭的決議請求。此前三年，美國從來都是提議譴責俄羅斯侵略的帶頭大哥，俄羅斯則是和美國站在勢不兩立的對立面。但在特朗普上任後聯大的第一個涉烏議案中，美國人居然和俄羅斯站到了一邊，反對由多數歐洲國家贊成的議案，真讓人不得不頓生這世界正天罡倒置的恍惚之感。

當天的聯合國安理會也上演了類似一幕。

聯合國安理會當天對美國提出的關於烏克蘭問題的決議草案進行表決。表決中，中國、美國與俄羅斯在內的10個國家投贊成票，5票棄權，決議獲得通過。

這也是俄烏開打三年來，俄羅斯首次對美國的議案投贊成票。更是中、美、俄三國就俄烏戰爭決議草案在安理會難得達成一致。又是一個里程碑性的逆轉。

值得注意的是，表決前，法國、英國和希臘要求安理會推遲表決美國提出的關於烏克蘭問題的決議草案到2月25日下午。美國表示堅決反對。這即是英法極罕見地要求推遲表決美國議案，也是美國即罕見地對英法表示堅決反對。

隨後安理會就歐洲國家提出的動議進行表決，中國等6國同意，美國等3國反對。俄羅斯等6國棄權。由於未能達到最低要求9票支持票數，因此歐洲國家提出的動議未能通過。這可是歐洲盟友們提出的動議，連俄羅斯都棄權，美國竟然投票反對。