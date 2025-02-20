數據看：Elon Musk的「省錢大計」奏效了嗎？｜特朗普上任一個月

特朗普（Donald Trump）上任已滿一個月，除了他「接管加沙」的驚人提案，以至同普京展開排除烏克蘭的俄烏和談之外，美國國內由馬斯克（Elon Musk）及其政府效率部（DOGE）急速推行的政府改革，可算是美國至少數十年來未見的華府大地震。

政府效率部的年輕程式工程師空降各大政府部門，踢走大多數阻礙他們的資深官員，取得財政部、國稅局（IRS）等重要機構的機密資料，並利用特朗普授予的權力大舉清除他們眼中的浪費和欺詐。

一個月了，成績如何？

根據政府效率部網站公布的數字，一個月以來，馬斯克已經為聯邦政府節省了550億美元。如果按照這個速度推進的話，一年下來也就能節省6,600億美元，相當於一年聯邦政府開支的接近10％。雖然這及不上馬斯克起初為美國政府節省2萬億美元的豪言壯語，但也是一筆可觀的巨款，若能成事，單是這一筆錢已足夠去掉2024財年聯邦政府1.83萬億赤字中的超過三分之一。

根據政府效率部網站公布的數字，一個月以來已經為聯邦政府節省了550億美元。（DOGE）

從非常樂觀的角度來看，省錢的速度還有可能增加。《華盛頓郵報》近日就報道稱新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已責成下屬提出每年節省8％國防部開支的計劃。美國國防預算高達8,500億美元，8％也就是680億美元。

由於美國聯邦政府三分之二的開支也是法定支出（mandatory spending），像社會福利、老人窮人醫療保險等，近10％是國債利息開支，只有大約四分之一是可調整支出（discretionary spending），當中近半是國防開支。

由於共和黨傳統上是國防鷹派，每年預算談判都要求提高國防開支，不少人認為國防是減無可減的。但赫格塞斯的「省錢令」，再加上此前特朗普聯同中、俄一起將國防開支減一半的提法，已經顯示出「國防開支動不得」已經不再是共和黨的堅定立場。

2023年的美國聯邦政府預算分布。（CBO）

省錢數字不可信：「改一個字母就多省近80億」？

問題是，政府效率部的數字似乎並不可信。無論是根據路透社還是彭博的分析，政府效率部公布的具體節省項目加起來其實遠遠不及其聲稱的550億美元「節省數字」。彭博的分析顯示，政府效率部羅列的項目加起來只有166億；路透社指其公布的以百計取消合約為政府省掉了85億開支。

政府效率部承認他們公開的具體節省項目加起來不及其宣稱的總數，表示之後會繼續公布更多細節。

不過，《紐約時報》就發現政府效率部有「改一個字母就多省近80億」的取巧做法。政府效率部羅列的一份移民及海關執法局（ICE）合約顯示該合約面額高達80億美元，負責ICE屬下一個多元和公民權利辦公室的程序和技術服務。

問題是，ICE全年預算就只有90億美元。事實上，相關80億美元的面額很可能是「手民之誤」，將「million」（百萬）誤作「billion」（十億），一個字母的差誤就讓政府效率部多「節省了」近80億美元－－該合約2022年簽成至2027年為止，過去兩年半有關合約的總開支為250萬。這明顯是取巧誇大其削減政府支出的數字。

2025年2月19日，美國總統特朗普在美國佛羅里達州邁阿密舉行的「FII 優先」沙特阿拉伯投資峰會上發表演說。（Reuters）

財政部實時數據

從另一個角度來看，政府效率部的「省錢成效」似乎也沒有反映在特朗普上台後一個月來美國政府的每日財政支出上。由於美國財政部每個工作天都會公布其每日收支，我們可以透過與往年同時段的開支作比較，看看特朗普上任一個月來大刀闊斧清掃聯邦部門之下有沒有真的省了錢。

看起來並沒有：與2023年、2024年拜登任內同期比較，特朗普上任一個月來的每個工作日支出為319億美元，相較之下，此前兩年的數字則分別為281億美元和283億美元。當中可能反映出通脹的影響。

但從這三組數字的比對來看，雖然特朗普和馬斯克一上台就實際上關停了美國國際開發署（USAID）、消費者金融保護局（CFPB）等政府部門，又向包括租約在內的各類政府合約開刀，實際上節省到的錢並不多。

政治阻力

以實際執行的角度來看，馬斯克的「省錢變法」前景也不太樂觀。首先，他先砍掉的美國國際開發署基本上是最容易砍的開支項目，一年下來大概能節省450億美元，相當於聯邦開支的0.6%。根據最近的民調，有高達71％美國人認為美國海外援助花費太多，砍掉國際開發署當然不會有什麼政治成本。

美國財政部每個工作天都會公布其每日收支。（美國財政部）

問題是，同一個民調也顯示，63％人認為社會福利開支不足，64％認為教育開支不足，近60％認為老人窮人醫療保險開支不足，57％認為對於低收入美國人支援不足。特朗普曾經下令凍結近每年達3萬億的聯邦開支項目，但很快在民情和法律挑戰之下就收回了。如今特朗普也持續希望扣起國會已經批出的開支來減省支出，可是我們可以預見，如果特朗普真的動到這些佔聯邦政府開支絕大部份又有民意支持的福利、醫療等項目，民意反彈將會使他寸步難行。

剩下來唯一可以動的大概就是國防。然而，馬斯克的SpaceX以至Palantir、Anduril等新興國防科技企業，甚至是微軟（Microsoft）、Alphabet（Google母公司）等矽谷企業如今都全力投入國防生意之中。以馬斯克為首的科技界特朗普支持者有可能會成為國防部節省開支的新阻力。

但話說回來，美國政府確實有頗多的開支浪費在所謂的「不正當支出」（improper payment）又或者是欺詐上面。

聯邦政府各個主要部門其實每年都要為其「不正當支出」（包括欺詐、重覆支付、受款人不合資格等）提供估算。根據2024年財政年度的估算（截至9月），整個聯邦政府的不正當支出約為1490億美元，佔總開支大約2.2%。

2025年2月11日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，全球首富馬斯克（Elon Musk）站在總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）身旁向記者發表講話。（Reuters）

而根據國會屬下的獨立機構政府問責署（GAO）的估算，美國政府每年被欺詐掉的開支從2330億美元至5210億美元不等。如果以其最高估算來計算，這相當於總支出的7.7%。

以不正當支出來看，當中佔總額超過一半的都是醫療類的開支，其次才是各式的免稅，然後就是食物券。這種情況某程度上已經能解釋「為何政府知道有不正當支出又不解決」這個問題。

根據剛剛離任不久的美國國務局局長Danny Werfel的說法，加緊查找不正當支出會間接影響到政府服務的順暢度，政客很多時候也不願接受。他舉了一個例子，那就是犯罪份子向病人高價出售輪椅再由政府醫保埋單的情況，當局提出加緊審查相關開支的提議就曾經遭到國會否定。

這是一個政治問題，也許是特朗普能夠幫助馬斯克解決的。

美國政府效率部（DOGE）負責人馬斯克（Elon Musk）在X上發文稱，美國國際開發署（USAID）「是一個犯罪組織，是時候讓它消亡了」。（X）

但另一個問題是，很多由聯邦政府出錢的計劃也是由州政府去審批的，例如窮人或兒童醫保、失業救濟、食物券等等，各州的規定也不一樣，聯邦政府也難以監督。而且，從州政府的角度來看，反正錢是聯邦政府出的，他們收緊審批反而是自己掏荷包，有時候當然是隻眼開隻眼閉便算。

從政治效率部的角度來看，如今馬斯克的政治影響力全靠特朗普，但特朗普卻難以干預州政府的日常行政。由此來看，即使馬斯克派去各政府部門的人都能夠找出不正當支出或政府被欺詐的項目，要達成削減巨額開支的目標，非常困難。

政府效率部第一個月來的「開局」非常轟動，成績卻有限。而從上述政治上和體制上的考量來看，除非有奇蹟出現，這種情況未來也很難會出現大變。