為普京復仇？ 特朗普連踢歐洲五腳　幾乎摧毀戰後歐美同盟基礎

特朗普(Donald Trump)又一腳踹向歐洲面門，這一腳是25%的關稅。

2月26日，特朗普表示，歐盟的成立是為了「搞砸」美國，將對來自歐盟的商品課徵25%關稅。

據媒體報導，特朗普在其政府首次內閣會議上發表談話時指出：「說實話，歐盟的成立就是為了搞砸（screw）美國。」據報導，記者問及是否已決定對歐盟的關稅水平，特朗普回答說：「我們很快就會宣佈，總體而言，將會是25%。」

特朗普還說：「他們（歐盟）確實以不同方式佔我們的便宜。他們不接受我們的汽車。他們基本上不接受我們的農產品，他們會以各種理由拒絕。」

除了關稅這一腳，自特朗普上任以來，已經連踢歐洲四腳，而且腳腳致命，幾乎摧毀了二戰後形成的歐美戰略關係的基礎。

首先一腳是特朗普沒有事先知會歐洲即和俄羅斯普京（Vladimir Putin）通話勾兑停戰，而且把歐洲排除在談判桌外。此舉引發了歐洲的普遍憤怒和高度焦慮。歐洲認為特朗普此舉無異於對歐洲的背叛，相對於變相鼓勵俄羅斯對歐洲實施侵略和安全威脅。這一腳狠狠地踹到歐洲後背，讓歐洲口吐鮮血。

第二腳是萬斯（JD Vance），在慕安全會上對歐洲各國嚴厲抨擊，批評歐洲壓制右翼，指責歐洲違背了歐美共享的基本價值精神，說歐洲最重要的威脅不在中俄而在內部。特朗普政府甚至鼓勵歐洲右翼顛覆現有政府，而且已經在德國顛覆成功。這一腳像一把匕首，狠狠地捅進歐洲心窩，讓歐洲痛得喘不過氣來。

2025年2月14日，德國慕尼黑，美國副總統萬斯（JD Vance）在慕尼黑安全會議 (Munich Security Conference，MSC) 上發表演說。（Reuters）

第三腳是特朗普在戰爭政策上來了個一百八十度大轉彎，不僅不再軍援烏克蘭，而且開始向烏克蘭催逼還債，要求烏克蘭以境內價值5000億美元的礦產抵債。特朗普政府還把發動戰爭的責任推到烏克蘭頭上，否定澤連斯基的合法性，威脅讓澤連斯基消失。

而與此同時，對俄羅斯和普京，特朗普卻從來沒有說過一句難聽話，他甚至還誇普京能幹，和自己是好朋友，還準備親自到莫斯科訪問。對俄烏戰爭，特朗普也一反拜登政府和歐洲的定性，拒絕以「侵略」定性俄羅斯和普京。

第四腳是在聯合國大會和安理會，當着全世界各國的面踹的。這一腳踹得歐洲幾乎背過氣去！

24日，俄烏戰爭三周年，應烏克蘭的請求，第78屆聯大和聯合國安理會當天在紐約總部開會，就一系列決議進行投票。結果，由烏克蘭提出的決議案，連中印等國投的都是棄權票，美國居然和俄羅斯、白俄羅斯、朝鮮一起投了反對票！

美國人竟然和俄、白俄、朝鮮等滾到一處，反對得到歐洲贊成的議案，真讓歐洲人不由得有天旋地轉之感。

這還不算什麼，更讓歐洲絕望的是，美國在安理會提出的涉烏決議，俄羅斯竟然投了贊成票。相反，由歐洲對美國聯大議案提出的修改議案，每次都能獲得多數國家贊同，但卻每次都被美國和俄羅斯聯手否決。最後，為讓歐洲人徹底死心，美國甚至對自家的提案投了棄權票。

如今，前四腳疼痛未消，特朗普的第五腳又來了。這一腳踹向歐美經貿。如果這個25%的關稅實施，對本就受戰爭影響的歐洲經濟勢必構成嚴重打擊，而且會進一步削弱跨大西洋聯盟的經濟基礎。

特朗普不像是歐洲盟友，他更像是代表普京，幫俄羅斯復仇的。