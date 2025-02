美國總統特朗普宣布從下周二(3月4日)起向墨西哥及加拿大進口貨品徵收關稅,另會對來自中國產品額外加徵10%關稅。受到有關消刺激,外匯市場﹑債市及商品市場均變得波動。其中美匯指數於紐約交易時段曾升穿107水平,紐約期金跌1.5%。同時投資者將資金泊入債市以避險。



美匯指數最新報106.68,升0.24%。

離岸人民幣曾跌穿7.3,最新報7.2968,升32點子。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo