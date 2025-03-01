如何處置特朗普的「交易藝術」：他橫任他橫

俄烏衝突自從在特朗普就任之後，真是一天一場戲。眼下，據說是美烏就礦產協議達成了一致，將在烏克蘭總統澤連斯基赴美時簽約，特朗普立刻就變臉了：拒絕自己曾說澤連斯基是獨裁者。



澤連斯基到了白宮，與特朗普會晤時火藥味濃，甚至被特朗普下逐客令，取消了記者會。看來特朗普又要給澤連斯基新稱謂了。美國想要的礦產協議簽約最終沒簽成，澤連斯基必定會面對更極限的施壓。果然，據美國《華盛頓郵報》援引一位美國高級官員的話報道，在特朗普與澤連斯基於白宮發生爭吵後，美國政府正考慮停止對烏克蘭的所有當前軍事援助。



美烏這份礦產協議如果真的簽成，烏克蘭自然是巨大利益的損失，往嚴重裡說當然是喪權辱國，但這麼一個不平等的協議，澤連斯基是答應也得答應，不答應也得答應。於特朗普而言，不答應，各種威逼利誘；答應，就立刻找補。還是先說說特朗普這個人。

特朗普喜歡做交易，而且是做大交易。他人生的主要成就感來源於在交易中取得優勢，佔交易對手的便宜。他對自己做交易的能力非常自豪。幾十年前，年輕的特朗普寫過一本書《交易的藝術》，其中足可見特朗普的思維方式。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）時爆發言語衝突。（Reuters）

特朗普交易藝術的核心就是極限施壓，用一切手段給對手壓力，無所不用其極。書裏舉了一個例子，特朗普打算買一家飯店，但政府不批准交易。特朗普就說服（也許是買通）了賣家，公開宣佈將關閉這家飯店，然後特朗普就和政府說，紐約中心出個爛尾飯店對市容市貌不利，最後拿到了政府批准。書裏面還有幾個類似的例子。為了做成交易，在交易中佔到便宜，特朗普的風格就是不擇手段給對手施壓。說狠話，做狠事。但交易成了，握握手拍拍肩，大家還是朋友。

特朗普確實不想支援烏克蘭，不花冤枉錢。至於俄烏能不能停火，他其實無所謂，美國不出錢就行。現在促和，主要是競選時吹了牛，總得做點事。特朗普核心訴求是獲得好處，壓烏克蘭簽訂不平等條約，讓美國賺到錢。特朗普會不知道美國援烏金額只有1000多億美元，烏克蘭實際收到的不到1000億嗎？他很清楚真實的數字。但他故意提3500億、5000億這些數字，都是施壓手段。

特朗普1987年為自己打造「做Deal專家」形象而出版的《交易的藝術》（The Art of the Deal）（Amazon.com）

最近美國和俄羅斯打得火熱，美俄兩國高層進行會晤，特朗普和普京一唱一和，聯合國投票互相支持，甚至特朗普此前直指澤連斯基是獨裁者，讓他下台，同樣也是施壓手段。其實需要很清楚，特朗普並沒有真的徹底轉向俄羅斯，而是讓烏克蘭明白如果不從了他，美國就會轉向俄羅斯。這一切都是「交易的藝術」。

於是，澤連斯基就馬上跪了。辱國的不平等協議簽了，特朗普好處拿到了，甚至如果歐洲願意買單，給特朗普和美國足夠好處，美國還會繼續援烏的。現在問題就是歐洲願不願意為了「正義」繼續當冤大頭了。

美俄外交代表團2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談，討論改善雙方關係及結束烏克蘭戰爭的談判。

如何應對特朗普的「交易藝術」？簡單說，就是別太當回事，看他「表演」。特朗普喜歡說大話、放狠話，這些都是施壓的一部分。特朗普說好話吹捧，不要覺得他友好，說狠話罵人，也不要覺得他有多大仇怨，都是「交易藝術」的一部分。為了讓烏克蘭簽辱國的不平等協議，特朗普可以向俄羅斯示好，給烏克蘭施壓。後面需要讓俄羅斯讓步時，同樣有可能向烏克蘭示好，對俄羅斯施壓。

在特朗普第一任期，他就已經發現了中國不太好對付。所以第二任期，特朗普必然不會先對中國下手，他一定先捏軟柿子，先搞一些短期政績再說。當然，中國不能盲目樂觀，認為特朗普對華友好了。中美結構性矛盾已經在那，特朗普後面八成是會對中國下手。畢竟中美之間的矛盾是無法迴避的。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為澤連斯基在會晤特朗普後提前離開白宮。（Reuters）

還是那句話，不樂觀，不悲觀。如果特朗普開始向中國下手，放狠話、極限施壓時，也無須被嚇趴下。事實上，中國外長王毅在慕尼黑安全會議那段話，就是對付特朗普最好的方法：中國有句古話：「天行健，君子自強不息」。中國還有句話說得很形象，「他強任他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」。