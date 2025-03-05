歐洲唯一自救機會　若垮掉將從世界舞台消失

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和特朗普（Donald Trump）吵翻，美國暫停對烏克蘭一切援助，歐洲扛起了援烏大旗。

尤其英國，首相施紀賢（Keir Starmer）最近不僅親往美國試圖說服特朗普，在澤連斯基被趕出白宮到英國後，給予了澤連斯基前所未有的最高禮遇。在抵達倫敦當天，澤連斯基便前往首相府所在地唐寧街10號，與施紀賢進行了長達75分鐘的深入會晤。英國國王查里斯（King Charles）也於3月2日會見了澤連斯基。

訪問期間，英烏還簽署了一份貸款協議。根據協議，英國將向烏克蘭提供22.6億英鎊的貸款，用於加強烏克蘭的國防能力。這筆資金將分三年發放，每年撥付7.52億英鎊，首筆貸款將在下周末撥付到位。為顯示出英方立場和美國不同，英國財政大臣還解釋說，這筆貸款是作為G7國家承諾的向烏克蘭提供500億美元支持的一部分，烏克蘭無需償還，其償還來源自被西方凍結的俄羅斯資產的利潤。

儘管英國人的承諾也未必可靠，而且相對於龐大的戰爭開支，區區22.6億英鎊不過是杯水車薪，還要分三年發放。但相對於美國特朗普政府的決絕無情，英國人的做法仍然讓烏克蘭人大為感動。

不光英國，其它歐洲國家在澤連斯基被趕出白宮後也紛紛表態支持澤連斯基。德國、法國、西班牙、波蘭和荷蘭的領導人都在社交媒體上發表支持烏克蘭的聲明。加拿大、澳洲和新西蘭首相也紛紛發文表達支持。歐盟兩位領導人也發出聯合聲明向澤連斯基保證，他「永遠不會孤單」，表示「我們將繼續與你合作，為正義和持久的和平而努力！」

2025年3月2日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾）在英國倫敦市中心的蘭卡斯特宮主持歐洲領導人峰會時出席新聞發布會。（Reuters）

此外，奧地利、比利時、克羅地亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、拉脱維亞、立陶宛、盧森堡、摩爾多瓦、羅馬尼亞、瑞典和斯洛文尼亞等國領導人也表達了類似支持。

和特朗普基於現實主義政治、從美國利益出發，與俄羅斯普京媾和並施壓烏克蘭停止戰爭一樣，歐洲人支持烏克蘭將戰爭進行下去的立場，也是受現實主義政治和自身利益驅使。

特朗普現實主義政治的基礎是歐美之間隔着「美麗的大海」，歐洲發生的戰爭和美國無關。美國不願再在歐洲浪費太多戰略資源。美國的當務之急是從歐洲抽身，向印太特別是向中國聚焦。

而歐洲現實主義的政治與歷史基礎是，幾百年來俄羅斯一直是歐洲最具威脅的對手，是歐洲安全的最大威脅，若坐視俄羅斯侵吞烏克蘭領土並達成戰爭目的，那下一個被侵吞的歐洲國家會是誰？

儘管引發這場戰爭的原因眾說紛紜，但一個無法迴避的基本事實是，俄羅斯是以戰爭方式吞下了一個歐洲主權獨立國家的領土，這是歐洲人無法不害怕的最大現實。

只是，在美國已經轉向的情況下，歐洲對烏克蘭的支持能維持多久？歐洲是一個鬆散的存在，很難形成政治合力。

在烏克蘭問題過後，俄羅斯與歐盟的關係跌至低點，但歐洲多國大選將至，會否為俄歐關係帶來改變呢？（Getty Images）

而且得到特朗普政府支持的極右翼保守主義力量又在歐洲加速崛起，在各國內部對歐盟及歐洲各國政府的戰爭政策構成了有力牽制。

戰爭還是一個需要高科技支撐、不斷燒錢的無底洞，以歐洲各國的經濟與軍事科技情況，在美國停掉武器、軍事情報和經濟援助的情況下，來自歐洲的支持，能否滿足烏克蘭的戰爭需求？

特別是，持續三年多的戰爭已經耗盡了烏克蘭的戰爭資源，澤連斯基政府會不會在巨大的戰爭壓力下突然崩潰？或遭到美國特朗普政府顛覆？

這些都是擺在歐洲面前的挑戰，是未知數，也是在美國選擇退出後，人們普遍不看好歐洲還能繼續支撐下去的原因。

其實從中國角度，當美國決意從歐洲抽身向印太向中國轉移戰略資源，若中國也從現實主義和自身利益出發，支持戰爭繼續下去，拖住美國，進一步消耗俄羅斯並增強歐洲的戰略自主能力，對中國最為有利。但中國是一個真正愛好和平的國家，同時又與俄羅斯具有相對更親密的關係，中方選擇了相對超然的態度。

因此，在特朗普決意停止戰爭後，現在的壓力都轉移到了歐洲身上。若歐洲能就繼續戰爭達成一致，形成合力，在美國退出的情況下，仍然能和烏克蘭一起把戰爭持續下去，直到達成解決歐洲關切的停火協議，那麼世界舞台上以後還有歐洲一席之地。若歐洲在美國一抽身就此垮掉，那以後的歐洲將會從世界政治舞台上徹底消失。