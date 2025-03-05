歐洲唯一自救機會 若垮掉將從世界舞台消失
澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和特朗普（Donald Trump）吵翻，美國暫停對烏克蘭一切援助，歐洲扛起了援烏大旗。
尤其英國，首相施紀賢（Keir Starmer）最近不僅親往美國試圖說服特朗普，在澤連斯基被趕出白宮到英國後，給予了澤連斯基前所未有的最高禮遇。在抵達倫敦當天，澤連斯基便前往首相府所在地唐寧街10號，與施紀賢進行了長達75分鐘的深入會晤。英國國王查里斯（King Charles）也於3月2日會見了澤連斯基。
訪問期間，英烏還簽署了一份貸款協議。根據協議，英國將向烏克蘭提供22.6億英鎊的貸款，用於加強烏克蘭的國防能力。這筆資金將分三年發放，每年撥付7.52億英鎊，首筆貸款將在下周末撥付到位。為顯示出英方立場和美國不同，英國財政大臣還解釋說，這筆貸款是作為G7國家承諾的向烏克蘭提供500億美元支持的一部分，烏克蘭無需償還，其償還來源自被西方凍結的俄羅斯資產的利潤。
儘管英國人的承諾也未必可靠，而且相對於龐大的戰爭開支，區區22.6億英鎊不過是杯水車薪，還要分三年發放。但相對於美國特朗普政府的決絕無情，英國人的做法仍然讓烏克蘭人大為感動。
不光英國，其它歐洲國家在澤連斯基被趕出白宮後也紛紛表態支持澤連斯基。德國、法國、西班牙、波蘭和荷蘭的領導人都在社交媒體上發表支持烏克蘭的聲明。加拿大、澳洲和新西蘭首相也紛紛發文表達支持。歐盟兩位領導人也發出聯合聲明向澤連斯基保證，他「永遠不會孤單」，表示「我們將繼續與你合作，為正義和持久的和平而努力！」
此外，奧地利、比利時、克羅地亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、拉脱維亞、立陶宛、盧森堡、摩爾多瓦、羅馬尼亞、瑞典和斯洛文尼亞等國領導人也表達了類似支持。
和特朗普基於現實主義政治、從美國利益出發，與俄羅斯普京媾和並施壓烏克蘭停止戰爭一樣，歐洲人支持烏克蘭將戰爭進行下去的立場，也是受現實主義政治和自身利益驅使。
特朗普現實主義政治的基礎是歐美之間隔着「美麗的大海」，歐洲發生的戰爭和美國無關。美國不願再在歐洲浪費太多戰略資源。美國的當務之急是從歐洲抽身，向印太特別是向中國聚焦。
而歐洲現實主義的政治與歷史基礎是，幾百年來俄羅斯一直是歐洲最具威脅的對手，是歐洲安全的最大威脅，若坐視俄羅斯侵吞烏克蘭領土並達成戰爭目的，那下一個被侵吞的歐洲國家會是誰？
儘管引發這場戰爭的原因眾說紛紜，但一個無法迴避的基本事實是，俄羅斯是以戰爭方式吞下了一個歐洲主權獨立國家的領土，這是歐洲人無法不害怕的最大現實。
只是，在美國已經轉向的情況下，歐洲對烏克蘭的支持能維持多久？歐洲是一個鬆散的存在，很難形成政治合力。
而且得到特朗普政府支持的極右翼保守主義力量又在歐洲加速崛起，在各國內部對歐盟及歐洲各國政府的戰爭政策構成了有力牽制。
戰爭還是一個需要高科技支撐、不斷燒錢的無底洞，以歐洲各國的經濟與軍事科技情況，在美國停掉武器、軍事情報和經濟援助的情況下，來自歐洲的支持，能否滿足烏克蘭的戰爭需求？
特別是，持續三年多的戰爭已經耗盡了烏克蘭的戰爭資源，澤連斯基政府會不會在巨大的戰爭壓力下突然崩潰？或遭到美國特朗普政府顛覆？
這些都是擺在歐洲面前的挑戰，是未知數，也是在美國選擇退出後，人們普遍不看好歐洲還能繼續支撐下去的原因。
其實從中國角度，當美國決意從歐洲抽身向印太向中國轉移戰略資源，若中國也從現實主義和自身利益出發，支持戰爭繼續下去，拖住美國，進一步消耗俄羅斯並增強歐洲的戰略自主能力，對中國最為有利。但中國是一個真正愛好和平的國家，同時又與俄羅斯具有相對更親密的關係，中方選擇了相對超然的態度。
因此，在特朗普決意停止戰爭後，現在的壓力都轉移到了歐洲身上。若歐洲能就繼續戰爭達成一致，形成合力，在美國退出的情況下，仍然能和烏克蘭一起把戰爭持續下去，直到達成解決歐洲關切的停火協議，那麼世界舞台上以後還有歐洲一席之地。若歐洲在美國一抽身就此垮掉，那以後的歐洲將會從世界政治舞台上徹底消失。