白宮吵架之後　歐洲仍然在做夢

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和特朗普（Donald Trump）在白宮的爭吵震驚世界。隨後飛往倫敦的澤連斯基受到歡迎，在接下來十餘個歐洲和歐盟國家領導人舉行的峰會上，相關方給出了對於俄烏衝突的見解：

繼續向烏克蘭提供軍事援助，並對俄羅斯施加經濟壓力；實現持久和平必須確保烏克蘭的主權和安全，烏克蘭必須參與其中；達成和平協議後，繼續加強烏克蘭的防禦能力，以阻止任何未來可能的安全威脅；建立一個致力於捍衛烏克蘭和平協議並保證和平的聯盟。

和特朗普直接要求停火且未給安全承諾不同，歐洲展現了對烏克蘭的責任和擔當。

圖為2025年3月2日， 歐洲國家領導人峰會在倫敦舉行，英國首相施紀賢（Keir Starmer）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ），以及歐洲多國領袖出席。（Reuters）

歐洲試圖說服特朗普政府繼續支持烏克蘭，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和英國首相施紀賢（Keir Starmer）接連訪問美國的目的都是這個。在白宮爭吵發生後，馬克龍和施紀賢都同特朗普和澤連斯基通了電話，試圖調停他們的矛盾。北約組織秘書長呂特（Mark Rutte）和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）都在呼籲和勸說澤連斯基重建與特朗普的關係。

施紀賢說，英國和法國將領導一個「自願者聯盟（Coalition of the Willing）」，為烏克蘭提供安全保障，並制定結束與俄羅斯戰爭的計劃。如果達成和平協議，歐洲國家需要美國提供安全保障或支持，以阻止俄羅斯總統普京再次入侵烏克蘭。在確保烏克蘭和平方面，歐洲必須承擔重任，「但為了支持我們大陸的和平，為了取得成功，這一努力必須得到美國的大力支持」。

在回應白宮爭吵時他稱，沒有人希望發生這種事，但美國並不是一個不可靠的盟友。「美國一直是英國可靠的盟友，未來也會如此。沒有哪個國家像我們兩國一樣緊密團結，我們的國防、安全和情報部門聯繫緊密，這是其他任何國家都無法相比的。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

馬克龍3月1日說，事關重大，澤連斯基和特朗普都應該保持冷靜和尊重，這樣才能繼續前進。馬克龍強調，美國在烏克蘭的任何不參與行為，都不符合美國利益，因為迫使基輔在沒有安全保障的情況下籤署停火協議，就意味着它同時喪失了威懾俄羅斯、中國和其他國家的能力。如果普京在烏克蘭的問題上不受到阻止，「肯定會將注意力轉向摩爾多瓦，甚至是羅馬尼亞」。3月2日馬克龍告訴媒體，法英兩國提出一項俄烏和平建議，要求在空中、海上和能源基礎設施前線實施為期一個月的停火。

儘管歐洲國家領導人討論了臨時停火、討論了和平協議、討論了向烏克蘭派遣維和人員，甚至討論了繼續贏得美國的支持。但是這些不過是仍在做夢。

繼續對俄羅斯施加壓力等動作的背後是歐洲無法接受烏克蘭人潰敗或放棄的情況下投降。歐洲人想要的和平協議是談判取得的，對俄羅斯有約束力的協議。但是歐洲人忘記了這場持續三年的戰爭，沒有戰勝俄羅斯，相反烏克蘭在前線節節敗退，喪失大片領土。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為載有澤連斯基的車駛離白宮，他當時與特朗普會面時爆發爭吵提前離席，原訂隨後召開的聯合記者會亦取消。（Reuters）

俄羅斯儘管精疲力盡，但仍然可以堅守。而烏克蘭一方面臨的局面是難以為繼。如果沒有美國的支持，歐洲能否單獨支持烏克蘭打下去？這是個重大問題。要想繼續贏得美國的軍事支持，無論是歐洲還是烏克蘭都將要付出巨大的代價。歐洲和烏克蘭是否有這樣的實力說服美國？特朗普將停火當成是政績，很難繼續支持打下去。如果特朗普不再進行軍事支持，那麼俄烏衝突很有可能以烏克蘭人的潰敗而結束，這不以歐洲的意願為轉移。歐洲人必須認識到在戰場上，烏克蘭已經失敗。失去的領土沒辦法短時間內拿回，停戰是戰敗協議，根本不是什麼和平協議。

組建支持烏克蘭的聯軍意味着歐洲幻想仍然可以繼續對抗俄羅斯。事實上如果沒有美國，歐洲繼續對抗俄羅斯的可能性不大。過去三年，美國和歐洲對烏克蘭提供了約兩千多億美元的援助，美國承諾的援助規模約1750億美元，實際到位稍多於1000億美元。歐盟承諾的援助規模約2640億美元，實際到位約1370億美元。從金額上看，歐盟的實際支援總額超過美國，但美國在軍事援助領域的貢獻佔比更大（約佔北約軍事援助的65%）。

離開美國的軍事支持，歐洲不一定能夠繼續打下去。即便歐洲國家能向烏克蘭提供更多資金，以填補美國離開後的空白，但在實際的軍事物資和情報支持方面，歐洲很難取代美國的作用。歐洲在戰場情報收集、分析和指揮方面完全依託於美國主導的北約，如果脱離美國的協助，歐洲國家沒有足夠的資源和人力向烏克蘭提供關鍵的戰場情報支持。

造錢訪問美國時，特朗普根本沒給英國面子，當眾打斷英國首相講話，說「夠了！」圖為2025年2月27日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，英國首相施紀賢（Keir Starmer）與美國總統特朗普（Donald Trump）會面時握手。（Reuters）

歐洲最大的幻覺是認為和美國的關係很好，似乎即便美國放棄了烏克蘭仍然會保衛歐洲。如果美國放棄了烏克蘭，實際上等於放棄了北約。俄烏衝突如何結束不只關乎一場戰爭的勝負。美國從俄烏戰場退出，本質是特朗普政府從自由主義世界秩序的退出。特朗普不再認為同俄羅斯對抗符合美國的利益。

雖然歐洲將防衛俄羅斯當做戰略需要，但對美國來說，已經不是最主要的選擇。從這個意義上北大西洋公約組織共同對抗俄羅斯的目標已經不復存在。當美俄關係開始改善時，一旦歐洲和俄羅斯關係交惡，美國停留在歐洲的軍隊不太可能出面同俄羅斯對抗。

如果美國不再援助烏克蘭，且不承諾提供安全保障，就等於放棄了烏克蘭，放棄了北約。在這一點上歐洲人應該夢醒了。美國靠不靠譜已經不能依靠過去的經驗來判斷。