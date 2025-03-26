「可悲」的歐洲：只是特朗普團隊的一台戰爭提款機

3月15日，美國對也門胡塞武裝發動了一系列空襲。而在4天前的3月11日，據美國《大西洋》月刊總編輯Jeffery Goldberg寫道，他在加密通訊應用Signal上收到了自稱是白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）的賬號發出的好友請求。

兩天後，Goldberg表示自己被加入了一個Signal群聊，群名為「胡塞政策協調小組」，群裏包括多個似乎屬於內閣成員和國家安全官員的賬號。包括標註為「JD Vance」（萬斯，美國副總統）、「Pete Hegseth」（赫格塞思，美國國防部長）和「John Ratcliffe」（拉特克利夫，美國中央情報局局長）等名字的賬號都在群中。來自多個機構的高級國家安全官員也被加入。

Goldberg表示，他目睹了群聊中成員討論打擊目標和時間安排。

這件事經媒體曝光後，引起了巨大風波。讓人們意外窺見了被詡為世界頭號軍事強國的內閣成員，是如何隨意、糟糕、毫無系統考慮和保密意識地討論決策一場嚴肅的戰爭。讓人不得不感慨特朗普內閣簡直就是一個巨大的「草台班子」。

2025年3月25日，美國華盛頓，圖為沃爾茲在特朗普（不在圖中）談論此事時做出回應。（Reuters）

值得關注的是，在整場戰爭決策討論中，不在談判桌上的歐洲，又再次上了特朗普內閣的「菜單」，成為特朗普內閣的羞辱對象和宰割對象，顯示出在特朗普團隊眼裏，歐洲只不過是一個可以被轉移戰爭成本的戰爭提款機而已。

萬斯在討論中說：「美國只有3%的貿易經由蘇彝士運河，而歐洲是40%。公眾可能根本不理解這次行動的必要性。我們這麼做最強有力的理由，是像總統說的那樣——為了傳遞一個訊息。」

標註為萬斯的賬號還寫道：「我不確定總統是否意識到這和他現在對歐洲的表態有多矛盾。還有一個風險是油價可能中度到大幅上漲。我願意支持團隊的共識，把這些顧慮放在心裏。但我們完全可以推遲一個月，花時間向公眾說明這為何重要，看看屆時經濟狀況如何等等。」

特朗普團隊在民用通訊軟件討論決策戰爭，這是關於歐洲的部分討論內容截圖。

而特朗普的國安顧問沃爾茲的賬號則發出一條長訊息，直言不諱地談及貿易數據和歐洲海軍的能力有限。他寫道：「不管是現在還是幾周後，最終都只能由美國重新打開這些航運通道。根據總統的要求，我們正在與國防部和國務院研究如何計算費用，並將其轉嫁給歐洲。」

標註為萬斯的賬號在8點45分回覆赫格塞思：「如果你認為現在該動手，那我們就動。我只是討厭又一次替歐洲擦屁股。」

國防部長赫格塞思在8點48分回覆：「副總統，我完全同意你對歐洲搭便車的厭惡。這種行為很可悲。但（沃爾茲）說得對，地球上只有我們有能力做到這一點，其他國家根本不具備這個能力。關鍵是時機。我覺得現在和任何時候一樣合適，既然總統已經指示重開航線，我認為我們應該行動，不過總統還有24小時決策空間。」

特朗普政府內閣Signal洩密事件，右圖為美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）。（Jeffrey Goldberg/ Reuters）

就在這時，一直沉默的「S M」（即Stephen Miller，白宮副幕僚長）賬號加入對話：「據我所知，總統已經明確表示：可以動手，但我們要儘快向埃及和歐洲明確提出我們的回報要求。我們還需要研究如何強制執行這些要求。比如，如果歐洲不支付費用，那該怎麼辦？如果美國付出巨大代價恢復航行自由，那就必須從中獲得某種經濟回報。」

看完這些討論內容，就知道為什麼特朗普上任後一腳把歐洲踢到一邊和俄羅斯單獨媾和，也知道為什麼從特朗普到萬斯到馬斯克都在毫不留情當面斥責、教導歐洲了。可悲的歐洲，在特朗普團隊眼裏只是一個需要被「擦屁股」無能戰爭提款機。