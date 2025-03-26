特朗普內閣烏龍泄密事件發酵　民主黨要求涉事官員辭職

美國國安高官烏龍泄密事件發酵，民主黨籍的參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）在周二（3月25日）召開的聽證會中，要求涉事高官辭職，其中防長赫格塞思（Pete Hegseth）與國安顧問沃爾茲（Michael Waltz）應帶頭遞交辭呈。



美媒報道，被指涉事的國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）攜聯邦調查局（ FBI）局長帕特爾（Kash Patel）與中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）等人參與聽證。

加巴德以正對案件進行調查為由，拒透露是否參與泄密事件，否認群組中有談及軍事機密或情報。帕特爾則拒透露會否以事件涉及泄露軍事機密進行調查。

拉特克利夫承認在聊天群組發言，但強調他所談論內容並不涉及軍事機密，「完全允許並且合法」。

民主黨要求調查事件，有民主黨籍議員擔憂，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府或廣泛使用Signal聊天程式，呼籲查清政府中有多少人在使用此程式。

2025年3月25日，美國華盛頓，圖為加巴德（中）與帕特爾（左）和拉特克利夫（右）出席聽證會。（Reuters）

參議員Mark Warner在聽證會上批評參與聽證的官員不承認事件嚴重，他指赫格塞思理應辭職，形容此事事關美國人生命安全，因若胡塞武裝得知這些訊息並重新部署防禦，或令美國人死亡。

白宮早前證實，特朗普政府中多位內閣高官，使用非機密的商業聊天軟件討論機密軍事計劃。這一消息首先由美國《大西洋》月刊主編戈德堡（Jeffrey Goldberg）披露，他指自己被錯誤添加進入群組，然後親眼面見群組中討論的美軍空襲也門胡塞武裝（Houthis）的計劃在現實中呈現。