美國高官被指烏龍泄密　特朗普二度滅火：沒有機密外泄

美國國安高官早前爆出烏龍泄密風波,國安顧問沃爾茲(Michael Waltz)被指誤把一名美媒記者加入由多名高官組成的Signal聊天群組,涉嫌外泄美國轟炸也門的作戰計劃。連帶多名高官周二(3月25日)出席聽證會,還被要求引咎辭職。總統特朗普(Donald Trump)再次為下屬辯護,堅稱「沒有機密(外泄)(was no classified information),(沃爾茲)是個非常好的人(He’s a very good man)。」



特朗普當日談及事件,稱美國的「國家安全強過以往任何時刻(is stronger than it's ever been)」,他還指相信沃爾茲,強調「他會繼續做好分內事(he will continue to do a good job)」。

2025年3月25日,美國華盛頓,圖為沃爾茲在特朗普(不在圖中)談論此事時做出回應。(Reuters)

沃爾茲當時亦在現場聽取特朗普意見,他痛批涉事美媒記者戈德堡(Jeffrey Goldberg),認為戈德堡意圖編造謊言抹黑特朗普及其家族,強調自己此前從未認識此人,「正調查他如何進入群組( we are looking into and reviewing how the heck he got into this room)」。

有民主黨籍參議員在聽證會上認為,這些高官在群組中談論的訊息涉及軍事機密,而在這商業聊天程式中談論轟炸也門計劃有泄密風險,因一旦胡塞武裝知悉或調整戰略部署,或令美國人死亡。民主黨議員在會上試圖推動進行調查,表示涉事的國防部長赫格塞思與沃爾茲應帶頭引咎辭職。

不過與會的國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)則否認群組中有談及軍事機密或情報,中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)承認有在群組交談,但強調他所談論內容並不涉及軍事機密

2025年3月25日,美國華盛頓,圖為特朗普在簽署行政令期間回應高官聊天群組泄密事件。(Reuters)

特朗普早前為沃爾茲辯護,形容事件是新政府上任2個月以來的唯一小差錯,並不嚴重。