美國高官被指烏龍泄密　特朗普二度滅火：沒有機密外泄

美國國安高官早前爆出烏龍泄密風波，國安顧問沃爾茲（Michael Waltz）被指誤把一名美媒記者加入由多名高官組成的Signal聊天群組，涉嫌外泄美國轟炸也門的作戰計劃。連帶多名高官周二（3月25日）出席聽證會，還被要求引咎辭職。總統特朗普（Donald Trump）再次為下屬辯護，堅稱「沒有機密（外泄）（was no classified information），（沃爾茲）是個非常好的人（He’s a very good man）。」



特朗普當日談及事件，稱美國的「國家安全強過以往任何時刻（is stronger than it's ever been）」，他還指相信沃爾茲，強調「他會繼續做好分內事（he will continue to do a good job）」。

2025年3月25日，美國華盛頓，圖為沃爾茲在特朗普（不在圖中）談論此事時做出回應。（Reuters）

沃爾茲當時亦在現場聽取特朗普意見，他痛批涉事美媒記者戈德堡（Jeffrey Goldberg），認為戈德堡意圖編造謊言抹黑特朗普及其家族，強調自己此前從未認識此人，「正調查他如何進入群組（ we are looking into and reviewing how the heck he got into this room）」。

有民主黨籍參議員在聽證會上認為，這些高官在群組中談論的訊息涉及軍事機密，而在這商業聊天程式中談論轟炸也門計劃有泄密風險，因一旦胡塞武裝知悉或調整戰略部署，或令美國人死亡。民主黨議員在會上試圖推動進行調查，表示涉事的國防部長赫格塞思與沃爾茲應帶頭引咎辭職。

不過與會的國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）則否認群組中有談及軍事機密或情報，中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）承認有在群組交談，但強調他所談論內容並不涉及軍事機密

2025年3月25日，美國華盛頓，圖為特朗普在簽署行政令期間回應高官聊天群組泄密事件。（Reuters）

特朗普早前為沃爾茲辯護，形容事件是新政府上任2個月以來的唯一小差錯，並不嚴重。