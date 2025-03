美國高官烏龍泄密　特朗普為下屬辯護：2個月唯一小差錯　不嚴重

美國國安高官爆出烏龍泄密風波,國安顧問沃爾茲(Michael Waltz)被指誤把一名美媒記者加入由多名高官組成的Signal聊天群組,導致轟炸也門的作戰計劃外泄。美國總統特朗普(Donald Trump)為下屬辯護,形容事件是新政府上任2個月以來的唯一小差錯,並不嚴重。



特朗普向傳媒指「沃爾茲已上了一課,他是個好人。」他又指該名記者、即《大西洋月刊》(The Atlantic)雜誌編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg) 在群內的出現對該軍事行動並無影響。

對於該記者為何會被加入到群組內,特朗普稱「用電話的是沃爾茲的一名手下。一名職員有他的號碼。」

2025年3月22日,美國賓夕凡尼亞州費城,總統特朗普(Donald Trump)出席在富國銀行中心舉行的一場摔角錦標賽。(Reuters)

特朗普又指,事件僅是兩個月以來的唯一小差錯(the only glitch in two months),且出來的結果並不嚴重。

在事件中,美國防長赫格塞思(Pete Hegseth)則被指在群組內發布轟炸也門計劃的行動細節,他3月24日否認泄密,還怒轟戈德堡。

民主黨議員要求調查事件,並有議員促美國防長赫格塞思(Pete Hegseth)及其他國安職員辭職。