美國高官烏龍泄密　特朗普為下屬辯護：2個月唯一小差錯　不嚴重

美國國安高官爆出烏龍泄密風波，國安顧問沃爾茲（Michael Waltz）被指誤把一名美媒記者加入由多名高官組成的Signal聊天群組，導致轟炸也門的作戰計劃外泄。美國總統特朗普（Donald Trump）為下屬辯護，形容事件是新政府上任2個月以來的唯一小差錯，並不嚴重。



特朗普向傳媒指「沃爾茲已上了一課，他是個好人。」他又指該名記者、即《大西洋月刊》（The Atlantic）雜誌編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg） 在群內的出現對該軍事行動並無影響。

對於該記者為何會被加入到群組內，特朗普稱「用電話的是沃爾茲的一名手下。一名職員有他的號碼。」

2025年3月22日，美國賓夕凡尼亞州費城，總統特朗普（Donald Trump）出席在富國銀行中心舉行的一場摔角錦標賽。（Reuters）

特朗普又指，事件僅是兩個月以來的唯一小差錯（the only glitch in two months），且出來的結果並不嚴重。

在事件中，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）則被指在群組內發布轟炸也門計劃的行動細節，他3月24日否認泄密，還怒轟戈德堡。

民主黨議員要求調查事件，並有議員促美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）及其他國安職員辭職。