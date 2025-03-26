美國高官烏龍泄密事件　國安顧問沃爾茲稱負全責已找馬斯克徹查

美國國家安全顧問沃爾茲（Michael Waltz）今天表示，自己對於「擺烏龍」誤將一名新聞工作者加入美方高層官員討論即將對也門發動攻擊的群組對話一事「負上全責」。



法新社報導，沃爾茲在接受霍士新聞（Fox News）主播英格拉姆（Laura Ingraham）訪問時首次談及這次安全漏洞，並表示：「我要負全責。我建立了這個群組，我的職責是確保一切妥善協調。」他補充，自己並不認識被加入群組的新聞工作者。

沃爾茲同時表示，不知道戈德堡是不是故意加入，還是技術原因造成這樣的錯誤，正在進行調查，「所以我根本沒看到這個廢物在群組裡，我以為是別人。」

他在訪問中毫不掩飾地批評戈德堡是「記者圈裡最底層的人渣（bottom scum of journalists）」，指其「以散播謊言抹黑總統聞名」，包括「誣陷總統、欺騙陣亡軍人家庭及律師」，「還大搞所謂『通俄門』陰謀論」。他說：「我不是陰謀論者，但偏偏就是這個人被加進群組，這太巧也太詭異了。」

沃爾茲表示會找馬斯克（Elon Musk）協助在技術層面展開全面調查。（Reuters）

《大西洋月刊》（The Atlantic）雜誌編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）日前意外被拉入國安高層在加密通訊軟體Signal的群組，國安顧問沃爾茲、國務卿魯比奧（Marco Rubio）及副總統萬斯（JD Vance）對空襲也門計畫的討論都被曝光。

沃爾茲已表明正聯繫富商兼政府效率部（DOGE）負責人馬斯克（Elon Musk）協助在技術層面展開全面調查。