無意犯錯暴露無知　文過飾非實為無恥｜Signal泄密

媒體記者被拉入白宮內閣大員們交流對胡塞武裝作戰計劃的群組，此事一齣輿論譁然。「白宮就是一個草台班子」，「高高在上的副總統國防部長們不過如此」，是人們的第一印象。

原來作戰行動是可以拉個群線上討論的，原來動武不是白宮戰情室的緊張決策，也不是有絕密情報加持的慎重決定，而是副總統、國防部長們甩出一堆「我認為」「我覺得」的理由之後做出的決定。過程如此普通，如此隨意，震驚人們的三觀。

這和每個普通人工作時拉個群討論下工作進展有何不同？那些嘲笑韓國總統尹錫悦衝冠一怒為紅顏，為了保護夫人宣佈戒嚴令的人們，看看特朗普國安顧問沃爾茲（Mike Waltz）在群聊裏連發拳頭表情符號、美國國旗表情符號和火焰表情符號，就能明白，他們的情緒管理不比普通人高級多少。

在戈德堡提供的手機截屏圖片中，疑似沃爾茲、魯比奧等美國政府高官在空襲也門首都之後，在Signal群組讚揚「赫格塞思」做的好。（Jeffrey Goldberg）

以往，拜登這樣的政治精英讓人討厭，但特朗普這樣的素人總統內閣犯下的錯誤又是如此低級。人們需要政客們以為公民服務的情懷來執政，也需要他們以精英的專業化精神來做事。

但一切事與願違。這不是一起簡單的拉人進錯群事故。如果只是工作失誤還好說，從事後涉事相關人員的回應看，他們不只是業務不熟，更是一點擔當素養都沒有的政治流氓。

特朗普極力撇清關係渲染對此事不知情，「有人告訴我（美國總統國家安全事務助理）沃爾茲要對此負責」。如果只是避免引禍上身還可以理解。但是3月26日特朗普就此回答記者提問時稱「這是一場政治迫害」，「有可能是Signal（聊天軟件）不太好、有缺陷」。這顯然是惡意發揮。

這件事的來龍去脈非常清晰，就是一起白宮大員的失誤造成的事件。根本不是什麼政治迫害，也無關聊天軟件什麼事。談政治迫害如此駕輕就熟的特朗普熟悉的是政治鬥爭而不是執政。

2025年3月27日，圖為美國大西洋月刊（Atlantic，左）發布，美國國安高層Signal群組的聊天對話截圖，其中提到美國針對也門胡塞武裝發動空襲的具體訊息。（大西洋月刊網站）2025年3月21日，圖為美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右）。（Reuters）

沃爾茲連日來怒斥曝光此事的美國《大西洋月刊》主編Jeffrey Goldberg是個「敗類」（scum），並指責《大西洋月刊》在「金星軍人家庭」（指陣亡的美國軍人留下的遺屬家庭）和「俄羅斯騙局」等問題上撒謊。

群組是沃爾茲建立的，他不得不承擔責任，但他更傾向於指責爆料此事的記者和媒體，似乎都是記者和媒體的錯誤一般。

沃爾茲不斷強調只是「正常的政策辯論」，不包含機密。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）堅稱，「沒有人分享作戰計劃」。美國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在參議院聽證會上聲稱：「那個群聊中沒有分享任何機密材料。」中央情報局局長拉特克利夫也宣稱：「我在群聊中的通信是完全允許且合法的，並且不涉及機密訊息。」事到如今他們還不承認泄密事件的嚴重性。

在距離美軍戰機升空還有半小時公布作戰動態，這不是提前泄露軍事機密是什麼？如果相關訊息被敵方得知後果不堪設想。作戰計劃和使用何種武器等細節屬於軍事機密，這一點毫無疑問。這些訊息如此隨意在Signal這樣未獲準進行機密溝通的軟件群組中傳達，是非常不專業的，當然是需要反省和被問責。

2025年3月14日，美國密歇根州，圖為萬斯在Bay City發表講話。（Reuters）

在白宮大員們的口中，泄密事件不含機密，無傷大雅。好像他們自己沒問題，反而是爆料的記者和媒體有問題，聊天軟件有缺陷。在特朗普的口中這更是政治迫害。犯了錯誤沒有主動反省，而是忙着推卸責任，淡化事態。這不該是犯錯之後應有的態度。

沃爾茲畢業於維珍尼亞軍事學院，赫格塞思畢業於普林斯頓大學，副總統萬斯曾在耶魯法學院就讀。這些名校畢業的上等人們，並不是白痴。他們深諳法律和規則，當然清楚他們犯了什麼錯。否認錯誤不是偶然，而是別有用心的無恥安排。

這些人肆無忌憚地信口雌黃，和一群政治流氓無異。推卸責或許可以矇混過關，但謊話說多了連自己都相信了，面具戴久了就摘不下來了。美國被這樣的一群虛偽的人掌控，真的悲哀至極。