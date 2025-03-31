特朗普關稅戰｜各國措施大比拼　中國獨樹一幟

美國總統特朗普（Donald Trump）4月2日預計將宣佈對等關稅涵蓋所有國家，而不僅是針對貿易失衡最嚴重的10個至15個國家。此前他已宣佈對鋁、鋼鐵和進口汽車加徵關稅。關稅政策已經是特朗普推行「美國優先」戰略的核心舉措，但存在濫用的情況。

3月30日晚接受採訪時特朗普威脅說如果是俄羅斯的原因導致俄烏不能達成停火協議，美國可能對俄羅斯石油買家徵收「二級關稅」，這一關稅措施將在一個月內生效。未來特朗普還將會宣佈何種關稅措施未可知。

如何應對特朗普關稅威脅是各主要國家共同的課題。儘管美國關稅政策呈現無差別攻擊特徵，但具體措施上各國差異明顯。

中國採取的措施有三點：一是報復性加徵關稅。中國國務院關稅稅則委員會決定，從2025年3月10日起，對原產於美國的雞肉、小麥等農產品加徵15%或10%的關稅，旨在回應美國對中國商品加徵10%關稅的單邊行為。

中美晶片戰・中美關係・半導體・晶片・中美貿易・美國制裁：在路透社這張2023年7月5日拍攝的圖片中，一個工人的微型模型被放置在帶有半導體晶片的印刷電路板中。（Reuters）

二是實體清單與出口管制。中國商務部將Illumina、PVH Group等10家企業列入不可靠實體清單，禁止其與中國有關的進出口和境內新增投資，並對鎢、碲等20餘種金屬產品實施出口管制。三是訴諸法律與國際機制。2月18日，中國就美國加徵關稅一事，在世貿組織爭端解決機制下提起訴訟，維護自身權益和多邊貿易體制。

歐盟首先尋求對話。歐盟貿易代表召開緊急會議，試圖通過談判窗口緩和局勢，愛爾蘭副總理哈里斯（Simon Harris）強調「全面動員保護歐洲經濟利益」。歐盟委員會稱將採取措施保護歐盟經濟利益，馮德萊恩辦公室主任塞伯特2月曾前往華盛頓，與特朗普政府核心圈子就關稅問題舉行「秘密會談」。

溝通無果後歐盟採取了報復性關稅。談判無果的情況下，歐盟可能加徵報復性關稅。歐盟強調「歐盟委員會將立即並堅定地回應這些關稅」。法國總統馬克龍公開對外表示稱，如果美國對從歐洲進口商品徵收25%的關稅，歐盟將對美國鋼鐵和鋁徵收「對等關稅」，對其他產品也將不得不「採取回應措施」。葡萄牙總理蒙特內格羅也同樣表示稱，歐洲不能軟弱。

然而，歐盟內部意見不一。一些國家主張通過啟用歐盟的貿易防禦工具，「揮舞大棒」進行反制；另一些國家則傾向於採用「胡蘿蔔」策略，通過談判和滿足特朗普政府的要求來化解爭端；還有一些國家則建議雙管齊下。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮與日本首相石破茂會面時握手。（Reuters）

加拿大和墨西哥在爭取談判失敗之後採取了強硬的行動。加拿大宣佈，將對進口自美國的價值1550億加元的商品徵收25%的關稅。此外，加拿大還表示，如果衝突升級，將削減對美石油補貼。墨西哥稱，墨西哥被迫以同樣的方式回應美國對墨商品加徵關稅的決定。

韓國對美國還抱有幻想首先選擇爭取關稅豁免。韓國政府將爭取關稅豁免作為首要目標，提出以造船業訂單換取關稅豁免，若美國有大規模的軍艦、油輪和破冰船等一攬子長期訂單，韓國國內造船企業可先行配合製造並交付，如果美國繼續實施關稅計劃，韓國希望本國企業不會面臨比其他國家更苛刻的條件。

但是韓國也必須面對現實進行緊急出口戰略與供應鏈多元化。韓國原代總統崔相穆宣佈了一項價值366萬億韓元的「緊急出口戰略」，重點支持中小企業開拓東南亞、中東等新興市場，並通過信貸擔保等措施促進重要原材料的進口，此外，韓國政府計劃在墨西哥、南非等14個國家設立海外辦事處，幫助本國企業開拓新市場，減少對美國依賴。

日本優先選擇深化同盟關係在特朗普面前刷好感。2025年2月7日，日本首相石破茂與特朗普在白宮舉行會晤，力爭建立個人信賴關係，深化日美同盟。石破茂表示，牢固而堅定的日美同盟比以往任何時候都更加重要。

美國大豆・中美貿易・中美關係・中美農產品：2019年5月22日，美國愛荷華州威爾頓，農夫手中捧着一把大豆。照片攝於2019年5月22日。（Reuters）

但在美國的關稅大棒之下，轉移供應鏈才是日本的選擇。電子元件製造商Alps Alpine正在推進一項將生產遷回日本的計劃，這可能有助於保護其業務免受對第三方國家徵收的關稅。此外，日本政府和企業也在推動貿易多元化戰略，通過拓展其他海外市場，如亞洲、歐洲等，來降低對美國市場的依賴。

印度是所有國家中最快向美國妥協的國家。率先採取關稅讓步舉措來爭取美國關稅減免。比如印度計劃在2025年財政預算中提出對超過30種商品的關稅削減，並取消了對美國杏仁、蘋果等農產品的報復性關稅。此外，在電子產品、紡織品、太陽能電池等領域，為美國企業提供更多市場機會。印度採取的另外一個措施是防務貿易綑綁策略。增加購買美國軍備、計劃增加從美國進口能源產品，尤其是液化天然氣，以換取關鍵產業（如紡織、太陽能）的關稅豁免。

整體而言，主要國家中，中國是唯一一個沒有在外交層面積極向美國靠攏和妥協的國家，其他主要大國均第一時間寄希望同美國處理好關係來緩和關稅衝突，領導人急急忙忙訪問白宮的大有人在，但中國的處理態度較為淡定。中國領導人並沒有以主動訪美來示好特朗普。

印度總理莫迪2月13日訪問白宮，與美國總統特朗普會面。（Reuters）

中國可以採取法律反擊，也可以通過擴大內需、優化出口結構以及加強與其他國家的經濟合作來降低對美國市場的依賴。採取的措施是綜合性的。加拿大和墨西哥除了報復性關稅以及繼續同美國談判，並沒有籌碼。

特朗普的貿易戰能夠撬動除了經濟之外的更多成果。日本韓國印度等國家，以同盟關係捆綁、軍購防務捆綁經貿等方式來解決糾紛，將進一步深化同美國的軍事關係。將防務與外交同產業政策捆綁。顯示了應對關稅戰方面的被動。

無論是日韓還是歐盟和中國，都認識到了產業鏈穩定性和多元化的重要性。多元化產業鏈，拓展其他市場，已經是主要經濟體規避關稅風險的共識。以往各國在美國拜登政府的帶領下要規避的是中美政治鬥爭的風險，尤其是美國對中國經濟打壓帶來的投資風險，現如今，美國政策變動帶來的風險是首要風險。