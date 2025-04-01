哈梅內伊回應特朗普「轟炸論」 稱伊朗將強力反擊
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月30日警告，若伊朗不與美方就核問題達成協議，將被「轟炸」及實施二級關稅。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）31日回應稱，伊朗將為所受威脅「強力反擊」。
據伊朗塔斯尼姆通訊社31日報道，當天於首都德黑蘭舉行的宗教活動上，哈梅內伊針對特朗普的威脅性言論表示，如果有人從外部作惡，伊朗一定會予以強而有力反擊；如果敵人想在國內製造叛亂，伊朗也作出強力回應。
伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）31日表示，一國元首公開威脅對伊朗進行轟炸，是對國際和平與安全的極大侮辱，違反了《聯合國憲章》，又稱「暴力滋生暴力，和平帶來和平」。
特朗普日前接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時警告，如果伊朗不朝著達成協議的方向前進，將面臨前所未有的軍事行動。他月初也曾透露，已經致函哈梅內伊，敦促對方就放棄開發核武器計劃與美國談判。
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