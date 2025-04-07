美國關稅｜這是經濟領域的世界大戰　比常規熱戰代價更大

因為「核恐怖平衡」，傳統軍事意義的、熱戰形式的世界大戰，已經很難打起來了。

俄烏戰爭打了三年多，美國、北約和歐洲一直不敢直接下場參戰，拜登政府還三令五申，不允許澤連斯基用美國援助武器攻擊俄境內縱深目標，就是因為擔心惹惱普京，引發全面戰爭，被俄羅斯種了「蘑菇」。

未來在中美之間，圍繞如何解決中國的統一問題和兩國在地區、全球的全面戰略競爭，對抗必然會越來越激烈。也可能會爆發規模可控的小摩擦衝突與代理人戰爭，但是中美兩個大國之間直接火併，你朝我扔導彈，我轟炸你境內目標的可能也不大。

在中、美、俄，或者也包括德國、法國、英國、印度、日本等這幾個大國之間，即便是爆發一些摩擦衝突，直接開打熱戰的可能也較低。

各國在衝突中會極盡威脅，擺出一副不怕同歸於盡的架勢，民間輿論也會高度亢奮恨不得核平對手。但是在這些國家的領導層面，「核恐怖平衡」會讓各方決策高度冷靜，儘量避免將衝突上升為全面戰爭。

普通人可以喊打喊殺，越是社會底層，過得越不如意，越覺得核戰爭沒什麼可怕，大不了和對手和地球同歸於盡。但是對大權在握的各國領導層，無論從保全榮華富貴的現實主義還是從身為領導人的道德責任，為什麼要搞一場「共同毀滅」的核戰爭？

金正恩於2023年３月2７日指導核武器兵器化工作。 （朝中社）

所以，世界大戰打不起來，核大戰打不起來，這個判斷，即便在這個動盪的世界，仍然沒有完全過時。各國越是往世界大戰、核大戰可能爆發的方向做最壞準備，越強化這種毀滅性恐怖平衡，世界大戰、核大戰爆發的可能越低。這是一個關於戰爭的辯證，一般人可能理解不到這個深度。

馬斯克的一個判斷是對的，和世界大戰、核大戰相比，可能AI帶給人的威脅更大。這一威脅主要包括三個方面：一是AI對人類的工作替代導致大量失業，進而導致大規模貧困和社會混亂。二是AI作為一個新的硅基生命，產生自己的獨立思維和能力，為爭奪地球資源和控制權，對人類全面開戰。三是AI掌握了人類核武庫，動用核武或誘發對方使用核武，進而在大國之間爆發核戰爭，帶來人類的毀滅。

AI在這三個方面帶來的潛在威脅，才是各大國要關注的。不過AI帶來的這些毀滅性可能，還只是一種可能，目前看，還不算迫在眉睫。

但是經濟層面的非傳統「戰爭」就不一樣了。

經濟上，因為沒有「互相確保摧毀」這個現實威脅，大國在經濟方面的韌性相對較強，經濟戰爆發一般不會給各國帶來立竿見影的毀滅性後果。所以，當一些大國判斷經濟戰會給競爭對手帶來重創，會有利於鞏固自身經濟實力和霸權地位時，如果又恰逢一位具有冒險精神（或曰戰爭販子特質）的領導人當政，是敢於冒險發動一場全面「戰爭」的。

特朗普這次搞的，就是這樣一場經濟戰爭，是真正的世界大戰。是在同一時間，對世界185個國家全面宣戰，導致全球186個國家在同一時間全面捲入。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

而且這場戰爭首先在太平洋兩岸的兩個大國之間爆發，主要戰略戰術均在圍繞這兩國之間的利益爭奪和對抗展開。這兩個大國，又分別是全球最大的發達國家和最大的發展中國家，是最大的進口市場市場和消費大國與最大的工業製造業和出口大國，是全球第一大經濟體和第二大經濟體。

所以，這場貿易戰，無論其性質，還是其帶來的影響，還是對現有世界經濟秩序、貿易、產業鏈的衝擊與結構重塑，都比一般規模的戰爭猛烈得多，比俄烏戰爭、中東戰爭的影響深刻得多。說它是經濟意義的世界大戰，一點都不為過。

新加坡總理黃允財哀嘆：「上一次發生類似情況是在20世紀30年代，當時貿易戰升級為武裝衝突，最終引發第二次世界大戰……」

事實上，不用等貿易戰再升級為武裝衝突，我們現在就正經歷第三次世界大戰。只不過前兩次世界大戰是以熱戰方式進行，而第三次世界大戰，是以關稅戰的方式，在經濟領域展開。