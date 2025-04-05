美國關稅｜陳茂波：特朗普政策善變　港府有監察機制建立緩衝

財政司司長陳茂波今日（5日）表示，美國總統特朗普上任後，政策善變，有不確定性，容易引起市場反應，政府有監察機制，期望及早識別出問題，然後化解及建立一個較大的緩衝，因緩衝夠大，船會跟著浮，然後便沒事。他強調，經營環境常變的話要緊貼形勢，識變、應變、求變，打工仔也要不斷提升自己各方面能力，才能確保繼續有好發展。



他又指，國際投資者對中國和香港的投資意慾已經轉勢，由約兩年前認為不適合投資，變為現時「怕走雞」、「怕執輸」。



陳茂波指特朗普政策善變（港台直播截圖）

陳茂波出席香港新聞博覽館主辦的論壇時指，「特朗普唯一一樣確定的，就是不確定性以及很善變。」他續說，政府已在金融體系有監測機制，及早辨識風險，並在發生前化解。他稱，早前出席中國發展高層論壇，發現出席論壇的美國和歐洲公司愈來愈多，顯示美歐公司對中國投資的興趣，與政治層面是兩回事，大部分企業都認為中國是未來發展的機會，加上DeepSeek效應，令企業對中國的創科發展眼前一亮。

他又指，近日香港股票市場每日成交約2500多億元，認為是對香港及內地經濟的正指標。而今年至今訪港旅客人次達1220萬人，按年上升9%，其中外國旅客增幅達18%。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

美國加徵關稅或導致通脹甚至滯脹令經濟萎縮

特朗普日前宣布加徵關稅後，他指，當地評論預計會導致高通脹，甚至出現滯脹風險，令經濟萎縮。

至於本港的應對措施，他認為，香港目前要做好自己的事，並以底線思維準備不同預案。現時環球經濟情況可謂有危有機，他形容國家在應對美國加徵關稅的做法很冷靜，亦好有部署，又指未來全球將形成三大板塊，中國、日本與亞太區是其中一塊，另一塊是印度、中東、非洲和歐洲，至於美國，北美，南美是第三個板塊。他相信區域內有合作，但同時有競爭。

他說，不少東南亞國家近年大量投資基建，加上人口多及年輕，鼓勵香港企業除了傳統歐美市場外，應拓展全球南方等新興市場。