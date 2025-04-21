特朗普真是人間奇葩　俄烏更是一對草包

在敲這篇文章的時候，有好幾次，我都忍不住想加幾個髒字表達一下自己的感慨。

為什麼會有這個衝動？你看看特朗普（Donald Trump）和魯比奧（Marco Rubio）關於調停俄烏戰爭的最新表態，和俄烏兩國領導人昨天的回應就知道了。

先說特朗普和魯比奧的表態。

鑑於俄烏在停火問題上都不鬆口，特、魯二人在4月18日分別表示，俄烏戰爭如果調停不了，美國就不管了。

回想過去幾個月的折騰，看到特朗普和魯比奧說出來這句話，你的第一反應是什麼？有沒有想笑罵一句的衝動？

大選的時候，特朗普說，上任第一天，24小時內就能結束戰爭，這個承諾早已經沒了。

上任後沒幾天，特朗普就一腳把歐洲踢開，把烏克蘭腦袋掉到馬桶裏，答應了俄羅斯的一切條件，甚至拿出了遠超俄羅斯預期的條件和俄羅斯進行談判，希望能獲得普京（Vladimir Putin）認可，儘快結束戰爭。

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事，魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談（Reuters）

結果他被普京吃得死死的，特朗普拿到了想要的一切，卻在前線不斷加大攻勢，搞得停戰遙遙無期。

這些天中美打關稅戰，感覺特朗普似乎消停了，停戰的事好像先放一邊了。但誰都想不到的是，特朗普居然一邊打關稅戰，一邊壓着烏克蘭把礦產資源協議搞得差不多了。澤連斯基也說他準備簽協議了。

而就在把烏克蘭這些東西敲詐到手後，特朗普卻突然一個轉身，說你們俄烏的事，我搞不定，我不管了！

你說這叫什麼事？這不是詐騙是什麼？

你要是搞不定人家的事，就不要插手進去嘛。你插手進去，拿了人家的資源，就要想辦法幫人家平事。拿人錢財，替人消災。辦成了事收錢，沒辦成事的話，就把錢退給人家。就是個貪官，也應該有這樣一個最基本的為人底線。

但是特朗普可好，連貪官的情操都沒有。一方面大手一揮，自己把烏克蘭的礦產資源打包通通帶走。另一方面，卻對烏克蘭說，你們家的事不好管，我不管了，你們自己玩吧。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

你說這叫什麼事？

不過還別說，特朗普這樣一威脅，俄羅斯和烏克蘭的懦弱都顯示出來了。

我們再看俄烏兩國領導人的表態吧。

在特朗普威脅「美國不管了」之後，先是俄總統普京表示，在復活節停火，俄方將從莫斯科時間4月19日下午6時到4月21日上午12時停止一切敵對行動。共30個小時。

普京當然不會傻到說因為怕美國不調停而暫時停火，他找了個過復活節的理由，對俄軍總參謀長格拉西莫夫表示：「基於人道主義考慮，俄方宣佈復活節休戰，我下令在此期間停止一切軍事活動。」

這樣即給了特朗普面子，又佔據了主動位置，是典型的普京特色。

特朗普上任後改變對烏戰爭立場後，普京現在進退自如，可戰，也可和。不管戰還是和，俄羅斯都達到了戰爭目的。

而烏克蘭總統澤連斯基也一改之前的強硬口風，說停火30個小時不夠，應該延長到30天。

就這樣，特朗普調停了3個月俄烏戰爭，沒有任何進展。但是就在特朗普拿到自己想到的資源，威脅再不停火老子就離場不管了之後，這兩個前一天還在互相瞪眼的傢伙，卻突然說算了，我們先停火不打了。

這說明什麼？說明這倆貨本來就不想打了，兩家早就體力透支打不下去了。之前的逞兇鬥狠，不過是故作姿態，強裝門面表演給世界看並愚弄本國民眾罷了。本質上，俄烏兩國都是慫貨！