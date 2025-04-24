特朗普關稅戰「敗」只剩下三條路

從近日特朗普（Donald Trump）本人以至白宮官員的表態來看，特朗普轉軚收回「超級關稅戰」政策的傾向愈來愈明顯。4月22、23日一連兩日，特朗普自己就表示對華關稅145％「非常高」，前一天是說「不會那麼高，會大幅下降，但不會是零」，後一天再說「但我還沒有降低它。這基本上意味着中國實際上不與我們做任何生意，因為這是一個很高的數字」。

被視為勸服特朗普對全球（除中國外）提供90天「對等關稅」豁免的「幕後功臣」的財長貝森特（Scott Bessent），也多次表明沒有人相信美國的對華關稅是「可持續的」，23日更形容這相當於對華禁運，指「兩國中斷貿易對任何人也沒有好處」，聲言「（美國的）目標不是脫鈎」。

他同日更稱他預設在「非常接近的未來」，中美之間將會「緩和衝突」。而特朗普則稱美國正在「主動地」跟中國溝通。

2025年4月23日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓特區舉行、由國際金融協會（IIF）主辦的活動上發表講話。（Retuers）

承接着本周初特朗普澄清他無意炒掉聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）而創造的股市升勢，標普500指數4月23日就再升了1.7%。

《華爾街日報》同一天也引述消息人士報道稱特朗普政府正在考慮在同中國展開談判前單方面削減關稅降溫，可能是從現在145％的水平降至50％至65％的水平，又或者採取不同梯次－－一般不涉國家安全的商品35％，對美國利益具戰略性的就至少100％。

不過，貝森特其後就公開反駁了美國會單方面削減中國關稅的說法，稱「完全不會」。因此，美國後來也因為這個原因回跌了一些。

圖為2017年11月2日，鮑威爾（Jerome Powell）獲美國總統特朗普（Donald Trump）提名出任聯局儲主席後發表講話。（Reuters）

但如果大家還記得的話，在特朗普4月9日宣布90天「對等關稅」豁免的前兩天，市場同樣曾傳出這項資訊，然後白宮在不足半小時內就否決了相關說法，當時各大媒體都以「假新聞」去形容這個消息，甚至找到是哪一個X帳戶首先發布這條「假新聞」，而這條「假新聞」是如何出自對於白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）受訪一段話的錯誤解讀等等。

然而，兩天後，這條「假新聞」卻變成了事實。

除了「單方面削減對華關稅」的說法之外，23日還有另外一個消息，指特朗普正計劃對汽車零部件提供進一步的關稅豁免。現在全球的汽車零部件（按：加拿大和墨西哥的有局部豁免）都要面對一刀切的25％關稅，但一些汽車零部件卻受到額外25％的鋼鋁關稅影響，而中國的汽車零部件則還要面對特朗普此前以芬太尼（Fentanyl）毒品流入為藉口對中國加徵的20％關稅。相關消息稱特朗普正希望把汽車零部件從鋼鋁關稅和對華芬太尼關稅中豁免出來。

其後，CNBC報道指白宮已證實相關消息。

2025年4月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

正如此前特朗普將手機等電子產品免除在「對等關稅」之外的做法一樣，特朗普顯然是受到了一些商界中人的遊說，因此正在考慮對其「粗枝大葉」的關稅政策進行事後調整。

在美國商界各行各業叫苦連天之際，特朗普逐漸認識到超級關稅戰的後果也許是他自己、共和黨和美國民眾也承受不了的。

目前，對於全球國家的90天關稅豁免到7月8日就會到期，日本、印度、韓國、泰國等國家已經公開同美國展開談判。白宮官員甚至稱已經有90至100個國家提出要同美國進行貿易談判，有18個「已經寫在紙上」的貿易提案。屬於極端鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）亦稱會在90天談成90個貿易協議。

2025年4月15日，英國媒體分析認為，特朗普內閣就貿易政策現時有兩派陣營：商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，左）和貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro，中）屬強硬派在「扮醜人」，而財政部長斯貝森特（Scott Bessent，右）因其豐富的金融經驗和對關稅的懷疑態度而負責「扮好人」。（Getty，Reuters）

但大家都知道這是不可能的，一個完備的貿易協議所牽涉的細節實在太多，可能9年也談不成，更何況是要在90天跟90個國家談成？這些所謂的貿易協議最終可能是非常初步的，又或者是只表明未來會做什麼的意願，並非一般意義的貿易協議。

不過，這樣大概已足以構成特朗普撤回大量「對等關稅」的下台階，甚至會因此修訂其衡擊同樣非常大的全球10％基本關稅。

特朗普23日就已經公開為此作了公關鋪墊：「最後，我認為將會發生的是，我們會達成很棒的交易，順便說一句，如果我們沒能與某個公司或國家達成交易，我們將會設定關稅。在接下來的兩三週內，我們將會確定這個數字。」也就是說，如果在兩三週內能夠表面上同美國達成所謂「貿易協議」的國家很可能就不會再面對關稅威脅，而剩下來的國家的關稅也會得到再次調整。

美國經濟學家發起「反關稅宣言」，近1400人簽署。（網站截圖）

7月8日離現在還很遠，為何要趕在兩三週內完事？原因可能是美國企業提前進口回來的貨物不足以支持那麼久，如果事情不得解決，一般消費者將會面對嚴重的物價上漲－－根據耶魯大學預算實驗室（The Budget Lab）的估算，在短期內衣物價格升上升64.9%、電動設備46.4%、金屬產品22.9%、電腦電子及光學產品20.7%……

對於其他國家，特朗普還有下台階，但對於中國，他卻沒有一個明顯的體面退卻途徑。

特朗普希望能同習近平一對一談判，但中方則堅持先由下級官員展開對話。有報道甚至指特朗普一直拒絕授權下屬同中方展開對話。

對於包括特朗普本人在內的美國官員聲稱中美正在談的說法，中國商務部和外交部24日都公開否認。商務部稱任何關於中美經貿談判進展的說法都是捕風捉影，沒有事實依據。外交部則指如果美方真的想通過對話談判來解決問題，就應該放棄極限施壓那一套，停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。

由此可見，跟其他國家不同，中國目前也不願意給特朗普一個下台階。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月16日與赴美的日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@realDonaldTrump）

在此，特朗普在關稅戰前線上退卻只剩下三條路。

一是接受中方的談判方式，先由下屬摸底，希望中方能夠在其對美125％報復性關稅上作出一些讓步，從而讓中美能夠在互相削關稅的背景下開始談判，構成特朗普暫停關稅戰的下台階。

二是參照對電子產品的做法給愈來愈多的中國商品提供關稅豁免，到最後希望不知不覺地把中國商品的關稅名義上維持在145％，但實際上卻豁免了大半進口貨。

三是在中美僵持之下最終頂不住國內經濟和政治壓力而單方面削減中國關稅－－這相當於特朗普主動認輸。

除了第三條路之外，第一、第二條路也需要一定的時間去逐步落實。如果特朗普夠聰明的話，現在就是開始行動的時候。