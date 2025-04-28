特朗普回頭施壓普京　俄羅斯會讓步嗎？｜俄烏戰爭

在教宗方濟各4月26日的喪禮上，特朗普（Donald Trump）和澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在聖伯多祿大教堂中以兩張簡陋椅子前傾對座，談了15分鐘，沒有助手、翻譯人員在場，是為兩人2月底白宮罵戰之後的首場會面。兩人對座畫面一時之間給人一種歷史性時刻之感，澤連斯基自己也稱這場會面有「變成歷史性的潛力」－－如果最終可以達成結果的話。

根據在場畫面，自命為歐洲代表的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）本來也似乎想加入會面，場中一度擺有三張椅子，但最終並無加入（見下片）。各界對此有不同解讀。不過，特朗普和澤連斯基也是電視業界出身的人物，深明視覺宣傳之道。如果兩人中間加了一個扮演中間人的馬克龍，當然會失去了特、澤二人私下談的那種張力。

特朗普的「口頭施壓」

4月29日，特朗普上任將滿百日之期，這也是特朗普兌現100天達成俄烏停火承諾的日子。當然，世事沒有那麼完美，要擊中剛剛好第100天確實困難。但在這上任百日的前後也有不少具象徵性意義的日子，例如本年東正教和羅馬教會剛好也重疊在4月20日的復活節正日，又或者是5月9日俄羅斯紀念蘇聯擊敗納粹德軍80周年的勝利日等。外界一度預期復活節正日是達成停火的日子，如今復活節過去，勝利日又登上日程了。

特朗普自己、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）等人最近也多次表明預計未來一兩周就會有結果，如果不能達成俄烏停火的話，美國將會退出談判。特朗普聲稱俄羅斯和烏克蘭已經非常接近一個協議。魯比奧4月27日則指，本周非常重要，美國將會決定還應否繼續談下去。

最近幾天，本來還在罵澤連斯基損害和談的特朗普開始將他「口頭施壓」的對象轉向普京。4月24日，俄羅斯向基輔發動了大半年來造成最多傷亡的導彈和無人機襲擊，造成12死、90人傷，澤連斯基也因此提前結束南非行程回國。特朗普隨後就在Truth Social上表示他對攻擊「不滿」（not happy），指攻擊毫無必要，呼籲普京停手（「Vladimir, STOP!」）。

4月24日，特朗普在Truth Social上表示他對俄羅斯的攻擊「不滿」（not happy），指攻擊毫無必要，呼籲普京停手（「Vladimir, STOP!」）。（網站截圖）

4月26日，見完澤連斯基在返回美國的旅途中，特朗普又在Truth Social上發文，先是將俄烏戰爭形容為「拜登的戰爭」，而他自己則是在收拾奧巴馬（Barack Obama，按：俄羅斯在其任內奪得克里米亞）和拜登（Joe Biden）留給他的爛攤子。

不過，他話鋒一轉又開始批評普京：「普京在過去幾天內沒有理由向平民區、城市和城鎮發射導彈。這讓我認為他可能不想停止戰爭，只是在敷衍我（tapping me along），因而必須以不同方式應對，通過『銀行』或『次級制裁』？太多人正在死亡！」

4月27日，在從新澤西州返回白宮的旅程中，特朗普又說對俄羅斯發射導彈攻擊烏克蘭感到「非常失望」。記者問他是否信任普京，他則說「我在兩周左右內再告訴你」。

4月26日，特朗普在Truth Social上寫道：「普京在過去幾天內沒有理由向平民區、城市和城鎮發射導彈。這讓我認為他可能不想停止戰爭，只是在敷衍我（tapping me along），因而必須以不同方式應對，通過『銀行』或『次級制裁』？太多人正在死亡！」（網站截圖）

相較之下，曾經被特朗普大罵是「獨裁者」、「手上沒有牌」的澤連斯基，如今在特朗普口中則變成「想要為他的國家做好事」、「很努力工作」、「做得很好」的人物。他又說他跟澤連斯基的梵帝岡對話是一場「美好的會面」，「我看他更冷靜了。我認為他明白局勢，我認為他想要達成協議。」

雖然特朗普現在看起來是施壓完澤連斯基，回過頭來施壓普京，但俄羅斯會否讓步還是一個未知之數。

停火方案：美國 vs 歐洲烏克蘭

路透社4月25日就公布了美國向歐洲提出的俄烏和平提案，以及歐洲和烏克蘭向美國提出的另一版本提案。兩者似乎都不是俄羅斯目前願意照單全收的和平方案。

美國的版本是4月17日由特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）在巴黎交到歐洲代表手上的，其中內容此前已得到美國新聞網站Axios和英國《電訊報》（The Telegraph）報道。

2025年4月25日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科與美國總統特朗普（Donald Trump）的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）會晤握手。（Reuters）

美國要求俄烏達成永久停火，並即時就停火技術性執行細節展開談判，烏克蘭將會得到有力的安全保障，由歐洲或願意的非歐洲國家作為保證者（按：方案沒有提美國角色），不會加入北約，可加入歐盟。

美國將在法律上承認俄羅斯對克里米亞的控制，實際上承認俄羅斯對盧甘斯克州（Luhansk）的控制，以及其對於扎波羅熱（Zaporizhzhia）、頓涅茨克（Donetsk）和赫爾松（Kherson）俄羅斯控制區的控制。

美國將從俄羅斯手上拿來扎波羅熱核電廠的控制權，主權名義上歸烏克蘭，由美國營運，向俄羅斯和烏克蘭供電，2023年被炸毀的卡霍夫卡水壩（Kakhovka Dam）也由美國控制。

烏克蘭重獲哈爾科夫州（Kharkiv），即俄軍撤出該州邊境地區。烏克蘭將獲得第聶伯河（Dnieper River）的無礙通行權，並從俄羅斯手上奪回在該河東岸出口處、行政上原屬尼克拉耶夫州（Mykolaiv）的金本沙嘴（Kinburn Spit）。

金本沙嘴（Kinburn Spit）位於第聶伯河的出海口，地理位置關鍵，目前控制在俄軍手上。（Google Map）

美國將同烏克蘭落實經濟合作和礦物協議（按：還未正式簽署）。烏克蘭將會得到財政補償和重建（按：沒有提由誰補償）。2014年以來的對俄制裁將會被解除。美國將同俄羅斯進行能源和其他工業領域的合作。

歐洲的版本則是4月23日由歐、烏官員交到美國代表手上的。其對於俄烏停火的條件，看起來跟美國提案差不多，但事實上卻有極大分歧。

首先，美國的方案幾乎是停火協議跟和平協議一起完成，因此才會有承認俄羅斯克里米亞控制權之類的主張。但歐洲方案則表明首先要有海陸空全面無條件停火，包括領土問題在內的其他問題要等到停火達成之後再談，以實控線為基礎－－這一方面否定了美國的「先承認主權」路線，另一方面也否定了俄羅斯對於烏東、烏南四州「全境」的主權聲稱（按：此四州根據俄羅斯憲法已屬於俄羅斯，未俄軍並未取得全境實控權）。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的發言人4月26日表示，澤連斯基在教宗方濟各葬禮（Pope Francis）前，於意大利首都羅馬與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行了會面。兩位領導人都出席了教宗方濟各4月26日舉行的葬禮。（Reuters）

其次，歐洲對於美國和俄羅斯也有額外的要求。第一，美國要同其他國家一起參與監督停火落實（按：正如4月18日結束的能源基建停火和復活節30小時停火一樣，沒有監督機制，雙方都能隨便違反）。第二，俄羅斯要釋放所有被非法帶走的烏克蘭兒童，跟烏克蘭交換所有的戰俘（按：而非一換一的交換；俄國手上的烏克蘭戰俘人數高於烏克蘭手上的俄羅斯戰俘人數），並釋放所有平民囚犯。

對於烏克蘭安全保證的問題，歐洲表明在大家對烏克蘭加入北約有分歧的時候，美國也要參與提供像北約第五條一般的安全保證。而由於俄羅斯自2022年開戰之初的伊斯蘭堡談判期間已要求烏克蘭嚴格裁軍、「去軍事化」，歐洲則明確提出烏克蘭軍隊不會面對任何限制，而在烏克蘭的友善外國軍隊的存在、武器和行動都不會受到限制（按：這意味着美國賣給歐洲國家的武器可以用在烏克蘭）。

至於經濟問題，歐洲明確要求動用俄羅斯被凍結在海外的資金來補償烏克蘭，而2014年後的對俄制裁要等到持久和平達成之後才會逐步撤銷。

很明顯，美國版本的停火協議是俄羅斯能更容易接受的。此前英媒報道，普京在4月11日跟威特科夫見面時提出了願意放棄奪取「入俄四州」全境而達成「就地停火」。而美國的方案就是類似的簡單就地停火，當中並沒有認真處理監督停火的問題，也對烏克蘭應否「去軍事化」等爭議「留白」處理便算。

但從俄羅斯官員的表態來看，這算連美國版本也很難得到俄羅斯建制接受。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）4月24日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，訪問在4月27日播出。（影片截圖）

普京「口惠而實不至」？

在4月27日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問中，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表明「俄羅斯不會談判它的領土」。雖然主持人的問題是關於克里米亞的，但如今烏克蘭的盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱、赫爾松四州在俄羅斯憲法的領土地位與克里米亞無異。此前一天，俄羅斯外交部的發言人也表明，正如俄軍最近把烏軍趕出的俄羅斯邊境州庫爾斯克（Kursk）一樣，上述四州「必將被解放」。

而對於由美國從俄羅斯手上接管扎波羅熱核電廠的提案，拉夫羅夫稱他不認為「任何改變是可以想像的」。

拉夫羅夫的態度更表達出俄羅斯政府高層內部對於美俄緩和關係的擔憂。拉夫羅夫4月中就曾表明，他擔心「狡猾的美國人會突然解除制裁，以他們的服務和技術湧入我們的市場，而這些在過去已為我們帶來過許多挑戰。」這種態度代表了西方企業撒出後的俄羅斯既得利益者，以及希望俄羅斯能夠達成其「戰略自主」的一派的意見。從這些人的角度來看，對烏作戰、同西方持續交惡是好事，並不是壞事。

普京跟特朗普的特使威特科夫四次見面（最後一次是在25日），雙方善言不絕。對於特朗普普京更是討好之事做盡－－例如找專人畫了一幅特朗普去年遇刺無礙站起來高舉拳頭的油畫送給特朗普之類－－又經常表達願同無條件烏方談判、以30小時復活節停火表達和平意願等等，但在實際行動上卻幾乎什麼都沒有做過，30天能源基建停火來了又去（4月18日結束），幾乎沒有什麼實質影響，黑海停火更是給俄羅斯用作要求西方先解除部份制裁的理由，連名義上的實施也沒有。

今年3月，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）送給美國總統特朗普（Donald Trump）一幅肖像畫（左）的消息引發關注，這幅畫取材自特朗普2024年7月13日在賓夕法尼亞州遭到行刺後，血流披面舉起拳頭的畫面。（網絡圖片）

普京未必是最堅定的主戰派，但他的作為已表示出他的求和之願遠遠沒有像特朗普那麼熱切。

普京也知道一點：如今特朗普及其MAGA派不可能再給烏克蘭通過撥款，而隨着美國援助用盡，美國在俄烏戰爭的話事權也愈來愈低。在歐洲堅決維護烏克蘭主權獨立、領土完整之際，同美國談成任何結果，恐怕也無改戰場實況。

特朗普如今回過頭來施壓普京，威脅制裁芸芸，其實對俄羅斯影響有限－－特別是，特朗普另一邊廂正向全世界打關稅戰，幾乎所有國家都得罪了。

唯一可能讓普京作出美國甚至是歐洲要求的讓步的，是俄羅斯國內的經濟表現。過去兩年，俄羅斯經濟增長率超過4％，主要原因是戰時經濟的結構性轉營促進了經濟活動。但如今經濟轉營已完成，今年的實時經濟活動已回到「零增長」的狀態。

圖為2025年4月26日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）聽取俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）對庫爾斯克（Kursk）地區的行動進展。（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

同時，特朗普的全球關稅戰大大推低了能源價格，俄羅斯自己的樂觀估計也指本年石油和天然氣收入比去年大減15％，而能源收入去年佔俄羅斯政府收入大約三成。

俄羅斯央行正以21％的高息來壓抑通脹，一直沒有重大成效，只是近來盧布因為「和平願望」而上升才減少了一點通脹壓力。

即使俄羅斯的軍隊和軍工業依然能夠長久支撐在烏克蘭的戰爭，其國內經濟和民生情況也可能難以持續。

然而，由於結束戰爭狀態本身也會對俄羅斯經濟造成另一種的衡擊，經濟考慮可能是普京妥協的原因之一，但卻不構成他向美國或歐洲讓步的充份條件。

折騰了兩個多月，在特朗普上任百日的日子來臨之際，俄烏停火其實還是處於「聞其聲而不見其實」的處境裏面。