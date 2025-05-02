美國第一季度GDP顯示按月下降了0.3%。雖然在數據公布前，基本上所有機構都預期了美國經濟的下滑，但從2024第四季度的增加2.4%，到下降0.3%，這下降速度似乎有些過快。這個數據比最保守的估計還要低，這就是特朗普（Donald Trump）執政百日的第一份成績單。



而同時特朗普的支持率也創了新低。4月28日，美國廣播公司、《華盛頓郵報》等聯合民調顯示，特朗普執政百日支持率僅為39%，較2月下降6個百分點，創歷任總統同期最低紀錄。72%受訪者擔憂其經濟政策將導致衰退，53%認為美國經濟狀況惡化，64%批評其過度擴張總統權力。

特朗普直說，這是政治陰謀迫害。但顯然，這些都與特朗普關稅戰有關，是失敗的開始。也就是說，特朗普是自己打敗了自己。

2025年4月30日，美國總統特朗普在華府舉行的「投資美國」（Investing in America）活動上講話。（Reuters）

第一季度GDP的負增長，特朗普還是怪罪到了前任的身上。並強調：「關稅政策將很快開始顯現成效，企業將以創紀錄的規模回流美國。我們的國家將實現繁榮，但我們必須先擺脱拜登留下的『陰影』。」還說：「這將需要一定時間，與關稅政策本身無關，只是因為前任政府留下了糟糕的經濟基礎。但當繁榮開始時，它將是前所未有的。請保持耐心！」但，事實上特朗普想不承擔責任也不行。

看幾組數據：

進口增長高達41%，創2020年以來季度最高增速，這是在特朗普一直威脅發動全球關稅戰的大背景之下，這反映出來的是美國銷售商為了避免受關稅嚴重衝擊而提前大量進口儲備。

而美國的消費則是從上一季度增長4%下降到這一季度的1.8%。顯然，消費者的信心因為關稅戰而不足，也就是對美國經濟的前景缺乏信心。

2025年4月，美國私營部門僅新增6.2萬個就業崗位，不到預期的一半，遠低於3月的14.7萬個。這表明在關稅政策不確定的背景下，企業變得更加謹慎，延緩招聘決策。

還有一個與GDP無關但卻與美國金融密切相關的數據，就是美國債出售遇阻，許多國家都在拋售美債。顯然，這是全世界都對美國失去了信心，也就是不看好特朗普的關稅戰會取勝。

圖為2025年3月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）的華爾街入口。（Reuters）

以上這一切，都指向的是特朗普的關稅戰。正是關稅戰使得美國經濟的前景變得更加暗淡。甚至特朗普自己也都公開承認將會形成重大的衝擊，特朗普在發布關稅行政令之前就號召美國人「頂住」。

但要知道，這才是一個開始。特朗普關稅戰的破壞效應還沒有顯現。一旦顯現，會出現更難堪的情況。

為了避免受到關稅戰的衝擊，美國商業部門在第一季度大量進口儲備了銷售商品。然而這些儲備最多也就只能撐個1至2個月。也就是說，最快從5月下旬開始美國超市貨架可就要大量的空置了，不空置的也將是高物價。

那時，消費會進一步受抑。消費支持佔GDP比例的大半，消費降低，GDP會進一步的下滑，至少會嚴重地拖累經濟發展。

2025年4月29日，美國密歇根州（Michigan）沃倫市（Warren），總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席大型集會，慶祝上任100天。（Reuters）

另外，美國的能源和農產品出口受阻，這一部份產出雖然不大，可也不算小。對GDP增長的影響也會顯現。

而這一切還只是在單純與中國關稅「死磕」的情況之下，一旦90天期限一過，一旦其它國家也對美國發動關稅報復，那情形可就更難堪了。

從目前的情形來看，特朗普顯然開始往回使勁了。打關稅戰的口氣已經不是那麼強硬了。特朗普自己就先堅持不下去了。如今第一季度經濟數據的發布，他的底氣就更不足了。美國內部反對聲日益高漲，支持率創記錄的下滑就是最好的證明。