何君堯預算案轉軚不投反對　張欣宇無舉手贊成：反映市民沮喪觀感

繼續赤字的新一份財政預算案，今日（30日）在立法會不記名投票下三讀通過。翻查當時議會內的直播投票情況，焦點之一是曾揚言投反對票的選委界議員何君堯，最終棄權。他解釋要考慮財政司司長陳茂波的「顏面」，直言要「畀返啲面佢」，又說自己支持與否無關痛癢，形容「到喉唔到肺」。



以議會唯一非建制派自居的新思維社福界議員狄志遠，面對業界遭削資源的困境下，認為勞福局局長孫玉菡有盡可能回應業界訴求，最終投贊成票。事前未有透露投票意向的香港新方向新界北議員張欣宇則棄權，向《香港01》解釋議員有責任將市民觀感反映給政府，形容今份預算案地區和團體都頗感沮喪。



立法會今日（30日）在不記名投票下，三讀通過為新一份財政預算案審議的《撥款條例草案》。

兩名議員未有舉手投票

為新一份財政預算案審議的《撥款條例草案》，獲過半數立法會議員支持，終獲通過。翻查表決時的直播片段，兩名議員在席但未有舉手投票。

張欣宇（黃浩謙攝）

張欣宇無投贊成票：議員有責任將市民觀感反映給政府

其中一名棄權的議員是張欣宇，他接受《香港01》查詢時表示，《撥款條例草案》二讀時他已沒有表明支持，坦言儘管預算案當中基建投資的內容可取，惟他不贊成削減涉及市民衣食住行的福利措施，舉例長者2元乘車減優惠、機場離境稅加碼、取消2,500元學生津貼等。

今次社區和團體對預算案頗感沮喪，作為議員有責任將市民觀感反映給政府。 香港新方向新界北議員張欣宇

立法會12月換屆選舉，被問到會否擔憂棄權影響參選，或有其他負面影響，張欣宇坦言「不是完全無擔憂」，但一份預算案應該要以確保民生為最重要的目標，「作為議員最重要的是真實地反映市民聲音」。他透露投票前兩日，有向財金官員反映自己不支持預算案。

4月30日，立法會大會，曾揚言投反對票的選委界何君堯，最終棄權。（立法會直播截圖）

算啦，畀返啲面佢啦，一把話反對有幾大問題？ 選委界議員何君堯

揚言反對預算案最終棄權 何君堯：考慮到政府顏面

另一名投棄權票的議員，是曾揚言投反對票的何君堯。他指自己已表達立場，投支持票與否也無關痛癢，屬小修小補、到喉唔到肺。他表示，考慮到政府「顏面」，形容做人要留有少少餘地，只有他投反對票的意義不大，故改為投票時不舉手，亦未有提出記名投票。

狄志遠（黃浩謙攝）

曾兩次投棄權票 狄志遠改投贊成票：局長態度正面

曾批評一刀切削減福利開支不恰當的狄志遠，最終投下贊成票。預算案辯論時，他曾指近年社福界共計被削減約10%的資源，但各機構仍要提供的服務沒有減少，實在難以承受，因為社福機構的營運成本有八成是薪酬，「再削減是減人頭」，會嚴重打擊員工士氣。

狄志遠解釋投贊成票因為勞福局和社署有主動跟進他早前提出的建議，形容孫玉菡態度正面回應業界訴求。他讚勞福局從善如流推出拆墻鬆綁的措施，幫助減少社福機構的行政負擔。