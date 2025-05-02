路透：白宮擬削減司法部預算　打擊暴力犯罪承諾或將面臨考驗

路透社5月2日報導，據三名知情人士透露，白宮準備要求國會根據一項預算提案削減司法部幾個執法部門的資金。有分析指這或會妨礙其履行特朗普政府打擊暴力犯罪的承諾。



報導引述消息人士稱，2026財年的預算提案要求削減緝毒局（ Drug Enforcement Administration ，DEA）、煙酒火器和爆炸物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF）以及聯邦調查局的預算。白宮的提案要求在2026財年為ATF提供約12億美元的預算，低於目前約16.25億美元的資金水準。假如削減獲通過，這將是該機構至少自2016年以來的最低預算。

另外，緝毒局的預算則將從目前的 26 億美元削減至 25 億美元，而聯邦調查局的預算將從目前的 106 億美元削減至 101 億美元。

美國司法部與馬斯克（Elon Musk，右）領導的政府效率部（DOGE）協調，於4月終止了 300 多項總價值 8.11 億美元（約63億美元）的刑事司法撥款。(Reuters)

司法部此前一直在考慮是否將ATF與DEA合併，但這項提議遭到這兩機構的僱員，以及許多槍支權利和槍支管制組織反對。

美國司法部與馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）協調，於上月終止了 300 多項總價值 8.11 億美元（約63億美元）的刑事司法撥款。其中許多為向警察、地方檢察官、法院指定的兒童權益倡導者和受害者服務機構提供的資金。