意味深長的中美接觸！何立峰會見貝森特不是貿易談判？

美國總統特朗普的對華高額關稅剛剛施行一個月就難以為繼，一段時間以來美國不斷釋放中美進行談判的消息，中國連番否認談判之後，最新的消息是中美將進行接觸。

中國外交部訊息顯示，中國國務院副總理何立峰將於5月9日至12日訪問瑞士，訪瑞期間與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會談。中國商務部發布的訊息顯示中國是在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，決定同意與美方進行接觸。中國副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，將在訪問瑞士期間，與美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。

中國官方發布的訊息沒有一個字提到談判，用的是接觸、會談。而美國方面發布的訊息是貝森特和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）將於本周晚些時候前往瑞士與何立峰進行貿易談判。

2025年4月9日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普準備簽署行政命令之際，財長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）站在他身後。（Getty）

時間上，中國說何立峰5月7日至12日訪問瑞士，期間同貝森特會談，沒有具體日期。美國方面只是說本周晚些時候同何立峰談判，也沒有具體的時間點。從某種意義上說，這是一場官宣後，沒有具體時間的會見。這中間的不確定性營造了貝森特等待同何立峰會見的排隊既視感。

中美幾乎同步發布何立峰同貝森特見面的訊息。這說明是雙方約定好的。不存在誰先發聲明搶佔輿論高點，更不存在誰壓誰一頭。這是平等的相互尊重的接觸。美國能夠同意這樣的官宣安排，本身就是接受了中國的要求。

美國宣佈對等關稅之後，白宮官員屢次放言等中國主動打電話，讓中國前往華盛頓進行談判。而事實是沒有等到中國的電話，中國官員也沒有像日本韓國印度官員一樣前往華盛頓。

2025年4月15日，英國媒體分析認為，特朗普內閣就貿易政策現時有兩派陣營：商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，左）和貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro，中）屬強硬派在「扮醜人」，而財政部長斯貝森特（Scott Bessent，右）因其豐富的金融經驗和對關稅的懷疑態度而負責「扮好人」。（Getty，Reuters）

何立峰在歐洲的行程有兩個，一個是訪問瑞士，一個是前往法國出席中法高級別經濟財金對話。貝森特更像是前往瑞士同抽空同他會晤的何立峰見面。

誰主動和誰被動，一目瞭然。

無論中美是否進行談判，包裝在談判之外的接觸形式，本身就是內容的一部分。

中國的這一系列操作，意在亮明中國的姿態和立場：不存在中國屈服一說，美國同中國平等相處。

在當前形勢下，中美之間的談判不可能一帆風順。美國希望拿同其他國家的談判結果施壓中國，中國寄希望於聯合他國抗衡美國。這是一團混戰，不要到最後不會有勝負。

目前中美的關稅水平並不在理性討論的區間，談不上談判。將對彼此的關稅降低到一個相對合理的區間之後才會有專業的貿易談判。目前的接觸、會談更大意義上是前奏的政治談判，而不是貿易談判。

2025年3月22日，中國國務院副總理何立峰在北京會見美國參議員戴恩斯（Steve Daines）。（Reuters）

更為重要的是，何立峰的頭銜是中美經貿中方牽頭人。這是拜登政府時期中方同美國進行談判的名頭。

特朗普第一任期的中美貿易談判，當時中國副總理劉鶴的身份是中美全面經濟對話中方牽頭人。美國當時的代表屢次更換，從美國財長到商務部長再到貿易代表，幾乎都同劉鶴談過，到最後美國才形成了財政部長、貿易代表、商務部長三者同為美方牽頭人的談判局面。此番特朗普第二任期的中美接觸，貝森特作為財政部長能否坐穩美方牽頭人的位置未可知。

此番特朗普不使用第一任期全面經濟對話機制而是沿用拜登政府時期的中美經貿牽頭人機制，是否是美國意思的真實表達？特朗普二次上台以來，中美就溝通的渠道機制等方面還沒有進行全面的對接和對話，尚不清楚特朗普是沿用拜登政府的機制還是沿用自己第一任期的對話機制，抑或是第二任期有新的構思。目前中方用拜登政府時期的舊有對話機制對接貝森特，本質上是一種試探，而不是全面的談判。