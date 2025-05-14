菲律賓中期選舉：擠滿了王子皇孫影視藝人的民主盛宴！

2025年菲律賓中期選舉已經落下帷幕。這次選舉改選參議院24個席位中的12席，眾議院全部317個席位以及全國各省市行政首長和地方議員。

菲律賓獨立後仿照美國建立了自己的政治體制，因此菲律賓中期選舉和美國中期選舉類似，是除了總統選舉之外最重要的民主盛事。

而從結果看，這場彰顯民主的選舉，卻擠滿了各大家族的「王子皇孫」。

目前羈押在國際刑事法院的80歲的杜特爾特（Rodrigo Duterte）在達沃市市長選舉中以壓倒性優勢勝出，第八次當選該市市長。杜特爾特的長子保羅成功當選眾議員，小兒子塞巴斯蒂安當選達沃市副市長，杜特爾特家族中還有兩個孫輩參加了地方選舉，也分別勝出。

菲律賓中期選舉：杜特爾特兒子塞巴斯蒂安（Sebastian Duterte）當選達沃市副市長。（Sebastian Duterte Facebook）

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）的表弟、眾議長馬丁·羅穆亞爾德茲（Martin Romualdez）在萊特省第一選區無人對手，順利實現第三個連續任期，總計第六次當選該席次。

在小馬科斯的家鄉伊羅戈斯北省，塞西莉亞·馬科斯（Cecilia Araneta Marcos）當選省長，塞西莉亞是小馬科斯的堂嫂。

前總統阿基諾三世的表弟巴姆·阿基諾（Bam Aquino）當選參議員，並在所有參選者中得票排名第二。

78歲的前總統阿羅約（Gloria Arroyo）再次當選眾議院議員。

菲律賓選舉在政治鬥爭中落幕，馬科斯對參議院的控制岌岌可危。（Reuters）

司法部長克里斯平·雷穆拉的兒子，也是內政部長瓊維克·雷穆拉的侄子，甲米地省議員弗朗西斯科·雷穆拉（Francisco Remulla）以近89萬票遙遙領先對手，成功當選省長。

政治家族在各國都不少見，但縱觀全球，像菲律賓這樣政治幾乎完全由大家族把持的情況卻並不多見。

總統小馬科斯的父親是菲律賓著名獨裁者費迪南·馬科斯。前總統阿基諾三世（Benigno Aquino III），其母是曾於1986至1992年擔任總統的科拉松·阿基諾（Corazon Aquino）。前阿羅約是菲律賓前總統迪奧斯達多·馬卡帕加爾的女兒。

菲律賓獨立後的總統中至少13位沾親帶故，父子檔、父女檔比比皆是。此次中期選舉中，各大家族力推自家人衝刺關鍵職位本質也是家族政治的自然延伸。

照搬美式民主的菲律賓政治體制已經完全異化為了少數家族政治精英的遊戲。菲律賓只是借用了選舉政治的外衣，真正的政治內核仍然是由菲律賓獨特的文化歷史土壤決定的。

2025年3月15日，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的支持者在馬尼拉舉行祈禱集會。（Reuters）

那在菲律賓普通人真的就沒有機會從政了嗎？答案是有的。只不過機會大多被能夠獲得高曝光度的人攫取了。

已經確認的當選的參議員中，基科·潘吉利南（Kiko Pangilinan）曾當過歌手、電視節目主持人、演員。提託·索托（Tito Sotto）是著名電視節目主持人、演員。利托·拉皮德 （Lito Lapid）是著名動作片演員。

眾議院議員的當選者中，理查德·戈麥斯（Richard Gomez）、喬洛·雷維拉（Jolo Revilla ）、拉尼·梅爾卡多（Lani Mercado）都是前演員、電視節目主持人。阿爾喬·阿塔耶德 （Arjo Atayde）和瑞安·克里斯蒂安·雷克託（Ryan Christian Recto）都是知名演員。

省長當選者中，維爾瑪·桑托斯（Vilma Santos）是前著名女演員，被認為是有史以來最成功的菲律賓電影和電視女演員。丹尼爾·費爾南多（Daniel Fernando）是前演員、電視主持人。索爾·阿拉戈內斯（Sol Aragones）是前新聞主播。

政治人物的光鮮亮麗難以掩蓋菲律賓貧民的生活現況。（YouTube@林嘉凌 薔薔Maze）

沒有家族政治的託舉，要想從政，必須擁有讓大眾認識自己的渠道。演員、電視節目主持人、新聞主播有着先天的優勢。

候選人像商品一樣被選民挑選，要想被挑選就必須擁有知名度，而大眾傳播渠道將光環聚焦在誰身上，誰就有了讓各種認識自己的機會，也就似乎擁有了治國理政的能力。這是大錯特錯的。這些活躍在公共領域的人是否就是治國理政的合適人選的？未必，只不過他們優先吸引了人們的眼球。這就是現代選票政治的弊端。

家族政治當道，演員在政壇大放異彩，這樣的菲律賓政治現實，既宣告了美式民主不具備普世性，也充分暴露了其在選賢任能上的短板。