中東「帶貨之旅」：特朗普吃遍世界

你可以質疑特朗普（Donald Trump）的人品，也可以說他毫無政治信譽，但作為一個商人總統，你不能不佩服他搞錢的本事。

別的不說，就算算上任這一百多天，他給美國掙了多少錢吧。

先說關稅。4月2日，特朗普虛空抓牌，以美國是全球最大的消費市場為籌碼，憑空造了一張大牌，對全球推出普遍關稅。

特朗普這一招玩得非常巧妙，他先是推出一個各國都沒法接受的超高稅率，然後以中國反制為由，把對中國的關稅加到145%甚至更高，以此和中國進行關稅談判，同時把針對其他國家的關稅降到10%。其他那些沒有被征收超高關稅的國家，看到中美145%的關稅都嚇壞了，都慶幸自己只被征10%，結果被特朗普扒了一層皮，還覺得撿到了大便宜，高興得買到打折房一樣。

以美國每年差不多三萬多億美元的進口規模，光這一招就能給美國年賺3000多億。正好補上中美貿易逆差的缺口。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

在收割其他國家的時候，特朗普一直對外放風，說在和中國談，談得還很好，馬上就要簽協議了云云。遭到中國公開駁斥。

吃完其他國家，中美真的就在瑞士日內瓦開談了。三天後，雙方談妥。撤銷91%非理性關稅，互相僅保留10%對等關稅，另外24%給出90天的緩和期。同時特朗普對中國20%的芬太尼關稅和中國針對芬太尼關稅的報復性關稅，仍然存在。

和美國單方面壓榨其他國家10%關稅相比，中美之間是互征10%對等關稅，這是中國以實力地位為後盾，通過對等還擊和談判掙得的利益。很不容易。從中國的角度，相對於其他國家，可以說是以不跪的姿態，取得了勝利。

不過另一方面，從征收金額看，因為每年中美近六千億美元的商品進出口中，中國出口美國將近五千億，美國出口中國只有一千多億，中國有3000億到4000億美元的順差，這樣算下來，即便不算20%的芬太尼關稅，僅通過互相征收10%關稅，美國每年仍然可以多賺300億到400億美元。

所以，從美方角度，特別是從「賺錢」的角度，關稅談判也可以說是美方的勝利。白宮後來發布的通報，就是以「勝利」來定義這場談判。

所以我們說這是一場雙贏的談判，不是哪一方片面的勝利，雙方都說自己贏了，道理就在這里。這是典型的電商促銷玩法，消費者覺得得到了實惠，實際上商家賺得更多。

中美公布經貿會談聯合聲明，同意互降關稅。圖為美國財長貝森特會後召開記者會。(Reuters)

通過這種「先漲價再打折」的電商促銷手法，特朗普賺到多少呢？

本周一，美國財政部公布了聯邦政府4月財政狀況，其中盈餘較去年同期大幅成長約490億美元或23%，達到2,584億美元。 根據這份報告，4月美國財政收入年增10%、支出年減4%。 4月美國海關稅收較去年同期激增130%，達到160億美元，創下歷史新高。

不斷增加的財政赤字和付息壓力，一直是美國頭上的一座大山。從克林頓開始，這座大山就一直在膨脹，速度越來越快。到拜登任內，更是加速狂飆。特朗普上任才一百天，就逆轉了暴增勢頭，厲不厲害？

在收割完關稅之後，本周，特朗普又開啟了他的中東之旅。訪問沙特，卡塔爾，阿聯酋三個國家。這趟中東之旅，可以說完全是特朗普的「帶貨之旅」。他帶著美國的CEO天團，包括馬斯克、奧特曼、黃仁勳等等，幾十位美國跨國公司高管，把美國貨賣瘋了。

圖為2025年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問沙特阿拉伯，出席「沙特-美國投資論壇」時，跟一眾企業總裁與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）合影。（Reuters）

在沙特，特朗普和沙特簽了1420億美元的史上最大軍售訂單，另外沙特還承諾在美國投資6000億美元。而特朗普又進一步要求提高到一萬億美元。

在卡塔爾，僅卡塔爾航空公司就與美國波音公司簽署一項價值2000億美元的購機協議，其中包括160架飛機。這一單就把波音從ICU拽進了KTV。另外美卡還達成一項總額至少達1.2萬億美元的經濟合作承諾，涵蓋航空、防務、能源和科技多個領域。

照這個架勢，阿聯酋也得獻上不知道多少千億美元。這趟中東走下來，特朗普最少能賣四五千億美國貨，外加近兩萬億美元赴美投資。兩萬億美元什麽概念？約等於加拿大或俄羅斯的GDP。雖然大家都知道這是泡沫，能最終兌現投資不會有多少，但從經濟學的角度，能制造泡沫也是一個本事。

美國總統特朗普到訪沙特阿拉伯，簽署總額高達6000億美元的戰略經濟夥伴協議。（路透社）

環視全球，誰有這樣的帶貨能力？誰能像特朗普那樣一邊收割世界，一邊讓世界覺得自己還占了便宜？哪個總統能像特朗普這樣，一百天就逆轉美國財政惡化趨勢？要知道特朗普上任才一百多天，他至少還有44個月任期時間。所以說特朗普是美國的財神，一點都不為過。他的“紅脖子”基本盤愛他，原因就在這里。

當然，他這個美國的財神，是以坑哭其他國家為前提。上述種種搞錢手段，都是他「美國優先」價值的的具體體現。長遠看損害了美國的聲譽和霸權基礎。這是另一個話題。