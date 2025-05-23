特朗普經濟學「解放」海灣國家　中美博弈延伸中東

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東行已在5月16日劃上句點，但是他的名字仍持續在海灣國家迴蕩。卡塔爾本周舉行的國際經濟論壇上，幾乎每一場討論以及會場上的耳語，都涉及到特朗普。



特朗普上星期對海灣最富有的三個國家—沙特、卡塔爾及阿聯酋，進行就任以來的首次正式外訪。

深知特朗普重排場的三國都下足本錢迎賓，沙特與卡塔爾派出F-15戰機升空護航。為了迎接史上首位來訪的美國總統，卡塔爾不但出動駱駝儀仗隊，還豪贈波音飛機當「伴手禮」。作為最後一站的阿聯酋也沒輸了陣勢，以一場傳統女子甩髮舞迎接特朗普，十足吸睛。

2025年5月15日，美國總統特朗普與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在總統府「國家宮」（Qasr Al Watan）會晤，女孩們表演傳統「甩髮舞」（Al Ayyala）。（Reuters）

龍顏大悅的特朗普大手一揮，震撼性地宣布解除對敘利亞的所有制裁，還在沙特王宮會見敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa），讓沙拉穩住了統治地位。美國對敘利亞政策的重大轉變，背後是沙特與土耳其的外交勝利，預示了美國霸權在中東後撤，以及地區中等強國影響力的崛起。

至於美國政府各部門如何手忙腳亂地應對特朗普突然取消對敘一切制裁的決定，那就是後話了。反正總部設在阿聯酋的財團，已經着手準備在敘利亞首都大馬士革建造一座特朗普大廈，只要博得特朗普好感，好處可多了。

2025年5月15日，美國總統特朗普、沙特王儲穆罕默德與敘利亞總統沙拉在沙特會面。（Reuters）

卡塔爾本周的經濟論壇，由卡塔爾政府提供財力擔保，美國彭博社主辦的國際論壇，今年進入第五屆，這本身就是海灣國家擴展影響力的一個標記。

卡塔爾2022年豪擲3000億美元（2.3萬億港元）舉辦首個在伊斯蘭國家舉行的世界盃賽，首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）在論壇上憶述，多哈世界盃是卡塔爾的成功IPO，獲得踴躍認購。僅從旅客人數看已證此言不虛，每年到訪卡塔爾的旅客人次已從2022年的260萬，翻倍到2024年的500萬。

但卡塔爾的雄心可不止於此，它和另外兩個「海灣兄弟」都在有計劃地走上後石油、利用高科技的多元經濟時代。穆罕默德在論壇上強調，卡塔爾將重點發展製造業、物流業、教育、醫療、旅遊業與科技。

穆罕默德說，阿聯酋在人工智能（AI）上領先，沙特是數據中心的先驅，卡塔爾則尋求成為這個科技生態系統的一部分。卡塔爾投資促進局本周還公布了一個10億美元（約78.32億港元）的計劃，以加速資本流動與促進經濟多元。

業內消息稱，卡塔爾還努力把自己打造成杜拜、阿布扎比和利雅得以外的另一個中東金融中心，目標是成為矽谷、倫敦之外的另一個國際創投中心。卡塔爾主權財富資金今年2月已宣布將投資10億美元，來吸引國際創投駐紮卡塔爾與海灣地區。

特朗普上週的中東行，就讓這三國炫了一手高超外交、雄厚財力與發展目標。白宮宣稱，「首席交易官」特朗普鎖定了2萬億美元的協議，包括沙特6000億美元的投資承諾、卡塔爾1.2萬億美元的「經濟交換」承諾—其中2,435億美元用來採購210架波音飛機與武裝無人機等，卡塔爾企業也與美國量子公司簽署了合資協議。美國還與阿聯酋簽下2000億美元商業協議，包括波音訂單和建設美國以外最先進的人工智能設施。路透社報道說，美國可能允許阿聯酋每年進口50萬枚英偉達最先進的人工智能晶片。

圖為2025年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問沙特阿拉伯，出席「沙特-美國投資論壇」（Saudi-U.S. Investment Forum）發表講話。（Reuters）

上述協議有的需要10年甚至更久才能實現，但人人都是贏家的聲勢是造出來了。有評論形容特朗普找到了「聖誕老人」、海灣三國用重金「砸暈」了特朗普，未來有可能在美國的支持下成為全球第三大AI中心。反之，前總統拜登（Joe Biden）領導的美國因擔心中東地區成為中國的「後門」，而限制對中東和東南亞的晶片出口。

特朗普以純交易的視角評估海灣國家，背後原因與美國財政緊張或有關係。在此影響下，一個以沙特、卡塔爾和阿聯酋為主、由遜尼派主導的中東新秩序正在形成，以色列則面臨被美國邊緣化。

國際觀察界自然要關心這些演變會如何影響海灣國家與中美俄的關係。近年來，中國明顯加強對中東的影響力，沙特與中國提升了防務合作；阿聯酋正式加入中國主導的金磚國家（BRICS），還實現了數字人民幣的跨境支付。

可以肯定的是，隨着特朗普的交易主義給海灣國家利好，美國也勢必阻擋海灣國家與中國的合作，但海灣國家也會主動塑造有利自身的複雜平衡。有中國學者點評，中東國家的行動將更獨立於美俄這兩個傳統大國，並向其他世界大國開放。

圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

特朗普4月2日的「解放日」沒給世界帶來多少好處，特朗普經濟學倒是「解放」了海灣富國。關稅效應導致國際油價大跌，這影響了中東國家的利益，但是新局勢也讓海灣諸國打開了空間。

卡塔爾旅遊局主席告訴《聯合早報》記者，多哈明年打算舉行「華人新年節」，這明顯是要和請劉亦菲代言的阿布扎比競爭，爭奪中國旅客這塊大餅。美國的政治支持、中國的市場，他們誰都不會放下。

本文獲《聯合早報》授權轉載

